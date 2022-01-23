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Göçmen kaçakçılığını organize eden 20 bin 166 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal’ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki 2022 yılı bütçesi görüşmeleri sırasında kendisine yönelttiği soruları yanıtladı. Soylu, son 3 yılda göçmen kaçakçılığı yapan 20 bin 166 organizatörün yakalandığını açıkladı.

GÜNDEM 23.01.2022, 23:03 Murat Aydın
Göçmen kaçakçılığını organize eden 20 bin 166 kişi yakalandı

CHP’li Mahmut Tanal’ın sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son 3 yılda göçmen kaçakçılığı yapan 20 bin 166 organizatörün yakalandığını açıkladı. Soylu, 2019, 2020, 2021 yıllarında kolluk kuvvetleri ve diğer kamu görevlilerinden göçmen kaçakçılığı suçuna karışanların sayısının ise 29 olduğunu aktardı. Soylu, “Göçmen kaçakçılığı suçuna karışan kamu görevlisi sayısının toplam organizatör sayısına oranı binde 1,4’tür” değerlendirmesini yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal’ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki 2022 yılı bütçesi görüşmeleri sırasında kendisine yönelttiği soruları, haftalar sonra yazılı olarak cevapladı.

ORGANİZATÖR 29 BİN 166, KAMU GÖREVLİSİ 29

Bakan Soylu, Tanal’ın göçmen kaçakçılığı suçuna karışan kamu personeline ilişkin sorusuna, “Son 3 yılda yakalanan göçmen kaçakçılığı yapan organizatör sayısı 20.166’dır. 2019, 2020, 2021 yıllarında kolluk kuvvetleri ve diğer kamu görevlilerinden göçmen kaçakçılığı suçuna karışan sayısı ise 29’dur. Bu kapsamda son 3 yıl baz alındığında, göçmen kaçakçılığı suçuna karışan kamu görevlisi sayısının toplam organizatör sayısına oranı binde 1,4’tür. Kamu görevlilerinin suça karıştığı tespit olunması halinde gerekli adli ve idari işlem gecikmeksizin tesis edilmektedir” yanıtını verdi.

BEKÇİLERİN ATAMA VE TAYİN İŞLEMLERİ

CHP’li vekil Mahmut Tanal’ın çarşı ve mahalle bekçilerinin atamaları ile ilgili mağduriyetler yaşandığını hatırlatarak, mağduriyetlerin giderilmesi noktasında yürütülen çalışmaları sorması üzerine ise Soylu, gerekli şartları taşıyan, Güvenlik Soruşturma ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamında engel bir durumu olmayanların İçişleri Bakanı’nın onayı ile çarşı ve mahalle bekçisi olarak atandığını hatırlattı.

Soylu, ilk atanma sürecindeki belirtilen tüm iş ve işlemlerin, adayların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için ilgili birimlerle koordineli olarak ivedilikle yerine getirildiğini ifade etti.

Bakan Soylu, tayin konusunda da “Çarşı ve mahalle bekçilerinin alımları, illerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yapıldığından dolayı, çarşı ve mahalle bekçilerinin ilk atandıkları yerde görev yapmaları esastır. Ancak çarşı ve mahalle bekçilerinin; eş görevi, kendi eş veya çocuğunun sağlık nedeni vb. sebeplerle tayin istemeleri durumunda, talepleri incelenerek neticelendirilmektedir” bilgisini aktardı.

SURUÇ’TA KORUCULARA DAĞITILAN SİLAHLAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tanal’ın “Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde son yıllarda koruculara kaç silah dağıtıldı? Bu bir aşirete mi dağıtıldı, gerçekten o köylerde ihtiyaç olduğu için mi dağıtıldı?” sorusunu da şöyle yanıtladı: “Suruç ilçesinde toplam 172 güvenlik korucusu ile 22 gönüllü güvenlik korucusu görev yapmakta olup, yasal çerçeve içerisinde görevlendirilen korucu miktarınca silah dağıtımı yapılarak, güvenlik korucusu kadrosunda istihdam edilen kişilere verilmiştir.”

#SüleymanSoylu #MahmutCanal #İçişleriBakanı #chpmilletvekili #göçmen
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