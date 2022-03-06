banner314

banner325

Son Dakika

İçişleri Bakanı açıkladı; Türkiye'de kaç Ukraynalı mülteci var?

Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarından dolayı 1.5 milyon insanın çevre ülkelere mülteci olarak geçiş yaptığığı belirtildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün itibarıyla gelen Ukraynalı sayısı 20 bini aştı. Başımızın üzerinde yerleri var. Elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

GÜNDEM 06.03.2022, 19:09 Murat Aydın
İçişleri Bakanı açıkladı; Türkiye'de kaç Ukraynalı mülteci var?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ukrayna'dan 1,5 milyonu aşan bir göçten bahsediliyor. Bize de üçüncü ülkelerden olmak kaydıyla bugün itibarıyla gelen Ukraynalı sayısı 20 bini aştı. Başımızın üzerinde yerleri var. Elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Ankara’da ‘Başkent Trabzon Dernekleri Federasyonu 2’nci Olağanüstü Genel Kurulu’na katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu  Avrupa’nın ABD’nin vagonu olmaktan başka bir özelliği olmadığını söyledi.

Avrupa’nın kendi kendine hareket etme kabiliyetinin olmadığını belirten Soylu, şöyle konuştu:

İstiyorlar ki; Türkiye ayağa kalkmasın, Türkiye ayakta durmasın, Türkiye bir ses söylemesin, Türkiye etrafındaki coğrafyayı uyandırmasın, haksızlıklara itiraz etmesin. Sayın Cumhurbaşkanı’mız ‘Dünya 5’ten büyüktür’ dedi, doğru. Peki, bunu ‘Birleşmiş Milletler’de güzel bir cümle kurayım’ diye mi söyledi, hayır.

Dünyanın beşten büyük olduğu, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta çok net bir şekilde gözükmektedir. Hani güvenlik konseyiniz. Hadi çözün bakalım bu meseleyi. Yıllardan beri bizi terörün, milyonlarca göçün yanı başında bırakanlar, hadi hareket edin şimdi. Orada çoluk, çocuk, kadın hep beraber bir başka ülkeden bir başka ülkeye geçiyorlar.

1,5 milyonu aşan bir göçten bahsediliyor. Bize de üçüncü ülkelerden olmak kaydıyla bugün itibarıyla gelen Ukraynalı sayısı 20 bini aştı. Başımızın üzerinde yerleri var. Elimizden geleni yapıyoruz.

Misafirperverliğimizi en üst seviyede gösteriyoruz. Sarı saçlı, mavi gözlü, yeşil gözlü; ırklara yönelik bir ayrım yapmayız. Müslümanız, dünyanın neresinde olursa olsun, mağdura sahip çıkarız.

“TEDARİKTE SIKINTIMIZ YOK”

Bakan Soylu, tedarik zincirinde pandemi dönemi dahil olmak üzere hiçbir sıkıntı yaşanmadığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

Şimdi güya bir gıda ürününde ‘eksiklik olacak’ diye sosyal medyada tahrik ederek, insanları marketlere dökmeye çalışarak, Türkiye içerisinde bir şeyi geliştirmek istiyorlar. Tarım Bakanımız açıklama yaptı. Öyle bir eksikliğimiz söz konusu değildir, Allah’a şükürler olsun.

Türkiye’nin bu konularda herhangi bir eksikliği söz konusu değildir. Bu konuda arkadaşlarımız sosyal medyada bu manipülasyonları yapanların veya sadece sosyal medya değil; gerçeklikte bu manipülasyonları yapanlara gerekli tespitleri yapıp, cezaları vermekten imtina etmezler.

Bu işler kolay işler değil. Kimseye milletimizin huzurunu bozup, kamu düzenini bozdurmaya yönelik adım attırmayız. Onun için arkadaşlarımız işlerin başındalar.

“İSTİYORLAR Kİ TÜRKİYE’DE HİÇBİR SAVUNMA MEKANİZMASI OLMASIN”

Soylu, Karadeniz’in artık eski Karadeniz olamayacağını ifade ederek şunları belirtti:

Dünyayı, özellikle Karadeniz’i nereye götürdüklerini iyi okumalıyız, kendi seçimlerimizi de ona göre yapmalıyız. Dünya bir felakete sürüklenirken, bölgemizi bir istikrarsızlığa sürüklemek isterlerken, birileri çıkmış ‘S-400’leri geri gönderelim’ diyor. S-400 ne işe yarıyor? Dışarıdan bir saldırı gelirse, ona savunma yapıp engelliyor.

Peki, bugün Ukrayna’da bu olsaydı; böyle bir saldırıyla karşı karşıya kalır mıydı? İstiyorlar ki; Türkiye’de hiçbir savunma mekanizması olmasın. İstediği gibi her ülkenin saldırısına açık olsun. Birisi geldi mi teslim olalım.

#Trabzon Dernekleri Federasyonu #göç #mülteci #ukrayna #süleyman soylu
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
8
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 06 Mart 2022
İmsak 06:00
Güneş 07:24
Öğle 13:20
İkindi 16:32
Akşam 19:07
Yatsı 20:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 28 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 28 35
13. Sivasspor 27 34
14. Kasımpaşa 28 32
15. Giresunspor 28 32
16. Antalyaspor 27 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Altınordu 27 28
17. Denizlispor 26 27
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 46
5. M. United 27 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 27 36
10. Osasuna 27 35
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 26 32
13. Espanyol 27 32
14. Elche 26 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 22
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 26 18
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir