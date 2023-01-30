İlk defa oy kullanacak gençler hangi İttifaka oy verecek? İşte anket sonucu...

BUPAR araştırma şirketi, 2 bin 780 gençle yüz yüze gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Yapılan ankette gençlere 'Hangi ittifak partilerine oy vereceksiniz?' sorusu yöneltildi. Gençlerin yüzde 65’i bu soruya “Millet İttifakı”, yüzde 23’ü “Cumhur İttifakı” yanıtını verdi.

Ayrıca gençlerin yüzde 72'si yeni bir ismin cumhurbaşkanı olmasını istedi.

Cumhuriyet gazetesinden Dilan Ayırkan'ın haberine göre, araştırma kapsamında gençlere ilk olarak “Kendinizi mutlu hissediyor musunuz” diye soruldu. Gençlerin yüzde 70’i bu soruya “Hayır”, yüzde 17’si “Evet”, yüzde 13’ü ise “Ne mutlu ne de mutsuz” yanıtını verdi.

Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin yüzde 71’i “Dünya genelinde ülkemizdeki üniversitelerin kalitesi ve saygınlığı azalıyor”, yüzde 9’u “Dünya genelinde ülkemizdeki üniversitelerin kalitesi ve saygınlığı artıyor”, yüzde 20’si ise “Aynı yıllardır değişen bir şey yok” değerlendirmesini yaptı.

“Hangi ittifak partilerine oy vereceksiniz?”

Araştırma kapsamında gençlerin siyasal tercihleri de ölçüldü. Gençlere, “Yapılacak ilk milletvekili seçiminde hangi ittifak partilerine oy vereceksiniz?” diye soruldu. Gençlerin yüzde 65’i bu soruya “Millet İttifakı” yüzde 23’ü “Cumhur İttifakı”, yüzde 12’si “diğer partiler” yanıtını verdi.

“Erdoğan cumhurbaşkanı olarak devam etsin mi?”

Araştırmada gençlere “Yapılacak ilk cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar seçilmesini mi istersiniz yoksa yeni birisi mi cumhurbaşkanı olsun” diye de soruldu. Gençlerin yüzde 72’si yeni birisinin cumhurbaşkanı olmasını isterken yüzde 20.5’i Erdoğan’ın tekrar seçilmesini istedi, yüzde 7.5’i ise kararsız olduğunu belirtti.

“İktidarın Suriyeli ve Afgan politikalarını destekliyor musunuz?”

Araştırmada gençlere “İktidarın Suriyeli ve Afgan politikalarını destekliyor musunuz” diye de soruldu. Gençlerin yüzde 85’i bu soruya “Hayır”, yüzde 9’u “Evet” yanıtını verirken yüzde 6’lık bir kesim ise fikir belirtmedi.

“İlk defa oy kullanacak gençler ana politikalarda iktidar ile hızla ayrışmakta"

Araştırmanın sonuç kısmında “İlk defa oy kullanacak gençler ana politikalarda iktidar ile hızla ayrışmaktadır. Bu ayrışma politik desteği de azaltmıştır ve ülkede bir iktidar değişim sürecini olası kılmıştır” ifadelerine yer verildi.