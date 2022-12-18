DEVA Partililere Esnaf Ziyareti sırasında saldırı...

DEVA Partisi, İstanbul Kağıthane'de esnaf ziyareti yapan İstanbul İl Başkanı Erhan Erol'a ve iki parti üyesine yönelik saldırı nasıl gerçekleşmişti?DEVA Partisi İL Merkezi'nden saldırıyla ilgili açıklama yapıldı. DEVA Partisi, İstanbul Kağıthane'de esnaf ziyareti yapan parti üyelerine yönelik yapılan bıçaklı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

ÜLKEMİZİ KARANLIĞA TESLİM ETMEYECEĞİZ

DEVA Partisi, İstanbul Kağıthane'de esnaf ziyareti yapan İstanbul İl Başkanı Erhan Erol'a ve iki parti üyesine yönelik motorlu bir şahıs tarafından yapılan bıçaklı saldırıya tepki gösterdi.

DEVA Partisi'nden yapılan açıklama şöyle:

Partimizin İstanbul Kağıthane İlçe Teşkilatı mensupları dün öğleden sonra esnaf ziyareti yaptıkları sırada iki şahsın saldırısına uğramıştır. Bıçaklı saldırıda İlçe Başkan Yardımcımız Talha Şahbaz ve teşkilat mensubumuz Hasan Ünver yaralanmıştır.

Tedavisi süren arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Bilinmelidir ki meşru demokratik siyasetimize şiddetle karşılık verenlere hiçbir zaman pabuç bırakmayacağız. Ülkemizi karanlığa teslim etmeyeceğiz.

Demokratik siyasete yapılan bu saldırının arka planının açıklığa kavuşturulması için DEVA Partisi olarak yargı sürecinin takipçisi olacağız.

Özgür ve zengin Türkiye hedefimize mutlaka ulaşacağız.