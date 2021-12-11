banner314

banner325

Son Dakika

Emeklilerden eylem: İnsanca bir yaşam sürmek istiyoruz    

Tüm Emekliler Sendikası'nın çağrısıyla İzmir Bornava'da pahalılığa karşı eylem yapıldı.

GÜNDEM 11.12.2021, 19:32 11.12.2021, 19:52 Murat Aydın
Emeklilerden eylem: İnsanca bir yaşam sürmek istiyoruz    

Emekliler İzmir'de 'Pahalılığa karşı ayağa kalkıyoruz!' diyerek bir araya geldi.

Tüm Emekliler Sendikası'nın çağrısıyla İzmir Bornava'da pahalılığa karşı eylem yapıldı.

"Mutfakta yangın var!" pankartı açan emekli yurttaşlar "Sermayeye, faize, silahlara değil; emekçiye, emekliye, halka bütçe istiyoruz" dedi.

Açıklamanın bir bölümü şöyle:

"Bütçe metni görüşüldüğü süreçte, dövizin yükselmesi sebebiyle daha yürürlüğe girmeden yüzde otuz oranında azaldı. Emeklilere verilmesi düşünülen yüzde 7-8'lik zam bir haftada eriyip gidecek. Tüketim zamları yüzde 50 ile yüzde 100 arasında. Çarşı, pazar çıkılacak gibi değil. Bayram ikramiyeleri dört yıldır yerinde sayıyor. Maaşlarımız kademeli olarak düşürülüyor. İntibak yasası çıkarılmadığından maaşlar arasındaki farklar büyüyor. Sağlık alanında muayene, ameliyat, ilaç tahlil can yakıyor.

'Sermayeye değil halka bütçe istiyoruz'

Tüm bunlar yetmiyormuş gibi, siyasi iktidar, emeklilerin örgütlenmesinden rahatsız. Sendikalarımızı kapatmaya çalışıyor. Ama başaramayacaklar. 13,5 milyon emekli, 6 milyon EYT'li eninde sonunda, bu sistemden kurtulacak gücü kendi örgütlü mücadelesinde bulacak.

Toplu sözleşmeli sendika hakkı istiyoruz. Biz emekliler, insanca onurlu bir yaşam sürmek istiyoruz. Yoksul yaşamak istemiyoruz. Yeniden değerlendirilerek yapılacak bütçede emeklilere ve onların dul ve yetimlerine TÜİK’nun belirlediği yoksulluk oranından aşağı olmayacak bir pay istiyoruz.

Buradan bu taleplerimizin karşılanması gerektiğini haykırıyoruz.

2022 Bütçesi halkın taleplerinin karşılandığı bir bütçe olsun.

Tüm Emekliler Sendikası olarak, tercihlerini halktan yana yapan iktidarları yaratmak için, emek, demokrasi, barış ve adalet için herkesi, birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.

Sermayeye, faize, silahlara değil, emekçiye, emekliye, halka bütçe istiyoruz!"

#emekli #eylem
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
17
açık
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 11 Aralık 2021
İmsak 06:40
Güneş 08:12
Öğle 13:02
İkindi 15:22
Akşam 17:43
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 15 27
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 16 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 16 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 14 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 15 25
6. Kocaelispor 15 23
7. Gençlerbirliği 15 23
8. Samsunspor 14 22
9. Tuzlaspor 14 22
10. Boluspor 15 20
11. İstanbulspor 14 20
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 15 19
14. Bursaspor 14 17
15. Ankara Keçiörengücü 15 17
16. Manisa FK 15 17
17. Denizlispor 15 15
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 16 38
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 16 21
9. Brentford 16 20
10. Brighton 15 20
11. Aston Villa 15 19
12. Leicester City 15 19
13. Everton 15 18
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Espanyol 17 23
9. Valencia 16 22
10. Athletic Bilbao 16 21
11. Osasuna 16 21
12. Mallorca 17 20
13. Celta de Vigo 17 17
14. Villarreal 15 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 17 8
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir