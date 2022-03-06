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İçişleri Bakanı Soylu'dan Deprem uyarısı: İstanbul'da Deprem beklentimiz var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afetlere Hazırlık Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. 2022 yılının Afet Tatbikat Yılı ilan edildiğini söyleyen Soylu, deprem konusunda da uyarılarda bulunarak, “Bu bir sır değil, deprem beklentimiz var” dedi.

GÜNDEM 06.03.2022, 00:13 06.03.2022, 00:23 Murat Aydın
İçişleri Bakanı Soylu'dan Deprem uyarısı: İstanbul'da Deprem beklentimiz var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afetlere Hazırlık Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. 2022 yılının Afet Tatbikat Yılı ilan edildiğini söyleyen Soylu, deprem konusunda da uyarılarda bulunarak, “Bu bir sır değil, deprem beklentimiz var” dedi.

2022 yılının ilk Afetlere Hazırlık Değerlendirme Toplantısı, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında yapılan toplantıya, Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve kurum temsilcileri katıldı. Bakan Soylu, toplantı öncesi açıklamalarda bulundu.

2022 yılının Afet Tatbikat Yılı ilan edildiğini söyleyen Soylu, afetlere hazır olmak için çalışmaların artırılarak devam ettiğini ifade etti. Soylu, deprem konusunda da uyarılarda bulunarak, bilimsel verilerin ciddi bir deprem tehditinin çok da uzakta olmadığını gösterdiğini vurguladı.

Bu bağlamda AFAD mobil uygulamasının önemine dikkat çeken Soylu, afet anlarında iletişimin rahat bir şekilde sağlanabilmesi için uygulamanın yaygın bir şekilde kullanılması gerektiğini belirtti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afetlerle mücadele ve hazırlık planları kapsamında çalışmaların sürdüğünü söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

  •  2020 sonlarında başladığımız ve 2021 yılı sonunu nihai hedef olarak belirlediğimiz, İstanbul'da da sayın valimizin koordinasyonunda ve üniversitelerimiz ile beraber Türkiye'nin 81 ilinde yaptığımız gibi İl Afet Riski Azaltma Planı hazırlanmış ve 81 ilde ,ki bütün bunlarla ilgili bitme tarihinde hedef 2025 idi ancak meselenin muaccel olmasına, önemine binaen biz bunu geriye çektik, çok ciddi bir çalışma yürüttük.
  • Hedefimize uygun bir şekilde 81 ilde, İl Risk Azaltma Planlarını tamamladık. Son olarak dün, 14 milyon öğrenci, 1 milyon öğretmen ve okullarda sivil olarak çalışanlar, polislerimiz, jandarmalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, Kızılay'ından sağlık kurumlarımıza kadar, herkesin katıldığı muhteşem bir tatbikat gerçekleştirildi.

“2022 YILINI AFET TATBİKAT YILI İLAN ETTİK”

Toplumun afetlere hazır olması için tatbikatların son derece önemli olduğunu vurgulayan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

  •  Afetlere hazır olma, toplumun afet bilincini sürekli artırma, afet farkındalığımızı diri tutma anlayışı ile Afet Eğitim Yılı kapsamında öğrenilenleri pratiğe dökme hedefiyle, 2022 yılını Afet Tatbikat Yılı ilan ettik.
  •  Geçtiğimiz hafta Erzurum'da kış tatbikatı yaparak bunun ilk adımını attık. Bütün okullarda, üniversitelerde, yurtlarda, kamu kurumlarında, havalimanlarında, otobüs terminallerinde, hastanelerde, ceza ve tevkif evlerinde, organize sanayi bölgelerinde, alış-veriş merkezlerinde, konutlarda ve sitelerde, bazıları tematik, yani maden kazası, endüstriyel tesis, kış arama ve kurtarma gibi kendisine ait konusu olan tatbikatlar olacaktır.
  • 2022 yılında bu kapsamda 66 il düzeyi tam tatbikat, 15 bölgesel düzeyde tam tatbikat, İstanbul ilimizde 1 ulusal düzeyde tam tatbikatı, 1 uluslararası düzeyde arama ve kurtarma tam tatbikatı, 18 AYDES uygulama tatbikatı, 11 tematik tatbikat, 2 bin 921 yangın ve tahliye tatbikatı, 51 bin 281 deprem anı tatbikatı, 71 sivil savunma ikaz alarm tatbikatı olmak üzere toplam 54 bin 302 tematik tatbikat planlamış olduk” diye konuştu.

