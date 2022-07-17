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Eğitimci Nazmi Arıkan cinayetinde yeni ipuçları

Nazmi Arıkan (69) ile şoförü Şerif Eker'in (46) öldürülmesi ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyündeNazım Arıkan ve Şoförünün öldürülmesinin ardından Suç aleti olduğu değerlendirilen bir bıçak tarlada bulundu ve cinayet zanlısı Adliye'ye sevk edildi.

GÜNDEM 17.07.2022, 22:43 17.07.2022, 23:01 Murat Aydın
Eğitimci Nazmi Arıkan cinayetinde yeni ipuçları

Türkiye'de eğitim alanında tanınan isim olan Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker esrarengiz bir cinayetin kurbanı oldu. Yapılan araştırma sonucu Nazmi Arıkan cinayetinde suç aleti olduğu düşünülen bıçak bulundu

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu evli ve 2 çocuk babası Nazmi Arıkan, şoförü Şerif Eker ile bayram tatili için Gelibolu'nun Karainebeyli köyünde küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan çiftliğine geldi. Çiftlik çalışanları, 13 Temmuz Çarşamba günü öğle saatlerine kadar Arıkan ve Eker'i göremeyince şüphelendi. Telefonla da ulaşılamayınca kontrol için çiftlik evine giren çalışanlar, Arıkan ile Eker'in kanlar içerisinde buldu. İhbarla çiftliğe jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Arıkan ve Eker'in çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldüğünü belirledi.

Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) titiz çalışması ile çifte cinayetin şüphelisinin Tokatspor Kulüp Başkanı Ufuk Akçekaya olduğu belirlendi. 

SUÇ ALETİ OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN BIÇAK BULUNDU

Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya'nın Gelibolu İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusu sürüyor. 2 gün önce çiftliğe götürülüp, yer göstermesi yaptırılan Akçekaya, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Jandarma ekipleri, bir yandan da çiftlik arazinde detaylı çalışmasını sürdürüyor. İncelemelerde gece karanlığında ayçiçeği tarlasının içerisinden geçerek çiftliğe gittiği değerlendirilen Akçekaya'ya ait olduğu sanılan ayak izleri bulundu. Bu bölgede yoğunlaştırılan aramalarda suç aleti olduğu değerlendirilen bir bıçak, jandarma ekiplerince bulunarak incelemeye alındı.

Öte yandan  Akçekaya, jandarmadaki sorgunun ardından Gelibolu Adliyesi'ne sevk edildi.

AYÇİÇEĞİ TARLASINDA 3 BIÇAK KINI BULUNMUŞTU

Karainebeyli Köyü Muhtarı Ali Yıldırım ise yakınlarda bulunan bir tarlada 3 adet bıçak kını bulunduğunu söyledi. Yıldırım; “Jandarma bir ayçiçeği tarlasında 3 adet bıçak kını buldu. Olayda kullanılan bıçakların bulunan bu kınlara konulup konulmadığı inceleme sonrası belli olacak” ifadelerine yer vermişti.

Ekipler, Akçekaya'nın 11 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'dan otobüsle Gelibolu ilçesine geldiğini, burada bir gece konakladıktan sonra minibüsle Eceabat ilçesine geçtiği, olay günü de Eceabat'tan taksiyle Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyündeki Nazmi Arıkan'a ait çiftliğe gittiğini belirledi. Bu arada otopsi işlemleri tamamlanan Nazmi Arıkan 36, şoförü Şerif Eker'in ise 34 yerinden bıçaklandığı belirlendi. Teslim alınan cenazeler, İstanbul'a gönderildi. Nazmi Arıkan, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda; Şerif Eker ise Mahmut Şevket Paşa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPMIŞ

Bayram süresince çiftlik evinde kalan Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in cesetlerinin, evin yemek yenilen salon kısmında bulunduğu öğrenildi. Arıkan'ın salı gecesi son olarak çiftlikte görev yapan veteriner ile saat 23.00'e kadar birlikte olduğu, gece yarısı da bir yakınıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdiği tespit edildi. Gece yarısından sonra ise Arıkan ve şoförüne ulaşılamadığı ortaya çıktı. İstanbul'da yakalanan Akçekaya'nın, gözaltına alınmadan önce sosyal medya hesabından canlı yayın açarak, Nazmi Arıkan ile aralarında geçen yıl yaşanan olayları anlattığı tespit edildi.

BABAMIN KİMSE İLE HUSUMETİ YOKTU”

CANAKKALEAYNALIPAZAR.COM’DA yer alan habere göre; Cinayet kurban giden Nazmi Arıkan’ın oğlu Kurtuluş Arıkan, yaptığı açıklamada "Babamın kimse ile husumeti yoktu. Dünya iyisi bir insandı. Kim veya kimlerin bu cinayeti işlediği henüz belli değil. Ben de jandarmadayım şuan. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor" diye konuştu.

“DAVALARI VARDI”

Arıkan’ı yakından tanıyan bir sektör kaynağı “Son 2-3 yıldır Gelibolu’daki çiftliğinde yaşıyordu. İşlerini oğlu Kurtuluş Arıkan takip ediyordu. Fen Bilimleri markası nedeni ile birileri ile davalıktı. Yine benzer şekilde, bazı bayiler ile de alacak-verecek konusunda davaları vardı” diye konuştu.

İMAMOĞLU'NU ŞİKAYET ETMİŞTİ

Akçekaya, İmamoğlu'ndan şikayetçi olmasıyla da gündeme gelmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen yıl yaptığı türbe ziyareti sırasında elleri arkadan bağlı bir şekilde yürüdüğü sırada görüntülenmiş ve CİMER’e şikâyet edildiği ortaya çıkmıştı. Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla İmamoğlu'nu kendisinin CİMER'e şikâyet ettiğini açıklamış ve İmamoğlu'nun kendisine kumpas kurduğunu iddia etmişti.

'BİNLERCE KİŞİYİ DOLANDIRDI'

Ufuk Akçekaya hakkında, binlerce kişiyi dolandırdığı iddiaları da oldukça meşhur. Tokat dahil 3 şehirde binlerce kişiyi dolandırdığı ve Tokat Valisi Ozan Balcı'nın kendisine para toplayıp verdiği konuşuluyor. Akçekaya'nın Tokat'ta bir özel okulu alarak, kayıt paralarını peşin aldığı öğrencileri ve onların velilerini söz verdiği eğitimi vermediği, okuldaki öğretmenlere maaşlarını vermediği ve okul binasının sahibine kirasını ödemeyerek mağdur ettiği, Akçekaya hakkında gündem olmuş iddialar arasında.

NAZMİ ARIKAN KİMDİR?

Nazmi Arıkan, Yozgat'ın Sorgun ilçesi Salur köyünde doğdu. Burada ilkokul ve ortaokul eğitimi aldıktan sonra Tokat Öğretmen Okulu'nu bitirerek sınıf öğretmeni oldu. Daha sonra da Gazi Eğitim Enstitüsü'nde okuyarak fizik öğretmenliği diplomasını aldı. Bolu Öğretmen Okulu'nda bir yıl öğretmenlik yaptı ve ardından özel dershaneciliğe geçti.

#Nazmi Arıkan #cinayet #3gözaltı
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