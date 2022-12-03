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Düzceliler yine depremle uyandı; Düzce'de 4.1 şiddetinde deprem
Düzce'de ardı ardına depremler devam ediyor. AFAD, Düzce'nin Gümüşova ilçesinde saat 07.59'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
GÜNDEM 03.12.2022, 08:38 Murat Aydın
AFAD, Düzce'nin Gümüşova ilçesinde saat 07.59'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 07.59 sıralarında Düzce ili Gümüşova ilçesi Yongalık mevkiinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Öte yandan Düzce'de 00.09’da 3,0 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Düzce sallanmaya devam ediyor. 6.00 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntıları sürüyor.
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