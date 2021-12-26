İçişleri Bakanlığı'ndan düşündüren terörist iddiası; İşte İBB terör listesi!

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan teftişle ilgili açıklamada bulundu.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İBB’yle ilgili teftişe değinilen açıklamada “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işbaşı yaptırılan, terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğuna yönelik iddia ve tespitler… Terör örgütü PKK'ye yakın olduğu iddiası öne sürülen Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) referansıyla İBB'ye yerleştirilenlere yönelik, başlatılan özel teftişle ilgili açıklamamız” denilerek bir görsel paylaşıldı.

ERDOĞAN'IN TERİRİST (!) AÇIKLAMASINA, İMAMOĞLU CEVAP VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan bugün yaptığı konuşmada, “CHP, belediyelerinde 15 bin kişiyi işten çıkartıp terörle bağlantılı 45 bin kişi aldı” demişti. Erdoğan’a yanıt veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, “2,5 yılda yaptığımız yatırımlar ve hayata geçirdiğimiz projelerle İBB'de 21.500 kişiye istihdam sağladık” demişti.