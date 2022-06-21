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Global kripto para borsası Gate.io da, Türkiye faaliyetlerine başladı!

Dünyanın en büyük 6. spot işlem borsası Gate.io, resmi Türkiye faaliyetlerine başladı. 190'dan fazla ülkede 10 milyon kullanıcıya hizmet veren Gate.io, en köklü kripto para borsalarından biri olarak biliniyor.

GÜNDEM 21.06.2022, 10:04 Murat Aydın
Global kripto para borsası Gate.io da, Türkiye faaliyetlerine başladı!

Spot işlemlerde dünyada 6. sırada yer alan Çin menşeili kripto para borsası Gate.io, Türkiye'ye adım attı. 190'ın üzerinde ülkede faaliyet gösteren Gate.io, 2013 yılından bu yana 10 milyon kullanıcıya hizmet veriyor. 1400'ün üzerinde kripto para biriminde hizmet veren borsa, Türkiye'nin lider borsalarından olmayı hedefliyor.

Platform, yerel düzenlemelere bağlı kalarak kripto para yatırımcılarına spot, marjin, ETF ve birçok farklı işlem imkanı sunuyor. Bitcoin, Ethereum, Tether ve 1400’ün üzerinde kripto para biriminin alım satım işlemlerine ev sahipliği yapan Gate.io, blockchain teknolojilerinin birçok alanında faaliyet gösteriyor.

Sektörün farklı alanlarına yatırım yapılıyor

2013 yılından bu yana kripto para ekosisteminde yer alan Gate.io, sektörün farklı noktalarında yatırımlar gerçekleştiriyor. Token endüstrisinde de faaliyet gösteren Gate.io, GateToken projesiyle piyasada yer alıyor. GateLabs ile birlikte araştırma ve yatırım süreçlerini yöneten şirket aynı zamanda Gate.io Ventures projesiyle sektörün yeni girişimlerine yatırımlar sunuyor.

Güvenlik alanındaki yatırımlarıyla da öne çıkan Gate.io, kendi geliştirdiği kripto para cüzdan projesi Wallet.io’nun da sahibi olarak kripto para güvenliği sağlıyor. Blockchain odaklı teknolojilerin gelişmesine imkan sağlayan Block.info girişimiyle sektörün teknolojik altyapısına katkı veriliyor. Gate.io aynı zamanda son yılların yükselen kripto para trendlerinden NFT sektöründe de yer alıyor. Gate.io'nun NFT pazar yeri ve proje alanı olan NFT Magic Box, Gate.io'nun yerel GateChain ekosistemi üzerine inşa edilmesi sayesinde kullanıcılara NFT odaklı projelere yatırım yapma ve yeni sanat eserleri yaratma fırsatı sunuyor.

Geçtiğimiz hafta itibariyle Türkiye Genel Müdürü olarak sektörün deneyimli isimlerinden Kafkas Sönmez’i atayan Gate.io, Türkiye’deki yatırım ve ofisini bu yıl itibariyle büyütmeyi amaçlıyor.

Dünyanın en büyük 6. Borsası Türkiye’de

Türkiye pazarına attıkları adım ile ilgili konuşan Gate.io Türkiye Genel Müdürü Kafkas Sönmez, “Öncelikle bir blockchain profesyoneli olarak Gate.io gibi global bir markanın Türkiye’ye adım atmasından büyük mutluluk duyuyorum. Gate.io sektörün en köklü ve en büyük şirketleri arasında yer alıyor. Gate.io, Türkiye’nin kripto paralarda ne kadar öncü bir şirket olduğunu da bilen ve ülkemize değer veren bir borsa. Geçtiğimiz hafta itibariyle Genel Müdür olarak Türkiye operasyonunun başına geçtim ve Türkiye ile ilgili projelerin yönetimini ekibimle ele aldık. Global ölçekteki en büyük 6. borsanın Türkiye pazarına adım atması yatırımlar açısından büyük değer taşıyor. Gate.io’nun globaldeki başarısını ülkemizde de en iyi seviyeye getirmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda 2022 sonuna kadar kuracağımız deneyimli bir ekiple Türk yatırımcılara hizmet verecek olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Gate.io Türkiye’nin sektörümüz adına öncü bir yolculuk olacağına inanıyoruz.” dedi.

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