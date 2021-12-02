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Elvan görevden alındı; Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda devir teslim

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Nureddin Nebati, TBMM'de yemin etti. Yemin töreninin ardından bakanlıkta devir teslim töreni gerçekleşti.

GÜNDEM 02.12.2021, 17:29 Murat Aydın
Elvan görevden alındı; Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda devir teslim

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Nureddin Nebati, TBMM'de yemin etti. Yemin töreninin ardından bakanlıkta devir teslim töreni gerçekleşti.

Haziran ve Maliye Bakanlığı'ndaki görev değişimi Resmi Gazete'de yayımlandı. Lütfi Elvan'ın yerine, Nureddin Nebati Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirildi.

Nebati, TBMM kürsüsünden yemin ederek resmen görevine başlamış oldu.

Öte yandan, bugün, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda da devir teslim töreni gerçekleşti. 

ELVAN: "HAZİNE KASAMIZI GÜÇLÜ NAKİT REZERVİ İLE TESLİM EDİYORUZ"

Lütfi Elvan'ın açıklamaları:

"Cumhurbaşkanımızın desteğiyle gelirleri artırıcı, giderleri azaltıcı önlemler aldık. 2021 bütçesinde bütçe açığını 3.5'a çekme kararı aldık. Covid destekleri hariç mali disiplinden asla vazgeçmedik. Bu yıl sonu muhtemelen yüzde 2 altında bütçe açığı öngörüyoruz. Borçlanma açısından da oldukça başarılı bir yıl geçirdik. Hazine kasamızı güçlü nakit rezervi ile sayın bakanımıza teslim ediyoruz. Bu yıl yüksek büyümeye rağmen, milli gelirin yüzde 1'i kadar bir cari açıkla kapatacağız. Ülkemizin yarınları için gecemizi gündüzümüze kattık. Kendi kontrolüm altında olan kamu maliyesinde, çok güçlü bir kamu maliyesi sayın bakanımıza bırakıyorum. Bana güvenip bu makamı emanet ettiği için sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz etmek istiyorum. DPT'de yetişmiş bir bürokrat olarak bugüne kadar konulara teknik açıdan yaklaşmaya büyük önem gösterdim. Makamlar gelip geçici, önemli olan devletin devamlılığıdır diyorum."

NEBATİ: "ÖNCELİĞİMİZ YÜKSEK FAİZ DEĞİL, YATIRIM VE İSTİHDAM OLACAK"

Nureddin Nebati'nin açıklamaları:

"Ülkemiz için, milletimizin için inşallah hayırlara vesile olacak bir devir teslim yapıyoruz. Bu makamları aynı vakarla, işin sonunda başarılı ve milletin yararına işler yaparak devretmeyi bizlere nasip etsin. Makamlar gelip geçici. Önemli olan yaptığımız hizmetler. Sayın Cumhurbaşkanımıza şahsıma bu görevi emanet edecek kadar güvenliği için teşekkür ediyorum. Akıl terinin döküldüğü bir merkezdeyiz. Benim de bakan yardımcısı olarak görev aldığım, salgının en yoğun dönemini büyük bir başarı ile geride bıraktık. Sayın Cumhurbaşkanımızın basiretli liderliği altında, iş insanlarımız, esnafımız, sanayicilerimiz, çalışanlarımız ile yakın teması asla kaybetmedik. Ülkemizin en önemli önceliği, yüksek faiz olmayacak. Üretim, yatırımı desteklemek, kronik sorunları bu sayede bertaraf etmek, istihdamı artırmak, ulusal ve uluslararası tüm ilişkileri gözeterek ama asla kulağını sokaktan, işten, işadamından, çalışandan uzak tutmayarak gereğini yapmak olacaktır. Artık işçinin de kendisini patron olarak hissettiği bir söylemi gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra çok daha azimle bir yönetimi görecek vatandaşımız. Atılacak adımların paydaşları ile sürekli olarak birlikte karar alındığı, yönetişimin en üst seviyede olduğu, gerek vekillerimizle, gerek içinden geldiğim iş dünyası ile, her türlü görüş alışverişinin en yoğun olarak yaşandığı dönemi hep beraber gerçekleştireceğiz."

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