Gazeteci Metin Özkan ile ilgili inanılmaz iddia: Hırsızlık görüntüleri kamerada!
Gazeteci Metin Özkan’ın bir kadının çantasından para aldığı görüntüler dün ortaya çıktı. Konuya ilişkin açıklama yapan Özkan görüntülerin montaj olduğunu ileri sürdü. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Gazeteci Metin Özkan’ın bir kadının çantasından para aldığı görüntüler dün ortaya çıktı. Konuya ilişkin açıklama yapan Özkan görüntülerin montaj olduğunu ileri sürdü. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Yeniçağ Gazetesi'nde yayınlanan haberde; "Canan Kaftancıoğlu’ndan Metin Özkan paylaşımı: Çalıyorlar ama çalışıyorlar" başlığı ile yer aldı.
Gazeteci Metin Özkan’ın bir kadının çantasından 700 dolar aldığı görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Özkan görüntülere 'montaj' dedi.
Gazeteci Metin Özkan 2010 yılında da ‘yüzük’ davasıyla gündeme gelmişti. Bir mücevherciden yüzük aldığı ve hakkında işlem yapıldığı iddia edilen Metin Özkan olayın ardından yaptığı açıklamada “15 liralık yüzüğü niye çalayım. Böyle saçmalık olur mu? Alışveriş merkezine gittim ve bir kuyumcu tezgahında yüzüklere baktım. Sonrada hiçbir şey almadan çıktım. Ben insanlara yardım eden biriyim, kendimden çok eminim, bunlar çok çirkin ve üzücü.” şeklinde konuşmuştu.
KAFTANCIOĞLU’NDAN AÇIKLAMA
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da konuya ilişkin Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Kaftancıoğlu’nun paylaşımı AKP'li bir vatandaşın sokak röportajında söylediği sözlere gönderme yaparak oldu: "Çalıyor ama çalışıyor"
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016