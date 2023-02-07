Deprem'de Cankaybı sayısı artıyor. Ölü sayısı 4 bine yaklaştı

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AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 3 bin 381 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 bin 426 kişinin yaralandığını açıkladı.
GÜNDEM 07.02.2023, 11:08 07.02.2023, 11:32 Murat Aydın
AFAD, Günaydoğu'da 10 ili etkileyen şiddetli depemle ilgili rakamları yeniliyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde saat 10.30 civarında yapılan açıklamada 3 bin 381 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 bin 426 kişinin yaralandığını açıkladı.
AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Teyit edilmiş yıkılmış bina sayısı 5 bin 5775, teyit edilmemiş yıkılma ihbarı gelen bina sayısı 11 bin 302." açıklaması yaptı.
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