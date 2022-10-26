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Flaşş... TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gazaltına alındı
Son dakika... Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı Adliyeye ifade vermeye giderken gazaltına alındı...
GÜNDEM 26.10.2022, 09:05 26.10.2022, 09:13 Murat Aydın
Son dakika... Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı Adliyeye ifade vermeye giderken gazaltına alındı...
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