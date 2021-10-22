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Duruşmada aynı davanın avukatları birbirine girdi!

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görülen duruşmaya iki avukatın tartışması damga vurdu. Cuma İçten'in Fehmi Öztürk'e açtığı davanın duruşmada İçten'in avukatı Tarık Akın'ın yetkilendirdiği avukat Merve Mutlu ile Zeynep Keskin arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmayı duruşmanın hakimi şaşkınlıkla izledi.   

GÜNDEM 22.10.2021, 10:47 22.10.2021, 11:11 Murat Aydın
Duruşmada aynı davanın avukatları birbirine girdi!

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görülen duruşmada iki avukatın tartışması damga vurdu. Cuma İçten'in Fehmi Öztürk'e açtığı bir dava ile ilgili görülen duruşmada İçten'in avukatı Tarık Akın'ın yetkilendirdiği avukat Merve Mutlu ile Zeynep Keskin arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmayı duruşmanın hakimi şaşkınlıkla izledi.    

Gelecek Partili Cuma İçten, işadamı Fehmi Öztürk'ün kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle maddi tazminat davası açtı. Fehmi Öztürk aleyhine, "maddi ve manevi tazminat davası"açıldı. İçten'in davacı olduğu davanın ilk duruşması bugün Anadolu Adliyesi 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülüyordu. Mahkemede İçten'in İstanbul dışında olduğu için avukatı Tarık Akın'ın yetkilendirdiği avukat Merve Mutlu ilginç bir olayın yaşanmasına neden oldu.Cuma içtenDAVACI AVUKAT DAVALININ SAVUNMASINI YAPTI

Avukat Mutlu, Anadolu Adliyesi 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde davacı Cuma İçten'in yerine davalı Fehmi Öztürk'ün avukatı gibi duruşmaya girerek, "Müvekkile açılmış davalardan takipsizlik kararı almaya devam ediyoruz. Bu dosyalardan biri de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 103931 soruştura numaralı dosyadır. Karar numarası da 2021/52693'dür." diyerek savunma yaptı. Bu sırada duruşmada bulunan işadamı Fehmi Öztürk'ün avukatı Zeynep Keskin müdahale ederek, "Fehmi Öztürk'ün avukatı benim. Bu soruşturmayı neden yazdırıyorsun?" şeklinde itiraz etti ve "Sizi Cihan Doğan ve Ferhat Doğan'ın yetki belgesiyle mi geldiniz?" dedi. Bunun üzerine avukat Mutlu "Evet, ben Cihan Doğan ve Ferhat Doğan'ın yetkilendirdiği avukat Merve Mutlu. Davalı Fehmi Öztürk'ün vekiliyim" dedikten sonra hakime dönerek,"2020/103931 soruşturma numarası dosyadır. Karar numarası da 2021/52693'dür. Bunu kayıtlara geçmemiz gerekiyor. Avukat istiyor." dedi. Ancak, Öztürk'ün vekalet verdiği avukatları Cihan Doğan ve Ferhat Doğan'ın avukat Merve Mutlu'yu yetkilendirmediği anlaşıldı.

Fehmi Öztürk

Hakim Hakan Kılıç, avukat Merve Mutlu'nun söylediklerini mübaşire yazdırarak kayıtlara geçti. Bu arada işadamı Öztürk'ün avukatı Zeynep Keskin duruşmada tekrar itiraz ederek diğer avukat Mutlu'nun hakime yetkisi olmadığı halde Öztürk adına mahkemede konuşmasına tekrar itiraz ederek tartışmaya başladı.Bu sırada duruşma hakimi Hakan Kılıç iki kadın avukatın duruşma sırasındaki tartışmasını şaşkınlıkla izleyerek kendilerini uyardı.

AVUKAT MUTLU'NUN NEDEN DAVACININ SAVUNMASINI YAPMADIĞI ANLAŞILAMADI!

Bir başka avukat tarafından yetkilendirildiği öğrenilen Avukat Merve Mutlu'nun neden böyle davrandığı ise henüz anlaşılamadı. İşadamı Öztürk'ün avukat Zeynep Keskin'in duruşmadan sonra aynı mahkemeye bir dilekçe ile başvurarak avukat Merve Mutlu'yu tanımadıklarını ve müvekkilinde vekaletinin olmadığını belirten bir dilekçe verdi.

Avukat Merve Mutlu

"AMACININ NE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ!"

Avukat Zeynep Keskin mahkemeye verdiği itiraz dilekçesinde "19.10.2021 tarih ve 10:45 saatli mahkemeniz duruşmasında müvekkil Fehmi Öztürk'ün vekalet vermediği ve yetkilendirmediği avukat Merve Mutlu amacının ne olduğunu bilemediğimiz şekilde, davalı vekili olarak mahkemede bulunmuştur. Kendisini müvekkilimin tanımaması sebebiyle beyanlarının dikkate alınmamasını talep ediyoruz." yazdı.

Avukat Zeynep Keskin

#Fehmi Öztürk #Cuma İçten #İstanbul Anadolu Adliyesi
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