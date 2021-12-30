Dolar yine yükseldi, sabah 13.3208 TL oldu

Dolar an itibariyle 13.3208 TL. Doların yeniden yükselmeye başlaması üzerine vatandaşlar sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin 'dolar yükseliyor diyenlere inanmayın, dava açın' cümlelerini hatırlattı. İşte ayrıntılar...

Türk lirasının döviz karşısında rekor seviyede değer kazandığı 20 Aralık ve 21 Aralık’ta yaşananlar “operasyon” olarak yorumlanmış bir kesimin büyük paralar kazandığı iddia edilmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dolar kurundaki hızlı düşüşten büyük yatırımcının kendisini koruduğunu, küçük yatırımcının ise çarpıldığını söyleyerek tepki çekmişti.

'İNANMAYIN'

Doların sabah saatlerinden yeniden yükselişe geçmesi ve an itibariyle (30 aralık-09:15) 13.32'leri görmesi alınan kararların ne kadar faydalığı olduğu yönünde tartışmaları daha da yükseltti. Doların yükselmeye başlaması üzerine vatandaşlar sosyal medyada Nebati'nin 'Bireysel yatırımcılara söylüyorum: Spekülatif, manipülatif, ihanete varan söylemlere inanmayın. Ülkemiz üzerinde oyun oynanmasını engelliyoruz. Üç günde kendi imkanlarımızla dövizde bu noktaya geldik. Faiz artırılmalı diyenlere tokat gibi bir yanıt oldu' sözlerini hatırlattı.