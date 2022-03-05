İmamlarda sokağa indi... Din Görevlileri Esnaf Ziyaretlerine başladı!

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı İstanbul Fatih İlçe Müftülüğü, "Din Görevlileri Esnaf Ziyaretlerinde” projesi ile esnafı ziyaretleri gerçekleştiriyor. Fatih İlçe Müftülüğünce "Din Görevlileri Esnaf Ziyaretlerinde” projesi kapsamında sokağa inan imamlar esnafla sohbet edip sıkıntılarını dinleyip manevi destek oluyor.

Dokurhan Camii İmam Hatibi Halit Başer, Hadım İbrahim Paşa Camii İmam Hatibi Abdullah Karakaş, Lalezar Camii İmam Hatibi Abdullah Zahit Özer, İskender Çelebi Camii İmam Hatibi Adem Yücel, Kasım Çelebi Camii İmam Hatibi Mustafa Karakılıç ve Sitti Hatun Camii İmam Hatibi Metin Eren tarafından yürütülen proje ile belirli aralıklarla mahalle esnafı ziyaret ediliyor.

Ziyaretlerde esnafın hal ve hatırları sorulup hayırlı ve bereketli kazanç için dua edilerek manevi destek hizmeti sunuluyor.

Kaynak: Diyanet Haber