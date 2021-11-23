Düşündüren eylem! Sokakta başladı; sosyal medyada patladı

İstanbul Beyoğlu, Kurtuluş ve Kadıköy bölgasi ile Ankara Çankaya'da sokağa inen vatandaşlar hükümeti protesto ederek, istifa çağrısında bulundu. Ancak protestoculara polis anında müdahale ederek, eylemleri durdurdu,

İstanbul Kurtuluş'ta hayat pahalılığına karşı bir araya gelen vatandaşlara polis müdahale etti.

Türkiye, ekonomik olarak zor günlerden geçiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar sonrası yükselişe geçen dolar, bugün adeta piyasaları durdurma noktasına getirirken; söz konusu yükselişin hayat pahalılığını da tetikleyeceği ifade ediliyor.

Vatandaşların bu eylemleri ile birlikte sosyal medyada Türkiye gündemi eylemlere otaklı mesajlar ile sıralandı.

#DevletiminYanındayım

#sokağa

#bankalar

#25KasımdaTaksimTüneldeyiz

#Dolar13TL

#ErkenSecim

#MilletimizleOmuzOmuza

Başlıklı haçteklerle ön sıralara çıkan tartışlalarda gezi eylemleri de gündee getirildi. Yapılan eylemlerin 2. Gezi olayı olacağı yönünde yorumlar yazıldı. Bir taraftandan sokağa çıkan vatandaşları uyaran mesajlar dikkat çekti. Bu miesajlarda, eylemleri AKP'nin yaptığı ve bir sokak çatışması çıkartılıp olağanüstü hal ilen edilerek seçimlerin yapılmayaağı iddiaları ortaya atıldı. Burada Sedat Peker'in de daha önce yaptığı uyarılar dile getirildi.