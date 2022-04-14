Giresunlu İş İnsanları ve Bürokratlar iftarda buluştu

20015 yılında Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kurulan Giresunlu İşadamları ve Bürokratlar Derneği (GİRİB) 7. hizmet yılında faaliyet alanlarını genişletiyor, sadece Gebze, Kocaeli ve çevresinde değil, öncelikle siyasetin, bürokrasinin kalbinin attığı başkent Ankara arasında köprüler kuruyor, GİRİB’in genel merkezini ise Balgat’a taşıyor.

Balgat’ta Genel Merkez olarak kullanılacak iş merkezinin 1. Katında dekorasyon çalışmaları yapılarak önümüzdeki haftalarda belirtilecek bir tarihte açılışının yapılması bekleniyor. GİRİB ilk toplu ve geniş katılımlı iftar davetiyle Ankara’ya adım attı. Bundan böyle genel merkezin açılmasıyla birlikte Ankara ile iyi köprülerin kurulmasıyla iletişimlerin daha sıklaştırılması için yeni adımlar atılacak.

Başkent Öğretmenevi Salonu’nda verilen iftar davetine iş, siyaset, bürokrat, STK, Medya ve Ankara’daki ikamet eden Giresunlu hemşehrilerimiz katılarak davete büyük ilgi gösterdiler. Davete Medya mensupları olarak; Giresun Dergisi'nin sahibi Remzi Mamaşoğlu, AydınSes Medya Yayın Yönetmeni Gazeteci/Yazar Murat Aydın, Şebinkarahisar Ajans Gülsen Akyol ve Yaptığı belgesellerle tanınan gazeteci İbrahim Kahraman'da katılanlar arasındaydı.

İftarın yapılması ve tutulan oruçların açılmasıyla birlikte GİRİB Yönetim Kurulu Üyesi İzzet Kaşık’ın sunumu ile başlayan iftar programında bir konuşma yapan duygu ve düşüncelerini

açıklayan Başkan Kemal Tokmak önce davetlilere hoş geldiniz dedikten sonra gösterilen ilgiye memnuniyetini belirtti. Tokmak konuşmasında GİRİB’in 2015 yılında kuruluş öyküsünü anlattı ve

o günden bugüne yaptıkları faaliyetlerden söz etti. Gebze’de 12 ortaklı bir işletme kurduklarını bunun kurumsal başarısından bahsederek birlik ve beraberlik duygularına vurgu yaptı. 25 kişilik

bir Yönetim Kurulu olarak uyum içerisinde Gebze’de farklı olmak, farkındalıklarını ortaya koymak ve bunu uygulamak için hedeflerine ulaştıklarını ama daha yapılacak işlerinin var olduğunu

söyleyerek genel merkezin Ankara’ya taşınması ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

Tokmak’ın konuşmasının ardından iftar için Gebze’den Ankara’ya gelen Gebze Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nail Çiler, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk, Av. Sabri Öztürk, İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, GİRSEV Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yaraman,

Şebinkarahisarlılar Vakfı Başkanı Av. Ali Yaşar Yücel duygu ve düşüncelerini dile getirdiler. Merkezi Ankara’da bulunan Giresun sağlık eğitim Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı (GİRSEV) Başkanı Metin Yaraman, Ankara Şebinkarahisarlılar Yardımlaşma Vakfı Başkanı Av. Ali Yaşar Yücel’de birlik ve beraberlik ve dayanışma ruhunun önemi hakkında görüşlerini ifade ederek Ankara’da Giresun STK birlikteliği olarak yapılan çalışmaların özetini bir iki cümle ile özetledikten sonra GİRİB yönetimini tebrik ettiler.

Gebze Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nail Çiler GİRİB’in çalışmalarını izlediğini ve beğendiğini belirterek övgüyle söz etti. Çiler, Gebze’nin sanayinin merkezi olduğunu, Ankara’nın da siyasetinin ana merkezi olduğundan söz etti. Başkan Kemal Tokmak ve yöneticilerini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Giresun Milletvekili Sabri Öztürk’te yaptıkları konuşmalarda GİRİB’in sergiledikleri çalışmaların önemine vurgu yaparak başarı dileklerinde bulundular.

Milletvekili Cemal Öztürk, “Giresun bir gönül coğrafyasının adıdır” diyerek işgal edilmemiş bir olduğunu belirtti.

İstanbul Milletvekili Hasan Turan’da Yunus Emre’nin veciz sözlerine atıfta bulunarak başladığı konuşmasında GİRİB’in Gebze’de kabuğuna sığmadığını, Ankara’ya doğru yola çıktığını söyledi.

Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’da yaptığı konuşmada ortak hedefin vatan olduğunu girişimci olan insanlarımızın yarattıkları yaracakları sinerjinin güçlü olmasının yolunu açtığını söyledi.

EMİNE GÜLİZAR EMECAN BİR HAKKI TESLİM ETTİ VE

BU GİRİŞİM SONUÇ ALMASINI DİLİYORUM DEDİ

İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan’da konuşmasına başlarken GİRİB’in girişimcilik ruhunu beğendiğini belirterek aynı amaçla yola çıkmasının kendisini mutlu ettiğini ve “bu

girişimin bir sonuç almasını diliyorum” dedi.

