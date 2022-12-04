İçişleri açıkladı: Cerablus ve El Bab'da 18 terörist yakalandı
İçişleri'nden yapılan açıklamada, Cerablus ve El Bab bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda patlamaya hazır el yapımı bomba düzeneği ile birlikte 18 teröristin yakalandığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığı, Suriye Cerablus ve El Bab bölgesinde, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı takip ve koordinesinde 13 DEAŞ ve 5 PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubunun yakalandığını duyurdu.
PEŞ PEŞE OPERASYONLAR
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı takip ve koordinesinde; Suriye Görev Gücü Cerablus ve El-Bab Jandarma Danışman Komutanlıkları unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu dün Suriye Cerablus ve El Bab bölgesinde operasyonlar düzenlendi.
18 TERÖRİST YAKALANDI
Operasyonlarda taban genişletme, propaganda, eleman temini ile istihbarat toplama faaliyetleri yürüten ve aynı zamanda da eylem arayışı içinde olduğu belirlenen, aralarında örgütün sözde 'Maliye Emiri'nin de bulunduğu 13 DEAŞ mensubu ile Suriye Münbiç bölgesinden eylem amaçlı Cerablus bölgesine gönderildiği tespit edilen 5 PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu yakalandı.
PATLAMAYA HAZIR BOMBA DÜZENEĞİ
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda patlamaya hazır 10 kilo el yapımı patlayıcı içerikli bomba düzeneği, 4 bomba elektronik devre kartı, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 tabanca ve 253 fişek ele geçirildi.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016