Google, İmamoğlu'nu eskitti; Eski İBB Başkanı İmamoğlu

Arama motoru Google'da çok konuşulan bir görüntü ortaya çıktı. Google'a Ekrem İmamoğlu yazınca 'Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' ibaresinin çıktığı görüldü.

Google'a göre Ekrem İmamoğlu 'Eski Başkan!'

YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilen ve siyasi yasağı gündeme gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Google'da dikkat çeken bir ifade yer aldı.

Google'da 'Ekrem İmamoğlu' araması yapanlar, 'Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' sıfatıyla karşılaştı.

Ekrem İmamoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden gönderme yaparak cevapladı