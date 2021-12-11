Emeklilerden eylem: İnsanca bir yaşam sürmek istiyoruz    

Emekliler İzmir'de 'Pahalılığa karşı ayağa kalkıyoruz!' diyerek bir araya geldi.

Tüm Emekliler Sendikası'nın çağrısıyla İzmir Bornava'da pahalılığa karşı eylem yapıldı.

"Mutfakta yangın var!" pankartı açan emekli yurttaşlar "Sermayeye, faize, silahlara değil; emekçiye, emekliye, halka bütçe istiyoruz" dedi.

Açıklamanın bir bölümü şöyle:

"Bütçe metni görüşüldüğü süreçte, dövizin yükselmesi sebebiyle daha yürürlüğe girmeden yüzde otuz oranında azaldı. Emeklilere verilmesi düşünülen yüzde 7-8'lik zam bir haftada eriyip gidecek. Tüketim zamları yüzde 50 ile yüzde 100 arasında. Çarşı, pazar çıkılacak gibi değil. Bayram ikramiyeleri dört yıldır yerinde sayıyor. Maaşlarımız kademeli olarak düşürülüyor. İntibak yasası çıkarılmadığından maaşlar arasındaki farklar büyüyor. Sağlık alanında muayene, ameliyat, ilaç tahlil can yakıyor.

'Sermayeye değil halka bütçe istiyoruz'

Tüm bunlar yetmiyormuş gibi, siyasi iktidar, emeklilerin örgütlenmesinden rahatsız. Sendikalarımızı kapatmaya çalışıyor. Ama başaramayacaklar. 13,5 milyon emekli, 6 milyon EYT'li eninde sonunda, bu sistemden kurtulacak gücü kendi örgütlü mücadelesinde bulacak.

Toplu sözleşmeli sendika hakkı istiyoruz. Biz emekliler, insanca onurlu bir yaşam sürmek istiyoruz. Yoksul yaşamak istemiyoruz. Yeniden değerlendirilerek yapılacak bütçede emeklilere ve onların dul ve yetimlerine TÜİK’nun belirlediği yoksulluk oranından aşağı olmayacak bir pay istiyoruz.

Buradan bu taleplerimizin karşılanması gerektiğini haykırıyoruz.

2022 Bütçesi halkın taleplerinin karşılandığı bir bütçe olsun.

Tüm Emekliler Sendikası olarak, tercihlerini halktan yana yapan iktidarları yaratmak için, emek, demokrasi, barış ve adalet için herkesi, birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.

Sermayeye, faize, silahlara değil, emekçiye, emekliye, halka bütçe istiyoruz!"