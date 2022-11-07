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İçişleri Bakanı Soylu'dan; HDP'ye 'terörist' çıkışı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisi AKP’nin Anayasa değişikliği önerisi için kapısını çaldığı HDP’yi, “Hâlâ utanmadan PKK için eleman istiyorlar. Çocukların dağa gitmesine aracılık ediyorlar” diyerek teröristlikle suçladı.

GÜNDEM 07.11.2022, 12:57 Murat Aydın
İçişleri Bakanı Soylu'dan; HDP'ye 'terörist' çıkışı

Süleyman Soylu AKP’nin destek isteğin HDP’yi hedef aldı. AKP'nin gelecekteki lideri Süleyman soylu HDP'yi teröristlikle suçladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisi AKP’nin Anayasa değişikliği önerisi için kapısını çaldığı HDP’yi, “Hâlâ utanmadan PKK için eleman istiyorlar. Çocukların dağa gitmesine aracılık ediyorlar.” HDP'yi sert bir şekilde eleştirdi. 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 2 Ekim’de CHP ve İYİ Parti’nin yanı sıra, iktidar tarafından “terör” ile yan yana getirilmeye çalışılan HDP’ye başörtü konusunda hazırlanan Anayasa değişikliği teklifiyle ilgili ziyaret gerçekleştirmişti. AKP heyeti, bu görüşmede HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç ile HDP Mardin Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ebrü Günay ile bir araya gelmişti.

İktidar partisinin bu ziyareti, siyaset kulislerini hareketlendirirken, bir kısım AKP’linin de tepkisine neden oldu. Tepki gösteren AKP’li isimler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AKP kanadınca HDP için yakın zamana dek yapılan “PKK’nın uzantısı”, “fitne yuvası”, “Meclis’e yakışmıyorlar” gibi yorumları hatırlattı.

SOYLU HDP’Yİ SERT BİRŞEKİLDE ELEŞTİRDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Süleyman Soylu, Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Güvenlik Korucuları Hizmet İçi Eğitim Semineri Kapanış Töreni”nde konuştu.

Partisi AKP’nin Anayasa değişikliği teklifi için HDP’nin kapısını çaldığı Soylu, konuşmasında HDP’yi ‘PKK’nın partisi” diyerek hedef aldı. Soylu, HDP’li yöneticilerin darbedildiğini söyleyip “Ellerine sağlık, iyi yaptılar” dedi.

Soylu HDP’yi suçladığı konuşmasında şu sözleri sarf etti:
Yıllardır ‘PKK’nın partisi’ diyoruz alınmıyorlar, utanmıyorlar, itiraz da etmiyorlar. ‘Hayır öyle değiliz’ demiyorlar. Bilakis her platformda savunuyorlar. Hâlâ utanmadan Diyarbakır, Şırnak, Cizre sokaklarında geziyorlar. Hâlâ utanmadan PKK elebaşına özgürlük istiyorlar. Hâlâ utanmadan PKK için eleman istiyorlar. Çocukların dağa gitmesine aracılık ediyorlar. Ankara’da güya siyaset yapıyorlar, Mecliste el kaldırıyorlar. Ve bu katliamların, bu yaşananların biri için bile milletten, tarihten de özür dilemiyorlar. Siyasette yüzsüzlük ve utanmazlık abideleri.

“HDP’Lİ YÖNETİCİLERİ DARBETTİLER, İYİ YAPTILAR”

“Eskiden terör örgütüne yıllık katılım 5 binli sayılarla ifade ediliyordu, bugün 100’ün altına düştü” diyen Soylu, “Adım adım sıfıra doğru ilerliyoruz. Geçen yıl 51 idi, bu yıl bugün itibarıyla 43. Az kalsın 44 olacaktı, neyse ki bir kız çocuğunu HDP’li bir yönetici tarafından dağa kaçırılırken yolda yakaladık. Anneleri, babaları da HDP binasına gittiler, onu kaçıran HDP’li yöneticileri orada darbettiler. Ellerine sağlık, iyi de yaptılar. Hani bir keresinde bir oh çekmiştim ya paralar PKK’ya gitmiyor diye şimdi bir oh daha çekiyorum gençler PKK’ya gitmiyor diye. Öğretmen, doktor, eczacı, hemşire olmaya gidiyorlar. Ve bu ülkenin yarınlarına katkı koymaya gidiyorlar, festivallere gidiyorlar, dinini, inancını öğrenmeye gidiyorlar” ifadelerini kullandı.

“SU SAATLERİNİ PKK’LILAR OKUYOR, YAKINDA AÇIKLAYACAĞIZ”

Türkiye’de seçimlerde ise safların çok net ve tercihlerin basit olduğunu iddia eden Soylu, şöyle konuştu:

#SüleymanSoylu #İçişleriBakanı #HDP #terörist #şırnak
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