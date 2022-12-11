İlerici Kadınlar'dan istismar bildirgesi; Tarikat ve Cemaat Yurtlarını kapatın!

Geçtiğimiz günlerde İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G. 6 yaşındayken dini nikâhla “evlendirildiğini” ve yıllarca istismara uğradığını anlatarak şikâyetçi olmuştu. İlerici Kadınlar Derneği'de bir kız çocuğuna yapılan akılalmaz olayı protesto etti. Protesto eylemi için toplanan İlerici Kadnlar Derneği taşıdığı pankatta, "İstismara kayıtsız kalmayın, Cemaat ve Tarikat Yurtlarını Kapatın" sloganını kullanırken açıklamalarında önemli noktalara değinerek tarikat yurtlarında yapılan istismarları sıraladılar..

ÇOCUKLARIMIZI KARANLIĞA TESLİM ETMEYECEĞİZ!

İşte İlerici Kadınlar Derneği'nin yaptığı açıklama;

Geçtiğimiz günlerde İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G. 6 yaşındayken dini nikâhla “evlendirildiğini” ve yıllarca istismara uğradığını anlatarak şikâyetçi oldu. İstismarın basına yansıyan detayları ve yargıya taşınan iddialar ülkemizin içine sürüklendiği karanlığın açık göstergesidir.

Ne yazık ki yaşanan bu istismar vakası ne münferittir ne de ilktir. Çocuk istismarı çok boyutlu ele alınması gereken hassas bir toplumsal sorundur. Öte yandan tarikat ve cemaat yapılanmalarında, bu yapılanmaların uzantısı olan okul ve kurslar ile yurtlarda çok sayıda cinsel istismar ve şiddet vakasının gündeme gelmesi tesadüf değildir. Karaman’da Ensar Vakfı yurtlarında, İzmir Dikili’de, İstanbul Ümraniye’de, Erzurum’da, Sakarya’da ve daha pek çok ilde tarikat okulları ve yurtlarında yaşanan istismar vakaları ortadadır. Basına yansıyan vakaların buz dağının görünen yüzü olduğunu tahmin etmek güç değildir.

Yaşananları pedofili olarak değerlendirmek ise gerçek sorunun üzerini örtmektir. Tarikat ve cemaatlerin sözde liderlerinin çocuk yaşta “evlilikleri” teşvik eden, kız çocuklarının eğitimden mahrum bırakılmasını öğütleyerek onları ‘tahrik’ unsuru, kadınları ‘et’ olarak nitelendiren vaazları ortadadır.

AKP iktidarı ile birlikte bu gerici zihniyet güç kazanmış bugün tarikat ve cemaatler devletin bütün kademelerine yerleşmiş, holdingleşmiş ve iktidar ortağı haline gelmiştir.

Laikliğin adım adım tasfiye edildiği, Anayasa’nın laiklik ilkesinin yok sayıldığı ülkemizde tarikat ve cemaatler kendi hukukunu icra etmektedir. Medeni Kanun yok sayılarak “dini nikâh” kılıfı altında şer-i hukuka zemin hazırlanmaktadır.

Bugün milyonlarca çocuk tarikat ve cemaatlere teslim edilmiş, her türlü gericiliğin pompalandığı bu yapılanmalar devletin yetkilerini de devralmıştır.

Çocuklarımızın geleceğinin tarikat ve cemaatlerin insafına terkedilmesine izin verilemez. Hiranur Vakfı’nda yaşananları kınamak yetmez. Yapılması gerekenler bellidir.

-Devletin bütün kademelerine yerleşmiş, sosyal yaşamı adeta paralel hukuk ile tahakküm altına alan tarikat ve cemaatlerin egemenliğine son verilmeli, faaliyetleri yasaklanmalı, mal varlıklarına el konmalıdır.

-Özel kurum ve vakıflara bağlı “yatılı din eğitimi” yasaklanmalı, bütün “yatılı Kuran kursları” ve Anayasa’ya aykırı biçimde açılan ve faaliyet yürüten medreseler ile sıbyan mektepleri kapatılmalıdır.

-Hizmet ve yardımlaşma adı altında bütün özel kurum ve vakıfların kurduğu çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, dershaneler, sevgi evleri vb. devletleştirilmelidir. Yardım ve koruma hizmeti devlet tarafından konunun uzmanları ve eğitimcilerce sağlanmalıdır.

-Cemaat okulları, cemaat evleri, cemaat dershaneleri gibi bütün yasadışı ve gayri meşru “eğitim kurumları” devletleştirilmelidir. Eğitim birliği sağlanarak parasız, laik ve bilimsel eğitim sistemi kurulmalıdır.

-Cemaat ve tarikatların “sivil toplum kuruluşları” olarak adlandırılan uzantılarının belediyeler ve hükümetler aracılığıyla topluma ve özellikle kadınlara yönelik “projeleri” ile “sosyal yardımlar” adı altındaki müdahaleleri sonlandırılmalıdır.

-Tarikat ve cemaat uzantısı kurumların Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı bütün protokoller iptal edilmelidir.

-Tarikat ve cemaat uzantısı olan kurumlara merkezi bütçeden ya da yerel yönetimler eliyle kaynak aktarılmasına son verilmelidir.

-Anayasa’nın laiklik ilkesini yok sayan bütün uygulamalara son verilmeli, laiklik amasız fakatsız tesis edilmelidir.

Bildiriye İmza Atan Dernek Yöneticileri ve Kadınlar;

Adil Salih, Ressam

Afşin Burak Umar, Avukat

Ahmet Müfit Bayram, Yazar

Ahmet Saltık, Prof. Dr.

