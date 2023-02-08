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Giresun Gönüllüleri'nden depremzedelere TIR dolusu yardım
İstanbul'da kurulan merkezi Bayrampaşa'da bulunan Giresun Gönüllüleri Derneği Depremzedelere hem maddi hem de eşya ve gıda yardımı için kampanya başlattı. İki Günde bir TIR dolası yardım paketleri bölgeye gönderildi.
GÜNDEM 08.02.2023, 12:05 08.02.2023, 12:16 Murat Aydın
İstanbul'da kurulan merkezi Bayrampaşa'da bulunan Giresun Gönüllüleri Derneği Depremzedelere hem maddi hem de eşya ve gıda yardımı için kampanya başlattı.
Kampanyanın başlamasından iki gün sonra Giresun Gönüllüleri Dernek Merkezi vatandaşlardan gelen giyim eşyaları ve gıda paketleriyle doldu. Bunun üzerine bir TIR'a yüklenen yardım paketleri deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı.
Dernek Başkanı Tülay Tahmaz ve dernek yöneticilerine eşyaların taşınması sırasında ülkü ocaklarından gençlerinde gelip yardım etmesi dikkat çekti. Tahmaz, kampanyaya katılarak yardım eden ve TIR yükleme sırasında destek olan herkese ve kampanya sırasında çevresine duyurular yapan Giresun Gönülüllerine teşekkür etti.
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