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Diyanet İşleri Başkanı'na 'Atatürk' tepkisi; Ali Erbaş görevden alınmalı

Cumhuriyet'in 98. Yılı'nın Cuma günün denk gelmesi ve Camilerde verilen Cuma Hutbesi tartışmaları neden oldu. Ali Erbaş görevden alınmalıdır BTP'den "Atatürk'süz hutbe"ye sert tepki

GÜNDEM 30.10.2021, 20:23 30.10.2021, 20:33 Murat Aydın
Diyanet İşleri Başkanı'na 'Atatürk' tepkisi; Ali Erbaş görevden alınmalı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü cuma hutbesinde Atatürk’ün adına yer vermeyen Ali Erbaş’ın görevden alınmasını istedi.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Sözcüsü Emre Polat tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanı, Ali Erbaş’ı derhal görevden almalı ve Türk milleti ile Atası arasında sorun teşkil eden böyle bir isim gündemimizden derhal çıkmalıdır” dedi.
BTP Sözcüsü Polat'ın yazılı açıklaması şöyle:
"Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tam da 29 Ekim’e denk gelen cuma günü hutbede, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ismini yine anmamış. 
Bu duruma inanın hiç şaşırmadık. 
Çünkü Ali Erbaş’ın hangi zihniyetle olduğunu 10 Kasım günü Fesli Cumhuriyet düşmanını ziyaret etmesinden ve yıllardır işgal ettiği koltukta sergilenen Atatürk düşmanlığından biliyoruz. 

Bu zihniyet bugün ortaya çıkan bir zihniyet olmayıp, bir asırdır Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü hazmedememiş ve düşmanlık edenlerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Diyanet  İşleri Başkanlığını İslamiyet’i, bu istismarcıların elinden kurtarmak için kurdu. 
Elinde kılıçla minbere çıkıp sahte şovlar yapanlar, elinde kılıçla Trablusgarp’ta, Çanakkale’de, Sakarya’da, Büyük Taarruz’da şehadete koşan Büyük Başkomutanı gizleyeceğini zannedecek kadar gaflet ve delalet içindedir.
Ali Erbaş sadece Yunan sevicisi Fesliyi ziyaret etmekle kalmayıp Atatürk’e kafir deme gafletinde bulunan ne idüğü belirsizleri de  minbere çıkarmıştı. 
15 Temmuz hain darbesinin en önemli ismi Adil Öksüz’ün tez hocalığı ve geçmişindeki diğer karanlık noktaları şimdilik detaylandırmayalım. Ancak Türk milletinin en hassas noktası olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk düşmanlığında bu derece tebarüz edenlerin Atatürk’ün bizzat kurduğu Diyanet’te bırakın başkanlığı, en alttaki kadrolarda dahi bir dakika bile durmaması gerekiyor.
Sayın Cumhurbaşkanı, Ali Erbaş’ı derhal görevden almalı ve Türk milleti ile Atası arasında sorun teşkil eden böyle bir isim gündemimizden derhal çıkmalıdır. 
Bu konunun takipçisi elbette biz olacağız. Çünkü bizler, “Atatürk vatandır, Atatürk bayraktır, Atatürk birleştirici harçtır” diyen Haydar Baş hocanın öğrencileriyiz. 
Merhum genel başkanımız gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dindar yönünü tüm delilleri ile ortaya koyunca Anıtkabir’e giden vatandaşlarımızın sayısında adeta patlama olmuştur. 
Ne demişti Haydar Hoca, “Anıtkabir’e abdestli gidin ve Atatürk’ün ruhuna Fatiha okuyun.” 
Bu durum tabii ki Cumhuriyet düşmanlarını, din istismarcılarını rahatsız edecektir.
Çünkü bizler Atatürk’e sahip çıktıkça, bu ülkeyi yok etmek isteyen güçler avucunu yalayacaktır. 
Tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de birlik ve beraberliğimizi yok etmek isteyenler çıkacaktır. 
Atatürk bizim ve  tüm Türk milletinin kırmızı çizgisidir. 
Lütfen artık kırmızı çizgimizi daha fazla zorlamayın."

#DiyanitİşleriBaşkanı #AliErbaş #hutbe #cuma #BTP #Sözcü #EmrePolat
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