Esenyurt'ta yangın faciası: Suriye uyruklu 4 Çocuk yanarak can verdi

Esenyurt, Üçevler Mahallesinde gece saat 02.00 sıralarında, Suriye uyruklu Anne ile 5 çocuğunun kaldığı bodrum katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonucu Anne ile bir çocuğu yaralı olarak kurtarılırken, 4 çocuk yanarak feci şekilde can verdi.

Suriye uyruklu oldukları öğrenilen Besme Hammud (5), Şahin Hammud (9), Ahmet Hammud (9), Selva Hammud(1) isimli çocukların cenazeleri kurtarma ekibi tarafından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.