Emecan, Giresun dışında geçmiş yıllarda Giresun STK’nın ve Giresun’a hizmet yolunda pek çok mücadelenin verildiğine dair satırbaşlarını sıralarken Giresun Dergisi’nden övgüyle söz ederek, o mücadelenin emektarlarından gazeteci Remzi Mamaşoğlu’nun burada bulunmasından memnun olduğuna vurgu yaparak bir hakkın teslimini yapmıştı. Emecan, ayrıca Giresun derneklerine önemli katkıları bulunan iftar davetine katılan Halil Kütük’e de ayrıca teşekkür etti.

Pek çok kişinin Giresun STK’a hizmet verdiğini söyleyen Emecan, Hasan Turan’ın Milletvekili olmadan önce Giresun derneklerine olan katkılarından söz ederek, pozitif ayırımcılık olmasın diye Giresun derneklerine önemli katkıları bulunan, Giresun camiasında haklı bir yer edinen eşinin dahi ismini vermedi. Bu ismin Dr. Adil Emecan olduğunu biz biliyoruz. Salonda bulunan pekçok insanında bildiğinden emin olduğumuz için Milletvekili Emine Gülizar Emacan’ın bu davranışının bir incelik olduğuna vurgu yapıldı.

SİYASET İLGİSİZ KALMADI

MİLLETVEKİLLERİ DE İFTARDAYDI

Giresun İşadamları ve Bürokratlar Derneği’nin Ankara’da düzenlediği iftara Giresun milletvekilleri Cemal Öztürk, Sabri Öztürk, İstanbul Milletvekilleri Hasan Turan, Emine Gülizar

Emecan, Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker, Cemil Yaman, Sami Çakır, Giresun eski Milletvekili Hacı Hasan Sönmez, Giresun eski Belediye Başkanı Hurşit Yüksel’de katılarak hemşehrilerimizle birlikte iftarlarını açtılar.

BÜROKRASİ DE İFTAR SOFRASINDAYDI

Ankara’da düzenlenen bürokrasi kanadından iftara katılan isimlerde vardı. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Ekonomi Bakanlığı Daire Başkanlarından Rasim Akın, Sayıştay Baş Denetçisi Ahmet Ortak, Sayıştay Baş Denetçisi Ramazan Ali Çetin, Halk Ekmek Genel Müdürü Tamer Eski, Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt, Ankara Ticaret Müdürü Yavuz Karaer, Uzun yıllar Ankara Bürokrasisinde üst düzey görevlerde bulunan Maliye Bakanlığı Personel Müdürlerinden Şinasi Yurdakul, Tarım Kredi Kooperatif Genel Müdürlerinden halen Lokman Hekim Hastaneleri Genel Müdürü İrfan Güvendi, ilim ve bilim dünyasından pek çok isimlerle birlikte ismini sayamadığımız pek sayıda 250 kadar hemşehrimiz ve konuk katıldı.

STK BAŞKAN VE YÖNETİCİLERİ KATILDILAR

Bir sivil toplum kuruluşu olan GİRİB’in iftar davetine Ankara Giresun Sağlık Eğitim Sosyal Dayanışma Vakfı Başkanı Metin Yaraman ile Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Doma, ve yönetim kurulu üyeleri, Giresun ve İlçeleri Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, Kenan Paltun ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Murat Cebeci, Şebinkarahisar Vakfı Başkanı Av. Ali Yaşar Yücel ve Yönetim

Kurulu Üyeleri, Görele, Eynesil, Çanakçı (GEÇ) Derneği Başkanı Mehmet Zeki Gül, Tirebolu Derneği Başkanı Hüseyin Acar, TİRDEF Ankara Temsilcisi Erdoğan Kara, Giresun Dernekler Birliği ve Giresun Federasyonu Kurucu Başkanı, Çamlıca Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Halil Kütük, Ankara bürokrasisinden uzun seneler hizmet veren Av. Kenan Kenan’da iştirak ettiler.

İŞ DÜNYASINDAN DA İSİMLER KATILDI

Ankara4da Giresunlu İşadamı ve Sanayiciler arasında üretim Tesisleri bulanan hemşehrimiz Veysel Karabaş ile Eğitimci Özel Okullar İşletmecisi Ziya Bayram, Ankara Barosuna kayıtlı Avukatlar iftar davetine katılanlar arasındaydı.

CEREN ECE ÖKSÜZ MİNİ KONSER VERDİ

İftar sonrası Giresun’da “İyiki Varsın Eren” sözleriyle Giresun’da kendini gündeme taşıyan Ceren Ece Öksüz Giresun türkülerinden oluşan repertuarı ile verdiği mini konser konukların ilgisine

mazhar oldu.

GİRİB YÖNETİMİ DE ANKARA’DAYDI

Başkan Kemal Tokmak’ın yönetimindeki GİRİB Yönetim Kurulu Üyeleri de zorunlu katılamayanların dışında hemen hemen tam kadro iftar davetinde hazır bulundular, girişte

konukları karşıladılar.