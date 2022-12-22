HDP'li Semra Güzel'in vekilliği düşürüldü
PKK'lı terörist ile çekilmiş fotoğrafı ile gündeme gelenHDP'li Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliği, TBMM İçtüzüğü gereği üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 301'in üzerinde oyla düşürüldü.
Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Genel Kurula, HDP'li Güzel'in 2022'de Genel Kurulun 6 birleşimine özürsüz veya izinsiz katılmaması sebebiyle Anayasa'nın 84. ve İçtüzüğün 138. maddeleri uyarınca gerekli değerlendirme için Başkanlık Divanı'nın kararı ve TBMM Başkanlığı tezkeresi ile Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon raporunun oylamasının yapılacağını duyurdu.
Ardından açık oylamanın şekli; elektronik oylama cihazıyla yapılması yönünde Genel Kurulun onayına sunularak, kabul edildi.
Semra Güzel'in milletvekilliği, TBMM İçtüzüğü gereği üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 301'in üzerinde oyla düşürüldü.
Genel Kuruldaki oylamaya 372 milletvekili katıldı. Oylamada 330 kabul, 42 ret oyu verildi.
Oylamanın ardından TBMM Başkanvekili Bilgiç, Güzel'in milletvekilliğinin düşürüldüğünü açıkladı.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016