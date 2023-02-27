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Haluk Levent: Kızılay’dan sadece çadır değil gıda da satın aldık

Kızılay'ın AHBAP'a çadır sattığının ortaya çıkmasının ardından açıklama yapan Haluk Levent, "Sadece ben değil AFAD da Kızılay'dan çadır satın alıyor" dedi. Haluk Levent sadece çadır almadıklarını gıda da satın aldıklarını açıkladı.

GÜNDEM 27.02.2023, 12:18 27.02.2023, 12:28 Murat Aydın
Haluk Levent: Kızılay’dan sadece çadır değil gıda da satın aldık

Kızılay'ın Ahbap'a çadır sattığının ortaya çıkmasının ardından canlı yayında açıklama yapan Haluk Levent, "İnsanların acil ihtiyacı vardı, ben o çadırları almak zorundaydım. Sadece ben değil AFAD da Kızılay'dan çadır satın alıyor" dedi. FOx TV'de ilker Karagöz'ün sonduğu programa katılarak canlı yayında; Kızılay'dan konserve gıda ürünü de satın aldıklarını ifade eden Levent, satışa yönelik eleştirilere "Bunların muhatabı ben değilim Kızılay yönetimi karar alır, parayı iade eder, ben orasını bilemem" diyerek cevap verdi. Levent, Kızılay'dan satın alınan gıda ürünlerinin detaylarını ise Twitter'dan açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından yıkılan kentlerde hala barınma sorunu yaşanırken Kızılay'ın, deprem bölgesine yardım götüren Ahbap Derneği’ne çadır sattığı ortaya çıktı.

Türkiye gündemine oturan olayın ardından açıklama yapan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık Ahbap’a çadır satışını doğruladı.

Satışı “Maliyetine sattık” diyerek savunan Kınık ayrıca “Ahbap Derneği ve Türk Kızılay işbirliği ahlaki, akılcı ve yasaldır. Aksini iddia eden ise ya meseleyi anlamamış ya da kötü niyetlidir.” ifadelerini kullandı.

Ahbap Derneği’nin kurucusu ve başkanı Haluk Levent de dün sosyal medya hesabından bu bilgiyi doğruladı. Levent, bu sabah Fox TV’de katıldığı canlı yayında başında olduğu Ahbap’ın bölgeye götürdüğü yardımlar ve Kızılay’dan alınan çadırlarla ilgili detayları paylaştı.

“SATIŞI İNTERNET SİTESİNDE GÖRDÜ ARKADAŞLAR”

Levent, tartışma konusu olan çadır satışıyla ilgili şunları söyledi:

* 15 bin 250 adet çadır aldık. 2 bin 50'si Kızılay'dan alındı. 13 bin 200 tanesi de başka firmalardan alındı. Arkadaşlar Kızılay’ın internet sitelerinden çadır sattığını görmüşler. Sitelerde var. Ankara Eczacılar Odası da almış biz niye almayalım?

“İNSANLAR ÖLÜYOR ORADA ÇADIR GETİRMEM LAZIM”

* Hemen öğrendik ihracat yapılmak üzere hazırlanan 2050 çadır var. Kızılay’ın iştiraklerinin çadır sattığı piyasada biliniyor. Deprem zamanı veya değil, biliniyor. Ben o an hiçbir şey düşünemiyorum. İnsanlar ölüyor orada, dışarıda tir tir titriyorlar. Benim orada insanlara çadır getirmem lazım.

“20 BİN DE OLSA ALACAKTIM”

* Kızılay’da 2 bin 50 tane çadır vardı. 20 bin olsa satın alacağım. Ben o anda başka bir şey diye düşünemem. İnsanlar ölüyor, eksi 10 derece. Sistemi kimse bilmiyor. AFAD da çadırları parayla, faturalı alıyor Kızılay'dan. Buyurun AFAD yetkilileri yalanlasın. Eğer o yurt dışına ihraç edilecek çadırlar satılacaksa, AFAD da parayla alıyor. Orada bir muhasebe var.

“KONSERVE DE ALDIK”

* Kızılay’dan barbunya, konserve aldık. Muhatap ben miyim? Bir dakika bile önemli. Kızılay yönetimi karar alır, parayı iade eder. Onu ben bilemem.”

DETAYLARI SOSYAL MEDYADAN PAYAŞTI

Levent, canlı yayının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise Kızılay’dan satın alınan gıda ürünlerinin detaylarını da açıkladı. Levent paylaşımında “Canlı yayın bitti. Açıklamaya zaman kalmadı. Kızılay kurumunun alt iştiraki olan Kızılay Lojistik A.Ş den 30 bin adet 4 kişilik bir ailenin 3 öğünlük yemeğini karşılayan ve 1 yıl bozulmayan gıda satın aldık. Canlı yayın sonuna denk geldi. Bilginize” ifadelerini kullandı.

#Haluk Levent #FOX TV #ilkerkörgöz #karagozilker
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