“BU BİR SIR DEĞİL, DEPREM BEKLENTİMİZ VAR”

Bakan Soylu, son bir yılda Türkiye genelinde 25 bin 753 deprem meydana geldiğini ifade ederek depremler konusunda uyardı.

Soylu, şu ifadeleri kullandı:

  • İstanbul'u afetlere hazırlamakla, özellikle bir deprem afetine karşı hazırlamak için çalışmalarımızı ara vermeden sürdürdük. Böyle bir beklentimiz var mı? Bu bir sır değil, evet var. Bu işe er ya da geç karşılaşacağız. Sonra eyvah para etmez.
  •  Biz normal bütün işlerimizi yaparken zihnimizin bir tarafında bu depremle ilgili hangi tedbirleri aldığımız, gerek il risk azaltma planlarımız, gerek Türkiye Afet Müdahale Planı ile ilgili kurumumuzun buna hazır olup olmadığını bir vesile ile sürekli tartmalı, arkadaşlarımızı ve kurumlarımızı buna göre hazırlamak durumundayız.
  • Türkiye, depreminden seline, yangınına kadar afet bölgesidir. Deprem anı karmaşık bir andır. Siz yüzde yüz mükemmeli hazırlamalısınız ki oradan kaybettiğimizle vatandaşımıza ulaşma konusunda kontrolü elinizde tutabilen ve bu konuda derhal toparlanabilen ve yönetimi en üst düzeyde yapabilen bir anlayışı gerçekleştirebilelim.
  • Bu konuda uzmanlığı bulunan neredeyse bütün bilim insanlarımız, bilimsel verilerin tespiti ciddi bir deprem tehditinin çok da uzakta olmadığı yönündedir. Bunu görmezden görmek kendimizi kandırmak olur.
  • AFAD verilerine göre sadece 2021 yılında ülkemizde küçüklü büyüklü toplam 23 bin 753 deprem meydana geldi.
  • Bunların 255 adedi 4 ile 5 büyüklüğü arasında, 26'sı 5 ile 6 arasındaydı, 3 tanesi de 6'dan büyüktü.
  • Dolayısıyla burada meseleyi ciddiyetle ele alma ve yarın deprem olacakmış gibi hazırlanmak durumundayız.

Afet durumlarında iletişimin sağlıklı bir şekilde sağlanabilmesi için AFAD mobil uygulamasının önemli bir konumda olduğunu belirten Soylu, “Sadece tatbikat, sadece eğitim yapmıyoruz. Başka bir şey daha yaptık. Burada ortaya koyduğumuz bir şey vardı. AFAD'a bir mobil uygulama yaptık ve bu uygulamayı hayata geçirdik. Şu anda yüz binlerce insan bu uygulamayı indirdi. Ama hedefimizi bu yıl AFAD mobil uygulamadaki hedefimizi 10 milyon olarak nitelendirdik. Sebebi şu, buna ihtiyacımız var. Hem iletişimi rahatlatmak için, hem deprem anında uygulama yön göstersin diye, hem aynı zamanda Allah korusun enkazın altındakine rahat bir şekilde ulaşabilmek, yerini tam tespit edebilmek için AFAD mobil uygulamasına ihtiyacımız var” dedi.

“TÜRKİYE GENELİ TATBİKAT YAPACAĞIZ”

Süleyman Soylu son olarak, “Yılın son aylarında, tarihimiz de belli, Türkiye genelinde bir Türkiye tatbikatı yapacağız. Bunun sebebi hazır olmak, zihniyetini, zihnini bu konuda taze tutmak, kurumların kendilerini yılda bir kere daha kontrol etmesini, hazır halde olup olmamasını temin etmektir. Bu tatbikatı aynı şekilde İstanbul'da da gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasının ardından basına kapalı olarak gerçekleştirilecek toplantı başladı

#deprem #istanbul
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