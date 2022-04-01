Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş için suç duyurusu

Avukat İsmail Sami Çakmak, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında hazırladığı dosya ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. 117 haberin delil olarak gösterildiği dilekçede, Erbaş’a “görevi kötüye kullanmak, irtikap, anayasayı yok saymak, Devlet Memurları Yasası’nı ihlal” gibi suçlamalar yöneltildi.

"YURTTAŞLIK GÖREVİ"

Diyanet’in “laiklik ilkesi doğrultusunda bütün siyasi görüş ve düşüncelerin dışında kalarak, milletçe dayanışmayı amaç edinmekle görevli bir kurum olduğuna” işaret eden Çakmak, “Erbaş, atanmış bir kamu görevlisidir. Hiçbir şekilde devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa din kurallarına dayandırmaya kalkışamaz” dedi.

Erbaş’ın “anayasaya, yasalara, Atatürk ilke ve devrimlerine, Türkiye’nin kuruluş ve işleyiş amaçlarına, laiklik ilkesine aykırı” eylem ve söylemlerde bulunduğunu kaydeden Çakmak, Erbaş’a 39 eleştiri yöneltti. Suç duyurusunu bir yurttaşlık görevi olarak yaptığını aktaran Çakmak, Erbaş hakkında kamu davası açılmasını istedi.

CEMAAT VURGUSU

Dilekçedeki 39 suçlamadan öne çıkanlar şöyle: Şeri İslam devleti kurmak niyetinde ve bu amaç peşinde. Toplumun bir kesimini küçük düşürücü, ayrıştırıcı eylem ve söylemlerde bulundu. Yargının FETÖ’ye tesliminde katkısı bulundu. Şeyhülislamlık kurumunu yaşama geçirmeye çabaladı. Dini ve Diyanet’i siyasetin emrine verdi, siyasete alet etti. Laiklik karşıtı eylem ve söylemlerde bulundu. İktidar ile Diyanet’i ortak ilişkiye soktu. Salgın hastalık yasağında camileri ibadete açtı. Diyanet’in bütçesinden beş yıldızlı otellerde harcamalar yaptı. Minbere kılıçla çıkıp şiddeti teşvik ve telkin etti. Cami ve müftülük tabelalarından TC ibaresini kaldırdı. Diyanet’in yönettiği kurumlardaki çocuk cinsel istismarlarını görmezden geldi. Cemaatlerle Diyanet’i kol kola bütünledi.”

Kaynak: Cumhuriyet