Düzce'de 5,3 büyüklüğünde deprem! Artçı depremler gece de devam etti

Kandilli Rasatanesi'nden yapılan açıklamaya göre saat 15.40'ta merkez üssü Düzce olan 5,3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem İstanbul, Kocaeli, Bolu ve Eskişehir'den de hissedildi. Depremin ardından 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden yapılan değerlendirmede de, "Bölgenin deprem tehlikesinin göreceli olarak çok yüksek olduğunu göstermektedir" denildi. Düzce Valisi Atay, depreme ilişkin sahadaki tespit ve tarama çalışmalarının en ücra köyler olmak üzere devam ettiğini belirterek vatandaşları sakinliklerini korumaya çağırdı.

Düzce'de 5,3 büyüklüğünde deprem

Düzce'de saat 15.40'ta bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 5 olarak açıklanırken, Kandilli depremin büyüklüğünü 5,3 olarak duyurdu.

Düzce'de meydana gelen deprem İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Eskişehir'den de hissedildi.

Deprem sonrası yaşanan panik nedeniyle vatandaşlar evlerini ve işyerlerini terk etti. Edinilen bilgiye göre iki fabrika da boşaltıldı.

Depremin ardından saat 15:57'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

OLUMSUZ DURUM YOK

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Deprem sonrası, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaptığı açıklamada, "Düzce’de, saat 15.40'ta gerçekleşen 5,0 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmelere göre kamuoyu, Valiliğimiz tarafından bilgilendirilecektir. Düzcemize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun" dedi.

Düzce Valisi Atay, ilk bilgilere göre, depremde can kaybı olmadığını, yıkılan bir yer bulunmadığını, ekiplerin sahada olduğunu bildirdi. Öte yandan Düzce Valisi Atay, depreme ilişkin sahadaki tespit ve tarama çalışmalarının en ücra köyler olmak üzere devam ettiğini belirterek vatandaşları sakinliklerini korumaya çağırdı.

İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, İstanbul'da da hissedilen Düzce merkezli deprem ile ilgili olarak kentte herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini kaydetti.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul'umuzda da hissedilen Düzce merkezli deprem ile ilgili olarak ilimizde herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

KANDİLLİ: BÖLGEDE TEHLİKE GÖRECELİ OLARAK ÇOK YÜKSEK

Düzce'de meydana gelen depremle ilgili Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nde değerlendirme yayınlandı.

"SIĞ ODAKLI BİR DEPREMDİR"

Yazılı açıklamada, "Yayakbaşı-Düzce merkez üssünde, yerel saat ile 15.40'da aletsel büyüklüğü 5.2 olan orta şiddette bir deprem meydana gelmiştir. Depremin odak derinliği yaklaşık 8 kilometre civarında olup sığ odaklı bir depremdir. Deprem Düzce ve ilçeleri ile çevre illerde hissedilmiştir" denildi. Açıklamada, Düzce'nin güneydoğusunda ve batıda Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde çok sayıda deprem meydana geldiği belirtilerek, "Bu ise bölgenin deprem tehlikesinin göreceli olarak çok yüksek olduğunu göstermektedir. İl sınırlarının güney ve güneybatısı genel olarak Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun etkisi içerisindedir. MTA tarafından 2011 yılında hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritasında da görüleceği gibi il sınırlarının güneyinden Kuzey Anadolu Fay Zonu geçmektedir. Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Düzce, Karadere fay parçaları ve Çilimli, Yığılca fayları il sınırlarından geçmekte, kuzeydoğuda Devrek Fayı, güneyde Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Doğu-Batı uzantılı Bolu, Taşkesti fay parçaları, batıda Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Karadere, Dokurcun, Arifiye fay parçaları ve Hendek Fayı bölgedeki önemli tektonik yapılardır. Genelde ana yapıların doğrultuları Doğu- Batı ve Kuzey Doğu-Güney Batı gidişlidir" bilgilerine yer verildi.

"TALİ BİR FAYIN KIRILMASI SONUCUNDA MEYDANA GELMİŞTİR"

Açıklamanın devamında şu bilgiler yer aldı: "Merkezimiz tarafından yapılan hızlı fay düzlemi çözümü depremin doğrultu atımlı bir faylanma ile meydana geldiği göstermektedir. Deprem, Kuzey Anadolu Fay Sistemi içerisindeki Kuzey Doğu-Güney Batı gidişli sağ yanal doğrultu atımlı tali bir fayın kırılması sonucunda meydana gelmiştir. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın depreme dayanıklı binalarda oturmaları veya satın alacakları konutların depreme dayanıklı olarak inşaa edilmiş olması depreme karşı alınacak en güvenli tedbir olacaktır"

VATANDAŞLAR YAŞADIKLARI KORKUYU ANLATTI

Düzce'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremi hisseden vatandaşlar, yaşadıkları korkuyu anlattı.Büyük korku hissettiklerini ifade eden vatandaşlar panik halinde kendilerini evlerden ve işyerlerinden dışayrı atarken, geceyi de sokakta geçirmeyi tercih etiyor.

VALİ ATAY VATANDAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Bu arada Düzce Valisi @Cevdet Atay yaşanan deprem sonrası, Çilimli ilçe merkezi ve İlçe Devlet Hastanesinde vatandaş ve esnaflarımızı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

ARTÇI DEPREMLER İÇİN TEYAKKUZ HALİ

Öte yandan Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, yaptığı açıklamada, depremin kentin hafızasına kazınan bir afet olduğunu belirtti.Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Yavuz, "Allah'a şükürler olsun, bir can ve mal kaybımız yok. Buna şükrediyoruz. Allah, daha büyük depremlerden bizleri korusun." diye konuştu.İlçenin zemininin kötü olmadığını vurgulayan Yavuz, "Muhtarlarımızla irtibat kurduk, herhangi bir yerden olumsuz bilgi gelmedi. Arkadaşlarımız sahada, tüm bölgelere bakıyorlar. Bugün de artçı depremler olabilir diye teyakkuzda olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

VATANDAŞLAR EVLERİNE GİREMİYOR

Düzce'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından bazı vatandaşlar, yaşadıkları korku nedeniyle evlerine giremiyor.

Merkez Cedidiye ve Azmimilli mahallelerinde ikamet eden bazı vatandaşlar, depremin ardından sokağa çıktı. Ateş yakan ve dua eden vatandaşlar, tedbir amacıyla geceyi dışarıda geçirmeyi planlıyor.

Azmimilli Mahallesi Muhtarı Hakan Altındağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'ni de yaşadıklarını dile getiren Altındağ, tedbir amaçlı evlere girmediklerini söyledi.

Altındağ, vatandaşları sakinliklerini korumaya ve dikkatli olmaya çağırdı.

ARTÇI DEPREMLER ARTARDA GELDİ

Kandilli Rasathanesi Düzce'de biri saat 15.40, diğeri 15.57 olmak üzere 5.2, ve 4.1 şiddetinde 2 deprem meydana geldiğini duyurmuştu. Düzce beşik gibi sallanmaya devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 21:35'te Düzce'de 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem 11.21 km derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada 3.8 büyüklüğündeki depremin 4.1 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

1999 DEPREME DE DÜZCE'DE KASIM AYINDA OLMUŞTU

Düzce, Türkiye’nin deprem hafızasında acı bir yer tutuyor. 17 Ağustos’taki 7.6 büyüklüğündeki Marmara Depremi’nde 18 bin 373 kişi hayatını kaybetmişti. Bu depremden sadece 87 gün sonra 12 Kasım 1999’da bu kez Düzce 7.1 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. Bu depremde de 710 kişi hayatını kaybetmişti.