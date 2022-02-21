banner314

banner325

Son Dakika

DEVA'den Diplamatik Seferberlik çağrısı: Ukrayna’da acil girişimlerde bulunun

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, Ukrayna krizini ve Ahlatlıbel Zirvesi’ni değerlendirdi., Şahin; Türkiye'nin Ukrayna, Rusya savaşını önlemek için diplomatik seferberlik çağrısında bulundu.

GÜNDEM 21.02.2022, 20:18 Murat Aydın
DEVA'den Diplamatik Seferberlik çağrısı: Ukrayna’da acil girişimlerde bulunun

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, partisinin genel merkezinde yaptığı basın açılamasında Ukrayna krizini ve Ahlatlıbel Zirvesi’ni değerlendirdi. Ukrayna’daki gelişmeleri kaygıyla takip ettiklerini söyleyen Şahin şu ifadeleri kullandı:

‘Bu kadar silik bir diplomasi asla kabul edilemez’

“Krizin diplomasi ve diyalog yoluyla çözülmesi, bölge istikrarı ve güvenliği açısından son derece önemlidir. Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması uluslararası hukukun gereğidir. Türkiye’yi bu kadar yakından ilgilendiren bir konuda, hiçbir fotoğraf karesinde yer almamızı, diplomasimiz açısından üzüntüyle izliyoruz. NATO üyesi olarak, bu kadar silik bir diplomasiyle hareket etmemiz asla kabul edilemez. Altı boş bir arabuluculuk hamlesiyle Rusya-Ukrayna krizine müdahil olmaya çalıştık. Şimdi yoğun diplomasi kanallarını çalıştırmak için savaş çıkmasını mı bekliyoruz?”

‘NATO’da ve bölge ülkeleri nezdinde acil girişimlerde bulunun’

“Uzman ve liyakat sahibi diplomatlarımızla, muhtemel bir savaşın önüne geçmek için acilen diplomatik seferberlik başlatın. Üyesi olduğumuz NATO’da ve bölge ülkeleri nezdinde, savaşın önlenmesi ve olası bir insanlık dramının önüne geçilmesi için acil girişimlerde bulunun.”

DEVA’dan bakanlıklara çağrı: ‘Muhtemel krizlere karşı önlemler alın’

Türkiye’nin buğday ithalatının yüzde 90’ını Rusya ve Ukrayna’dan karşıladığını, 10 milyar dolar turizm geliri elde ettiğini ve doğal gazda Rusya’nın en önemli tedarikçilerden birisi olduğunu hatırlatan Şahin sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yarım metre bahçe ekip biçiyor diye tarım bakanı yapılan Sayın Bekir Pakdemirli, muhtemel buğday krizini önlemek için hangi tedbirleri almaktadır? Türkiye, yüzde 300–400 artış gösteren gübre fiyatlarıyla, böyle bir krizle nasıl mücadele edecektir? Sayın Pakdemirli görevi haricinde sağa sola laf yetiştirmeyi bırakıp kendi işini yapmalı; Sayın Cumhurbaşkanı’ndan talimat beklemeden, muhtemel bir buğday krizine karşı acil tedbirler almalıdır. Rusya-Ukrayna savaşıyla yaşanabilecek bir enerji krizine karşı enerji bakanlığımız önlem almakta mıdır? Yoksa Sayın Enerji Bakanı Fatih Dönmez, iş işten geçtikten sonra yine milletimizden helallik mi isteyecektir?”

‘Hukukun üstünlüğü adına ilk cemre 12 Şubat’ta düştü’

“Altı kıymetli genel başkanın ‘Ahlatlıbel Zirvesi’ bütün Türkiye’ye umut oldu.  12 Şubat deklarasyonuyla tünelin ucundaki ışık göründü, milletimizin umutları yeşerdi, demokrasi baharının sıcak rüzgarları esmeye başladı. Türkiye’mize hukukun üstünlüğü adına ilk cemre o gün düştü.”

‘Yol haritasını 84 milyon hep birlikte belirleyeceğiz’

“Altı sayın genel başkanın Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’in ayrıntılarını paylaşacağı 28 Şubat pazartesi gününü milletçe iple çekiyoruz. Bu sistem; Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi adı verilen keyfî ve kural tanımaz yönetim anlayışına son verecek. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ülkemiz için güçlü ekonomi demek. İşsize iş demek. Uluslararası ilişkilerde saygın bir Türkiye demek. Kaliteli eğitim ve yönetim anlayışı demek. İşçi, memur, emekli, esnaf, sanayici, sanatçı, bütün sivil toplum, 84 milyon, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’in yol haritasını hep birlikte belirleyeceğiz.”

‘Yandaş medyanın manşetleri siyasetin değil, psikiyatrinin konusu’

“12 Şubat Deklarasyonu sonrası iktidarın kendisi, küçük ortağı ve yandaş medyanın temelsiz algı operasyonları yine gürültü ve çevre kirliliğine neden oldu. Biz, yandaş medyanın ‘Ahlatlıbel Zirvesi’ sonrası attığı manşetlerin, siyasetin değil, psikiyatrinin konusu olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'yi yönetemeyenlerin, her işi sehven yapıp ellerine yüzlerine bulaştıranların algıyı yönetmeye çalışmaları ibretliktir. Gülünç duruma düşmektedirler.”

‘AİHM kararlarına ‘Tanimazük’ diyenlerin milletin zekasıyla dalga geçmeye hakkı yok’

“Daha Avrupa Konseyi ile Avrupa Parlamentosunun farkını bilmeyenlerin, AİHM kararlarının Türkiye’de anayasal güvence altında olduğunu bilmeyenlerin, kendi hakları söz konusu olduğunda AİHM’e gidenlerin, lakin vatandaşının hakkı söz konusu olduğunda AİHM kararlarını ‘tanimazük’ diye bağıranların milletimizin aklıyla, zekasıyla, ferasetiyle dalga geçmeye asla hakları yoktur.”

‘Millet, zekasıyla alay edenleri sandığa gömecektir’

“Her seçim, vicdanındaki dehasıyla, kuyumcu hassasiyetiyle tartarak oy veren milletimiz, zekasıyla alay edilmesinin hesabını soracaktır. Zekasıyla alay edenleri ilk seçimde sandığa gömecektir. Milletimizin zekasına da ferasetine de güveniyoruz.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
12
açık
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 21 Şubat 2022
İmsak 06:19
Güneş 07:44
Öğle 13:23
İkindi 16:21
Akşam 18:52
Yatsı 20:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 25 49
3. Adana Demirspor 26 44
4. Başakşehir 25 43
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Karagümrük 26 36
11. Gaziantep FK 25 35
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 26 31
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 28
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. İstanbulspor 24 42
5. Eyüpspor 24 41
6. Bandırmaspor 25 41
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Menemen Belediyespor 25 31
14. Gençlerbirliği 25 30
15. Kocaelispor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 25 23
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 25 57
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 23 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Leicester City 23 27
12. Aston Villa 24 27
13. Crystal Palace 25 26
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 24 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Watford 24 18
19. Burnley 22 17
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Osasuna 25 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 24 14
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir