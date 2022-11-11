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Ekrem İmamoğlu davası görüldü; Savcı 4 yıl 1 ay hapis istedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü. Tanıkları dinleyen hakimin sözleri dikkat çekti. Duruşma ertelendi.

GÜNDEM 11.11.2022, 15:05 11.11.2022, 19:24 Murat Aydın
Ekrem İmamoğlu davası görüldü; Savcı 4 yıl 1 ay hapis istedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava bugün görülüyor. Bir önceki duruşma 21 Eylül’de görülmüş ve dava tanıkların dinlenmesi için bugüne ertelenmişti.

4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istenen İmamoğlu bugünkü duruşmaya katılmadı.

Duruşma öncesi adliye etrafında geniş güvenlik önlemleri alınırken adliye otoparkı araç girişine kapatıldı. Adliye önünde bir açıklama yapılmasına izin verilmeyeceğini söyleyen güvenlik yetkilileri adliye çevresinde de kimlik kontrolleri yapıldı.

Adliye kapısının önüne de TOMA ile birlikte çevik kuvvet polisleri yerleştirildi. CHP de davayı takip etmek isteyenlere çağrıda bulundu ve gelecek olanlar 11.00’de Kartal Neyzen Tevfik Meydanı’na çağırdı.

Kartal Kaymakamlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun davasının görüldüğü İstanbul Anadolu Adliyesi önündeki alan ve çevresinde ‘toplanma, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü’ yapmayı yasakladı.

ALTAY: “BU BİR DAVA DEĞİL TİYATRO”

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: “Bu bir dava değil, bu bir tiyatro orada yargılanan Ekrem İmamoğlu değil, 16 milyon İstanbullunun iradesidir. Umarım ve dilerim şu söz gerçekleşir: ‘Mahkeme kararlarının meşruiyeti kamu vicdanındaki karşılığı kadardır.’ Bugün buradan bir karar çıkacağını zannetmiyorum. İstanbul’da 2019’da AK Partinin yediği şamarın hala acısının geçmediği görülüyor. Davanın içeri bakımından da fos çıktığını herkes gördü. Süleyman Soylu’nun İmamoğlu’na söylediği bir sözü, İmamoğlu kendisine iade etti. Vay efendim İmamoğlu YSK üyelerine hakaret etti; buna kargalar bile güler.”

ERDEM: “AKP’NİN HER ZAMAN OLMAYAN HAKKA ÇÖKME SİYASETİNİN SONUCU”

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem: “Bugünkü gördüğümüz dava AK Partinin her zaman olmayan hakka çökme siyasetinin bir sonucudur. İki kere İstanbul seçmeni AK Partiye tokat attı ve Ekrem İmamoğlu’nu seçti. Bugün biz de milletin iradesiyle seçilmiş olan başkanımızın yanında durmak, milletin oylarının iradesinin yanında durmak için buradayız.”

KAVUNCU: “SÜRECİ SONUNA KADAR TAKİP EDECEĞİZ”

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu: “Bu 31 Mart’ta kazanılmış bir başarının muktedirler tarafından hazmedilemediğini bir göstergesidir. Süreci sonuna kadar takip edeceğiz.”

FOX MUHABİRİ DE TANIK OLDU

Duruşmada gazeteci Gülşah İnce tanık sıfatıyla ifade verdi. İnce ifadesinde, şunları söyledi:

“FOX TV muhabiri olarak olay tarihinde Ekrem İmamoğlu'na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisi hakkında sarf ettiği sözleri aynen alıntılayarak, tırnak içinde kendisine sordum. Bunun karşılığında söylediği sözler kamera kayıtlarında vardır. O sırada orada başka medyadan arkadaşlar da vardı. Ekrem İmamoğlu'na cevap hakkı olduğu için kendisi hakkında söylenen sözü alıntılayarak kendisine sordum. Daha sonra haber olarak yayınladık. Bunu ‘Süleyman Soylu'ya yanıt' olarak haberleştirerek yayınladık.”

“İmamoğlu'ndan demeç aldıktan sonra ‘YSK üyelerine neden bu sözü etti' diye muhabirler arasında bir konuşma oldu mu?“ şeklinde soruya ise şu yanıtı verdi:

“Hem benim hem de muhabir arkadaşların çok sorusu oldu. Bu sorunun dışında ilaveten başka soru gelmedi. Sorduğum tarih 4 Kasım YSK'ya yönelik eleştiriyi düşünmedim. Seçim 6 Mayıs'ta iptal edildi. İkinci seçim de Haziran’dı. Sorduğumuz tarih Kasım. YSK'ya yapsaydı eleştiriyi, gündem o tarihlerin gündemiydi. WhatsApp grubu var. Oraya pek çok kurum da üye. O günlerde YSK'ya yönelik bir değerlendirme de olmadı.”

HAKİM, TANIĞIN SORUSUNA ‘GEREK YOK’ DEYİP “SOYLU’YA YÖNELİK” DEDİ 

İmamoğlu'nun avukatı, ‘Lafa bakarım laf mı, söyleyene bakarım adam mı diye' sözlerinin kime yönelik söylendiğinin tanığa sorulmasını istedi. Duruşma hakiminin ise, sözlerin Süleyman Soylu'ya yönelik olduğunu söylemesi üzerine, İmamoğlu'nun avukatları bunun tutanağa geçirilmesini istedi. Duruşma hakimi de bunu tutanağa geçirdi.

AVUKATLARIN REDDİ HAKİM TALEBİ REDDEDİLDİ

İmamoğlu’nun avukatı hakimin tarafsız olmadığını düşündüklerini belirterek reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme, reddi hakim talebinin davayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek, reddi hakim talebinin reddine karar verdi.

DURUŞMA 14 ARALIK TARİHİNE ERTELENDİ

Cumhuriyet savcısı mütalaasını tekrar etti ve İmamoğlu hakkında, “Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret” suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talep etti. Duruşma 14 Aralık’a ertelendi.

#Ekremİmamoğlu #yargı #4yıl
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