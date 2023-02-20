Hatay’da 3 dakika arayla iki şiddetli deprem daha! 6.4 ve 5.8...

Son dakika ... 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Hatay merkezli orta ölçekli iki deprem daha meydana geldi. Defne merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından Samandağ'da 5.8'lik bir deprem meydana geldi. 3 dakika arayla meydana gelen depremler birçok ilden şiddetli şekilde hissedildi. AFAD, hasarlı binalara girilmemesi konusunda uyarıda bulundu. Bazı binalarda göçük altında kalanlar olduğu bildirildi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 20.04'te merkez üssü Hatay Defne olan 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 16,74 kilometre olarak belirlendi. Deprem şiddetli şekilde hissedilirken, vatandaşlar paniğe kapıldı.

6,4 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 20.07'de 5,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 5,8'lik depremin derinliği ise 7 kilometre olarak belirlendi.

Bazı binalarda göçük altında kalanlar olduğu bildirildi.

ÇADIRLARDAKİ SOBALAR DEVRİLDİ

Habartürk, CNN Türk ve çok sayıda televizyon muhabirleri canlı yayınında depremi yaşadı. Depremi hisseden ve o anları aktaran CNN muhabiri Buse Deviren, deprem anında çadırlardaki sobaların devrildiğini söyledi. Deviren, "İnsanlar çadırlarından bile çıktılar. İnsanlar ağaçların devrilmesinden bile korktular" ifadelerini kullandı.

JEOLOG TÜYSÜZ: TETİKLENEN BİR DEPREM, ARTÇI DEĞİL

Jeolog Okan Tüysüz NTV canlı yayınında şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu tetiklenen bir deprem bu artçı bir deprem değil. Antakya'nın içerisinden Akdeniz'e bir fay var. Avrupa Sismoloji Ajansı bunu 6.6 olarak veriyor. Kırılan fayın stres biriktiren yeriydi. Göksun-Savrun Fayı yine deprem oluşturabilecek bir bölge. Orada birkaç bin yılda bir deprem oluyor ama dengeler büyük ölçüde değişti. 6 Şubat’ta olan depremin kuzeyi. Bingöl-Palu bölgesi de stres biriken ve tetikleme olacak olan bölgeler. Bu bölgelerde dikkatli olmak gerekiyor. 6.4 yüzeye çıkan ve yüzey kırığı yaratan bir faydır. Antakya-Samandağ'da arasında bu büyüklükte bir tane daha olabilir."

AFAD'DAN ÖNEMLİ UYARI

Depremlerin ardından AFAD, hasarlı binalara girilmemesi konusunda uyarıda bulundu. AFAD'dan yapılan açıklamada "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Doğru bilgi için resmî kaynakları takip edin" denildi.