İBB'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu takip açıklaması

İçişleri Bakanı Sülayman Soylu'nun açıklamasıyla gündeme gelen 'izleme' haberi ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan açıklama geldi. İBB, Soylu'yu izleyen görevlinin iş akdinin feshedildiıini açıkladı. İBB'den yapılan açıklama şöyle:

Bugün (22.06.2022) Hürriyet Gazetesi’nde ‘İBB Beni İzlemiş Bir Kişiyi İşten Attılar’ başlıklı haberde yer alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ifade ettiği konu ile ilgili inceleme ve süreç şu şekilde gerçekleşmiştir; Büyükşehir Belediye Müfettişlerimiz tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde 28.03.2022 tarih ve İBB-295/01 sayılı Tevdi Raporu tanzim edilmiştir.

Mezkûr Rapora göre; Zabıta Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Komuta Merkezi Zabıta Amirliğinde Güvenlik Sistemleri Teknisyeni olarak görev yapan İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER) uhdesinde işçi statüsünde bulunan İ-40229 sicil numaralı Ali Furkan KARAKAŞ’ın 16.10.2021 ve 17.10.2021 tarihlerinde saat 00:00:27" ile 00:05:49" arasında Haliç Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne doğru komut vererek İçişleri Bakanını izlediği tespit edilmiş olup, hazırlanan Tevdi Raporu; konunun adli açıdan takibi ve soruşturulması için 30.03.2022 tarih ve 473872 sayılı yazımız ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, personel hakkında disiplin işlemlerinin temini için 30.03.2022 tarih ve 476262 sayılı yazımız ile İSPER A.Ş. ye gönderilmiş ve İSPER A.Ş. tarafından söz konusu personelin iş akdi sonlandırılmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kontrol ve yönetiminde belediye hizmetlerimizin aksamaması ve kontrolü ile vatandaşlarımızın huzur ve sükûnu için şehrin birçok noktasında aktif şekilde çalışan 120 bin civarında güvenlik kamerası bulunmaktadır. Bu kameraların takip ve kontrol merkezlerinde görevli personellerden işini gereği gibi yapmayanlar hakkında idari işlemler yapılmaktadır. Bu anlayışla Sayın İçişleri Bakanını izlediği tespit edilen personel hakkında da derhal gereği yapılmıştır.

Ancak İngiltere Büyükelçisi ile Sayın Ekrem İMAMOĞLU arasında Ocak 2022’de gerçekleşen yemekli görüşmeye ilişkin İçişleri Bakanlığının kontrol ve yönetimindeki MOBESE sistemi üzerinden makam araçlarının görüntülerinin magazinsel bir sürecin parçası olarak medyaya servis edilmesi olayında, bugüne değin herhangi bir soruşturma yürütülmemiş olduğunu tekrar hatırlatmak isteriz.

İBB’nin gösterdiği hassasiyetin aynı şekilde İçişleri Bakanlığımızca da gösterilmesini beklemekte olduğumuzu belirtiriz.