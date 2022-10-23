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DEVA'dan Bakan Derya Yanık'a sert cevap; Vatandaşın onurunu size çiğnetmeyeceğiz

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık’ın DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın partisinin ‘Sosyal Politikalar Eylem Planı’na ilişkin açıklamalarına yönelik iddialarına yanıt verdi.

GÜNDEM 23.10.2022, 07:12 Murat Aydın
DEVA'dan Bakan Derya Yanık'a sert cevap; Vatandaşın onurunu size çiğnetmeyeceğiz

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık’ın DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın partisinin ‘Sosyal Politikalar Eylem Planı’na ilişkin açıklamalarına yönelik iddialarına yanıt verdi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Sözcüsü İdris Şahin, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın açıklamalarına yönelik iddialarda bulunan T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık’a yanıt verdi. 

İdris Şahin, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

‘Vatandaşlarımızın onurunu size çiğnetmeyeceğiz’

“Sayın Bakan kurumunun ne yaptığını ve bizim açıkladığımız eylem planımızda yer alan çözümlerimizi tam olarak bilmiyor olabilir, kendisini aydınlatayım:

Siz, sosyal yardım almak için size başvuranların bunu hak edip etmediğini tespit etmek için evlere gidiyorsunuz. Vatandaşı muhtaç hale getirdiğiniz yetmedi, kapı kapı süründürüyorsunuz, bir de evine gidip doğru söyleyip söylemediğini tüm mahalleye duyurarak kontrol ediyorsunuz. Vatandaşlarımızın onurunu size çiğnetmeyeceğiz.” 

‘Devlet kapısında süründürmeyeceğiz’

“Görevlendireceğimiz sosyal hizmet uzmanları aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşları tespit edeceğiz. Devlet kapısında süründürmeyeceğiz. Ailelerin refahını yakından takip edecek, karşılaşılabilecek sosyoekonomik problemlere; hızlı ve etkili müdahale edeceğiz. Bu sayede insan onuruna yaraşır şekilde ve yeterli düzeyde hane bazlı asgari gelir desteği uygulamasını hayata geçirmiş olacağız.”

‘Ülkemizdeki yoksul sayısını arttırdınız’

Siz, gelir ve servet dağılımdaki adaletsizliklerle ülkemizdeki yoksul sayısını arttırdınız, sosyal yardıma muhtaç kesimlerin büyümesine sebep oldunuz. Biz, sosyal yardım alan yurttaşlarımızın yoksulluk sarmalından kurtulabilmeleri için ‘özel istihdam programı’ uygulayacağız.”

‘Yardımlarla vatandaşı bağlayıp oy toplamaya çalışıyorsunuz’

“Siz yardımlarla vatandaşı kendinize bağlayarak oy toplamaya çalışıyorsunuz. Bizim ise asıl hedefimiz; özel istihdam programını uygulamaya koyarak sosyal yardım alan yurttaşlarımızın yoksulluk sarmalından kurtulabilmelerini sağlamaktır.”

‘Mavi yelekliler projemizden kopya çekmenizden memnunuz’

“Bu arada, mavi yelekliler projemizi de beğenip ‘kırmızı yelekliler’ uyarlaması yapmanıza da şaşırmadık. Kopya çekilmesinden memnunuz:)”

#deva #idrisşahin #AliBabacan #deryayanık
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