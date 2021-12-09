DEVA Partisi'nden Yolsuzlukla ilgili önemli açıklama

DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı, “Kamu ihalelerinden sosyal yardımlara, atamalardan ruhsat ve lisans işlemlerine kadar artık hemen her alanda yolsuzluk ve usulsüzlükle karşılaşılıyor. Bu, çürümenin fotoğrafıdır” dedi.

Çanakcı, 9 Aralık Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Günü vesilesiyle yayınladığı mesajda yolsuzluğun adil gelir dağılımını, sürdürülebilir kalkınmayı, demokrasiyi ve insan haklarını olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Çanakcı şu ifadeleri kullandı:

‘Yolsuzluk hiç olmadığı kadar yaygınlaştı’

“Yolsuzluk ülkemizde daha önce hiç olmadığı kadar yaygınlaştı ve sistematik hale geldi. Yolsuzluklar, hükûmetin kontrol ve denetimindeki yazılı ve görsel medyada yer bulmuyor. Ancak kamu ihalelerinden sosyal yardımlara, atamalardan ruhsat ve lisans işlemlerine kadar artık hemen her alanda yolsuzluk ve usulsüzlükle karşılaşılıyor. Bu, çürümenin fotoğrafıdır.”

‘Siyasilerin dahil olduğu iddia edilen dosyaların üstü kapatılıyor’

2021 Yolsuzluk Algı Endeksi’nde 180 ülke arasında 86’ncı sırada yer alan Türkiye’nin geçtiğimiz sekiz yılda en çok gerileyen beş ülkeden birisi olduğunu belirten Çanakcı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemizi yöneten siyasi iradenin, yolsuzlukla mücadele gibi bir önceliği yok. Aksine, kamu görevlilerinin ve siyasilerin dahil oldukları iddia edilen dosyalar ilgili kurumlar tarafından yeterince incelenmeyip adeta üstü kapatılarak geçiştiriliyor.”

‘İsraf ve usulsüzlüklerin önüne geçeceğimize söz veriyoruz’

“Her yolsuzluk olayı, kıt kamu kaynaklarımızı eksilterek eğitim, sağlık, iyi yaşam olanaklarının artırılması, yeni iş alanlarının açılması, sosyal refahın sağlanması gibi harcamalardan kısıyor. DEVA Partisi olarak bunu kabul etmiyoruz. Yolsuzluğu en aza indireceğimize, kamu kaynaklarını asli görevler için ayıracağımıza, israfın ve usulsüzlüklerin önüne geçeceğimize, şeffaflığı ve hesap verebilirliği artıracağımıza, bu konuda toplumda farkındalığı yükselteceğimize söz veriyoruz. Kamu alımları ve ihalelerde rekabeti ortadan kaldıran; ihaleyi istisna, keyfiliği kural haline getiren; yolsuzluk kapısını açık tutan tüm istisna ve muafiyetleri ortadan kaldıracağız.”