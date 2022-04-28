Hüsiyin Baş ile Murat Bardakçı arasında Lozan'da gizli Madde var mı tartışması; Sarayın Şeyi

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, uzun bir süredir Türkiye gündeminde olan “Lozan Andlaşması’nda gizli madde var ve bu yüzden 2023’e kadar madenlerimizi çıkaramıyoruz” iddialarını boşa çıkartan bir hamle yaptı.

BTP liderinin 20 Mart’taki büyük kongrede yaptığı ‘Lozan’da gizli madde var mı’ sorusunu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) sorun” çağrısı ile harekete geçen Hakkı Süha Keskin isimli partili gence, “Lozan Barış Anlaşması’nda gizli maddeler bulunmamakta olup, maden çıkartmamıza engel teşkil eden herhangi bir madde yer almamaktadır” yanıtı verildi.

Cimer’den gelen bu açıklama büyük yankı buldu ve bir anda gündeme oturdu.

Ancak BTP’nin bu girişiminden Murat Bardakçı rahatsız oldu.

Bardakçı Lozan’da gizli madde yalanının kendisinin bir yazısı üzerine yayıldığını itiraf ettiği internet sitesindeki yazısında, BTP’nin bu girişiminden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

“Senin entellektüel seviyeni yesinler”

Bardakçı’nın yazısında kullandığı ifadeler ve üsluba BTP’den sert tepki geldi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Senin entellektüel seviyeni yesinler. Olayı anlamaktan uzak ufak idrakın ile aklınca bana sataştın. Tarihi senden öğrenen nesillere de acıyorum. Amacınızın ne olduğunun da farkındayız. Ayrıca minyatür sensin. Edepsizliğin lüzumu yok” cevabını verdi.

BTP lideri aynı paylaşımda ‘al izle’ notuyla 20 Mart’taki kongrede yaptığı açıklamayı da yayınladı.

BTP Lideri o açıklamasında; ‘Lozan’la ilgili neymiş gizli madde varmış. Lozan’dan bir tane madde bilmeyen adamlar bütün gizli (!) maddelerini biliyor. Lozan’da gizli madde olup olmadığı hususu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin namusu ile ilgili bir husustur. Eğer bu ülkeyi yönetenler bu ülkenin namusunu düşünüyorsa çıkacak diyecek ki; bu Lozan’da gizli madde vardır veya yoktur. Yani bizim bunu tarihi olarak incelememize, ispat etmemize hiç lüzum yok arkadaşlar. Cumhurbaşkanına sorun… yazın Cimere.. Cumhurbaşkanımıza soruyoruz.

Lozan’da gizli madde var mı? Bu kadar basit.’ İfadelerini kullandı.

“Tarihçi değil, gazeteci değil”

BTP Sözcüsü tarihçi Emre Polat da yaptığı açıklamada sert tepki gösterdiği Bardakçı için, “Sarayın şeyi” ifadesini kullandı.

Polat’ın açıklaması şu şekilde;

‘Murat Bardakçı isimli bir şahıs, Genel Başkanımızın "Lozan'da gizli madde var" yalanını ortaya çıkarma gayretinden rahatsız olmuş. Bunu da kendisine yakışan bayağı üslubuyla ifade etmiş. Öncelikle belirtmek isterim ki, kendisine uygun bir sıfat bulamadım. "Sarayın tarihçisi" diyeceğim tarihçi değil. "Sarayın gazetecisi" diyeceğim gazeteci değil. Biz en iyisi "Sarayın şeyi" diyelim.

“O’na ‘Atatürk'ü dinsiz gösterme’ misyonu verilmiştir”

Ama bildiğimiz başka sıfatları var. Mesela belli etmemeye çalışır ama Atatürk'ü hiç sevmez, hatta nefret eder. Kim bilir belki de bu özelliğini babasından almıştır. Babası Anıtkabir'e "utanç çukuru" diyecek kadar azılı bir Atatürk düşmanıydı. Atatürk'ün dindarlığı kendisini fazlasıyla rahatsız eder. Çünkü ona "Atatürk'ü dinsiz gösterme" misyonu verilmiştir. Bu misyonunu yıllardır yerine getirir. Hatta, Atatürk'ün soyu ile ilgili açıklamalar yapan bir şahsı, eğer bu söylemlerine devam ederse bir dönem tarih programı yaptığı TV kanalına çıkarmamakla tehdit edecek kadar azılı bir Atatürk düşmanıdır. Dediğim gibi tarihçiliği yoktur ama parayla Osmanlı arşivlerinden belgeler çıkarttırıp transkript ettirir. Sonra da bunları kendi çıkarıp okumuş gibi pazarlar, kitaplar yayınlar. Bitti mi, hayır. Kurtuluş Savaşı'na İstiklal savaşı denmesinden rahatsız olur. Kim bilir belki de İstiklal Harbi'nde bazı atalarının başına işler gelmiştir. Ki "istiklal" kelimesi kendisine fazlasıyla batar.

“Daha dinlediğini, okuduğunu anlamaktan aciz”

Böyle sorunlu birinin Bağımsız Türkiye Partisi'nden ve Lozan'dan rahatsız olması hiç şaşırtıcı değil. Daha dinlediğini, okuduğunu anlamaktan aciz Sarayın şeyi, kendini nimetten saymış. Neymiş efendim Lozan'daki gizli madde muhabbeti bu şeyin bir ironi yazısından çıkmış. Sarayın şeyi, Genel Başkanımızın Kongrede yaptığı konuşmada Lozan'da gizli madde olmadığını tane tane anlatmasını bile anlamaktan aciz. Genel Başkanımız ve Partimiz Lozan'da gizli madde yalanının kimler tarafından hangi maksatla gündemde tutulduğunu çok iyi biliyoruz. Bu yalan rüzgarıyla 2023 seçimleri için nasıl propagandalar yapıldığı malum. Sarayın şeyliğini yapan senin gibilerin atalardan gelen çukur misyonunun da farkındayız.

“Cumhurbaşkanı'ndan resmi cevap alana dek...”

Genel Başkanımızın tarihi çıkışı ve çağrısı ile harekete geçen vatandaşlarımız resmi kanallara başvurular yaparak bu yalan rüzgarına son vermeye çalışmaktadır. Ama böyle önemli bir konuda, konunun muhatabı Sayın Cumhurbaşkanı'ndan resmi bir cevap alana dek mücadelemiz devam edecektir.