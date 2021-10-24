İçişleri Bakanı Soylu Hakkari de açıkladı: Karayılan'ın da sırası geliyor!

İçişleri Bakanı Soylu, "Çukurca sınırından sızan 2 terörist, J-SİHA, yakın hava desteği ve ayrıca kara operasyonuyla ölü ele geçirildi." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çukurca sınırından sızan 2 terörist, J-SİHA, yakın hava desteği ve ayrıca kara operasyonuyla ölü ele geçirildi." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Hakkari Yüksekova'ya yeni geldik, takip ettiğimiz haber de geldi. Çukurca sınırından sızan 2 terörist, J-SİHA, yakın hava desteği ve ayrıca kara operasyonuyla ölü ele geçirildi. Laftan anlamıyorlar. Gözü alıyorsa Karayılan gelsin, fare gibi saklanmasın. Onun da sırası geliyor."

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Soylu, "Dün gece Çukurca'ya sızan ve ölü ele geçirilen teröristlerdeki mühimmatlar. İki M-16 piyade tüfeği, 4 el bombası, 9 M-16 şarjörü, 1 patlayıcı ateşleme düzeneği. Ayrıca talimatlarınız elimizde. 112'yi ararsanız getiririz veya Meclis'teki arkadaşlarınıza bırakırız." ifadelerine yer verdi.