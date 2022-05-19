DEVA: Kurtuluş, gençlerin hayal gücü ve emeğiyle gerçekleşecek

DEVA Partisi Gençlik Politikaları Başkanı Doğa Şanlıoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle yayınladığı mesajda hükûmete “Gençliğe özgürlük, adalet, ekonomi ve liyakat borcunuz var” sözleriyle tepki gösterdi. Partinin gençlik teşkilatı Genç DEVA, Türkiye’nin çeşitli illerinde panolar kurdu. Gençler, taleplerini panolara yazdı.

Şanlıoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

‘Hükûmet gençlere borçludur’

“Kötü yönetimin önemli bir sonucu yanlış politikalar ile gençlerimize bir gençlik borçlu olmasıdır. TÜİK’in 2021 yılı Yaşam Memnuniyeti araştırmasına göre ülkemizdeki gençlerin yüzde 55,5’i kendisini mutlu olarak tanımlamamaktadır. Bu oran aslında gençlerimizin ideallerindeki Türkiye algısının mevcut yönetici kadrosu ile gerçekleşmediğinin en önemli kanıtıdır. Uygulanan yanlış politikalar sonucunda hükûmet pek çok konuda gençlere borçlu konuma düşmüştür.”

‘Pano etkinlikleri gerçekleştirdik’

“Gençlerin alacaklı oldukları konu başlıklarını özgürce belirtebilmeleri amacıyla bütün Türkiye’de ‘Gençliğe borcunuz var!’ isimli pano etkinlikleri gerçekleştirdik. Kötü yönetimin sonuçları gölgesinde güzel bir Türkiye hayali kuran gençler hükûmetin kendilerine en çok özgürlük, adalet, ekonomi ve liyakat borcu olduğunu beyan etti. Ülkemizi yönetenlerin temel görevi; gençlerin kendilerini geliştirmesi ve gerçekleştirmesi için önlerindeki tüm engelleri kaldırarak adalet, ekonomi ve özgürlüklerini garanti altına almaktır.”

‘Atatürk hem bugünü hem yarınları gençlere emanet etti’

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘Umudum gençliktedir’ diyerek ülkemizin hem bugününü hem de yarınlarını gençlerimize emanet etmiştir. Bu yüzden Kurtuluş Savaşının başladığı günü Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlamaktayız. Ülkemizin kurtuluşu biz gençlerin hayal gücü ve emeği ile gerçekleşecektir.”

‘Gençler yeni bir kültürün temel taşlarını döşüyor’

“19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı Metaverse üzerinde yaptığımız bir miting ile kutladık. TÜİK’in 2021 yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’na gençlerde aktif internet kullanım oranı yüzde 97,1 olarak ölçülmüştür. Gençler için internet kullanımı en temelinde özgürce yaşanabilen bir evren anlamına gelmektedir. Gençler aslında bir teknoloji katılımcılığından öte yeni bir kültür anlayışının oluşumunun temel taşlarını döşemektedir. Bizler gençlerin bu dünyasını çok iyi anlıyoruz ve gençlerin özgürce hareket edebilecekleri bütün alanların ve kültürlerin gelişmesini destekliyoruz. Dolayısıyla ilk mitingimizi Metaverse üzerinde ‘Devaverse’ adı altında yüzlerce genç arkadaşımız ile birlikte gerçekleştirdik.”