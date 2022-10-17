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EYT ayrıntıları: Kadınlara 20, erkeklere 25 yıl koşulu

Memur, SSK'lı, Bağ-Kur'lu, tarım sigortalısı milyonlarca vatandaşın merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde son viraja girildi.

GÜNDEM 17.10.2022, 09:31 Murat Aydın
EYT ayrıntıları: Kadınlara 20, erkeklere 25 yıl koşulu

Gerçekleşecek yasal düzenlemeyle 8 Eylül 1999'dan önce başlayanlardan 20 yılını dolduran kadınlar, çalışma hayatında 25 yılını dolduran erkekler yaş koşulu aranmadan emekli olabilecek ve EYT düzenlemesi kapsamında prime dayalı bir sistem getirilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca kişinin beklediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde sona yaklaşıldığını söylemişti.

Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre yasal düzenlemeyle 8 Eylül 1999'dan önce başlayanlardan 20 yılını dolduran kadınlar, 25 yılını dolduran erkekler yaş koşulu aranmadan emekli olabilecek ve prime dayalı bir sistem getirilecek.

Şartları tamamlayacak olanlar da kademeli emekli olacak.

Hizmet dökümünde son 2 bin 520 gün hangi statüden (Bağ-Kur, SSK, Emekli Sandığı) belirleyici olacak. EYT belirlenirken çeşitli kurumlardan sigortalı çalışanlar da değerlendirmeye alınıyor.

Örneğin düzenleme işe başlangıç tarihi 1999 öncesi banka sandıklarında olanları da kapsayacak. Bağ-Kur kapsamında işyeri açıp, şirket ortağı olup primlerini yatırmadığı için dondurulan günler yeniden kazanılabilecek. Geçmiş günlerini ihya edecek olanlar ihtiyaçları olan prim gün sayısı kadar asgari ücret üzerinden ödeme yaparak prim ekletebilecek.

Erdoğan “Seçim kaybetsek de yokum” demişti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, yıllardır gündemde olan EYT konusunda 2019’da “Tutturmuş bir EYT, erken emeklilik. Biz bunu yapmayacağız.

Arkadaşlarıma söylüyorum. Beni bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum” demişti. Ancak iktidarın söylemi daha sonra değişmiş, konu hakkında çalışmalar başlamıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesinin aralık ayı içerisinde TBMM’ye geleceğini bildirmişti.

Kaynak:sigortagündem

#EYT #erkenemeklilik #emeklilikteyaşatakılanlar #kadın #erkek
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