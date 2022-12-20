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Google, İmamoğlu'nu eskitti; Eski İBB Başkanı İmamoğlu
İnternetin arama motorlarından Google, 'Ahmak' sözü ile cezalandırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu görevden alınmış titri ile tanımladı. Ekrem İmamoğlu aramalarında, Eski İBB Başkanı tanımı ekrana geldi.
GÜNDEM 20.12.2022, 08:55 Murat Aydın
Arama motoru Google'da çok konuşulan bir görüntü ortaya çıktı. Google'a Ekrem İmamoğlu yazınca 'Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' ibaresinin çıktığı görüldü.
Google'a göre Ekrem İmamoğlu 'Eski Başkan!'
YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilen ve siyasi yasağı gündeme gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Google'da dikkat çeken bir ifade yer aldı.
Google'da 'Ekrem İmamoğlu' araması yapanlar, 'Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' sıfatıyla karşılaştı.
Ekrem İmamoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden gönderme yaparak cevapladı
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