Akasya Kansu Karadağ, Dr. Hukukçu, İlerici Kadınlar Derneği (İKD) GYK Üyesi

Alev Doğan, Gazeteci

Ali Güler, Tüm Yerel Sen Ankara Şube Mali Sekreteri

Ali Özgür Dedeoğlu, Eğitimci

Arzu Becerik, Avukat, İlerici Kadınlar Derneği (İKD) Danışma Kurulu Üyesi

Aslı Tanta, Avukatlar Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi

Ataol Behramoğlu, Şair

Aysel Tekerek, Türkiye Komünist Hareketi (TKH) Genel Başkanı

Ayşe Sarısu Pehlivan, Yargıçlar Sendikası Başkanı

Ayşegül İbici Oruçkaptan, Peyzaj Mimarı

Bengisu İçten, Avukat

Berkay Çelen, Avukat, Yeni Ülke Dergisi Yayın Kurulu Üyesi

Bilgütay Hakkı Durna, Avukat

Can Kayabal, Dr.

Candan Badem, Akademisyen

Cengiz Kılçer, Şair, Yeni Ülke Dergisi Yayın Kurulu Üyesi

Ceyda Cimilli, Avukat

Deniz Aslan Şenkal, Genel Sağlık-İş Denetleme Kurulu Üyesi

Deniz Çelik, İlerici Kadınlar Derneği (İKD) GYK Üyesi – İzmir Temsilcisi

Deniz Hakan, Yazar

Deniz Ulkat, Müzisyen

Derya Ulkat, Müzisyen

Ece Ataer, Yazar

Ekim İsmi – Yeni Ülke Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

Ekrem Ataer, Sanatçı, Yazar

Emine Yıldırım, Avukat

Ender Helvacıoğlu, Bilim ve Gelecek Genel Yayın Yönetmeni

Engin Ayça, Sinema Yönetmeni

Erendiz Sayron Atasü, Yazar

Ezgi Oral, İlerici Kadınlar Derneği (İKD) GYK Üyesi

Fulya Durak, Avukat

Güldeste Dedeoğlu, Genel Sağlık-İş Denetleme Kurulu Sekreteri

Gülsen Tuncer, Sinema ve Tiyatro Sanatçısı, İlerici Kadınlar Derneği (İKD) Danışma Kurulu Üyesi

Gülser Han, Yazar

Gürseli Kara, Diş Hekimi, İlerici Kadınlar Derneği (İKD) GYK Üyesi

Güvenç Dağüstün, Müzisyen

Haluk Tolga İlhan, Müzisyen

Hamide Rencüzoğulları, Gazeteci, Yazar

Hasan Aktaş, Eğitimci

Hasan Kırlangıç, İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası (İYİ-SEN) Genel Başkanı

Hülya Behramoğlu, Yazar

Hüseyin Çorlu, Bilses Vakfı ve SODEV Kurucu Üyesi

İbrahim Fikri Talman, Emekli Yargıç, Avukat

İlke Kızmaz, Müzisyen

İlker Cenan Bıçakçı, Prof. Dr.

İzge Günal, Prof. Dr.

Kemal Parlak – Sınıf Tavrı Sözcüsü

Korkut Boratav, Prof. Dr.

Kurtuluş Kılçer, Türkiye Komünist Hareketi (TKH) Merkez Komite Üyesi

Mahmut Aslan, Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Sekreteri

Murtaza Demir, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Kurucu Başkanı

Nimet Çakılkaya, İlerici Kadınlar Derneği (İKD) GYK Üyesi – Antalya Temsilcisi

Nuray Yenil, İlerici Kadınlar Derneği (İKD) Genel Sekreteri

Onur Parlak, Avukat

Rıfat Okçabol, Prof. Dr.

Saadet Ülker, Prof. Dr., Türk Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu Eski Başkanı

Savaş Karabulut, Dr., Mühendis

Selin Aksoy, Avukatlar Sendikası Başkanı

Semiha Özalp Günal, Yrd. Doç. Dr., İlerici Kadınlar Derneği (İKD) GYK Üyesi

Semra Pektopal, Birleşik Kamu İş 3. Dönem MYK üyesi

Serdar Şahinkaya, Yazar, 21. Yüzyıl İçin Planlama Grubu Koordinatörü

Serpil Güvenç, Yazar

Sertaç Canbolat, Çevirmen, Yazar

Sibel Altıntaş İlerici Kadınlar Derneği (İKD) GYK Üyesi – Gaziantep Temsilcisi

Sibel Özbudun, Yazar

Sinan Kaya, Ressam

Ş. Serap Çatalpınar, İTÜ Birlik Başkanı

Şükran Eroğlu, Avukat

Şükran Soner, Gazeteci, Yazar

Tansu Özcan, Akademisyen

Tülin Tankut, Yazar, İlerici Kadınlar Derneği (İKD) Danışma Kurulu Üyesi

Umut Kuruç, İlerici Kadınlar Derneği (İKD) Genel Başkanı

Yaşar Yamaç, Tüm Emekli Sen Tunceli Şube Temsilcisi

Yeliz Toy, Eğitimci, Sendikacı, İlerici Kadınlar Derneği (İKD) GYK Üyesi

Yeter Türkeş, Avukat

Yurdan Kaya, Sağlık Emekçisi, İlerici Kadınlar Derneği (İKD) GYK Üyesi

Zülal Kalkandelen, Gazeteci, Yazar