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Engelli Çalışanlara Bayram İkramiyesi teklifi Meclis'te

CHP’nin hukukçu vekili Mahmut Tanal, engelli çalışanlara emekliler gibi dini bayramlarda birer ikramiye verilmesi amacıyla hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

GÜNDEM 17.03.2022, 12:16 Murat Aydın
Engelli Çalışanlara Bayram İkramiyesi teklifi Meclis'te

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, engelli çalışanlara da emekliler gibi Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda ikramiye verilmesi amacıyla Meclis Başkanlığı’na kanun teklifi sundu.

Tanal’ın hazırladığı teklifle, 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ilgili mevzuat kapsamında istihdam edilen engelli bireylere yılda iki defa Ramazan ve Kurban Bayramlarından önce, en son almış oldukları maaş tutarında bayram ikramiyesi verilmesi amaçlanıyor. 

POZİTİF AYRIMCILIK İLKESİ HATIRLATMASI 

CHP’li vekilin imzasını taşıyan kanun teklifinin gerekçesinde, engelli vatandaşlarımızın hayatlarını idame ettirebilmeleri açısından iş hayatına dâhil olma süreçlerinde birçok zorluklarla karşı karşıya kaldıklarına dikkat çekildi. Gerekçede, Anayasanın 50. maddesinin 2. fıkrasında, bedenî veya ruhî yetersizliği olanların, çalışma şartları bakımından özel olarak korunacaklarının öngörüldüğünün altı çizildi. 

Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde öncelikli olarak toplumun güçsüz kesimlerine ve elbette herkese insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşam seviyesinin sağlanması gerektiğinin vurgulandığı gerekçede, “Anayasamızın 10. maddesinde kanun önünde eşitlik ilkesi düzenlendiğini, ancak kanun önünde eşitlik ilkesinin toplumdaki dezavantajlı grupların sorunlarını çözme konusunda yeterli olmaması dolayısıyla pozitif ayrımcılığın kabul edildiği” belirtildi. Pozitif ayrımcılık ilkesi ile devletin ayrımcılığa uğrama ihtimali bulunan dezavantajlı grupların hamisi ve koruyucusu olma vasfıyla görevlendirildiğini ifade edildiği gerekçede, “Dolayısıyla engelli vatandaşlarımızın insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşaması, toplumsal birlik ve beraberliğin sağlanması ve artırılması için gereklidir” denildi. 

CHP’NİN EMEKLİLERE İKRAMİYE VAADİ HAYATA GEÇİRİLDİ

Cumhuriyet Halk Partisi’nin emeklilere bayram ikramiyesi seçim vaadi sonucunda 11 Mayıs 2018 tarihinde çıkartılan 7143 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası’na ek madde ile emekli aylığı alan tüm vatandaşlarımıza her yıl iki bayram öncesinde 1000 TL gibi sembolik bir miktar üzerinden bayram ikramiyesi verilmesine ilişkin düzenleme yapıldığının anımsatıldığı gerekçeye, “2018 yılından söz konusu kanun teklifi tarihine kadar emeklilerimize ödenen bayram ikramiyelerinde nitelikli bir artış yapılmadığı” notu eklendi. 

EMEKLİLER GİBİ ENGELLİ EMEKÇİLERE DE İKRAMİYE VERİLSİN

Söz konusu kanun teklifi ile emeklilere yılda iki defa Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’ndan önce verilen bayram ikramiyelerine benzer bir şekilde çalışma hayatına devam eden engelli vatandaşlarımıza da bayramlardan önce en son aldıkları maaş tutarında bayram ikramiyesi verilmesinin öngörüldüğünün dile getirildiği gerekçede, “Engelli vatandaşlarımıza bayram ikramiyesinin verilmesi sağlanarak Anayasamızın 10. maddesinde düzenlenen pozitif ayrımcılık ve sosyal devlet ilkesinin gereğinin yerine getirilmesi ile birlikte engelli vatandaşlarımıza insan onuruna yaraşır bir yaşam sunulması amaçlanmıştır” ifadelerini yer verildi.

#mahmut tanal #milletvekili #CHP #TBMM
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