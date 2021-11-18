DASK’ta teminat bedeli değişti

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tebliğinin 2'nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi, “Bu şekilde belirlenecek asgari prim tutarı her halükarda risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 140 TL, 120 TL, 90 TL, 70 TL, 55 TL, 45 TL ve 40 TL’den az olamaz” şeklinde değiştirilerek, söz konusu tutarlar artırıldı.

Değişiklik hakkında bilgi veren Gayrimenkul Danışmanı Şule Alp, “Aynı Tebliğin 3'üncü maddesinde yapılan değişiklik ile Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı 268 bin TL'den 320 bin TL'ye yükseltildi. Tebliğin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasındaki değişiklikte ise sigorta bedelinin tespitinde kullanılan sigorta bedeli hesabına esas metrekare tutarı da betonarme yapı tarzı için 1.508 TL, diğerleri için 1.040 TL olarak belirlendi. Bu bedeller, önceki tebliğde 1.268 lira ve 874 TL düzeyinde bulunuyordu” dedi.

2022’de yürürlükte

Söz konusu Tebliğin, teminat başlangıç tarihini ve hükümlerini yürütme yetkisini düzenleyen maddeleri bugün itibarıyla yürürlüğe girdiğini, diğer maddelerin ise 1 Ocak 2022'de yürürlüğe konulacağını aktaran Alp, “1999’da depremin yıkıcı etkilerini azaltmak, deprem nedeniyle oluşan kayıpların karşılanması için ilk olarak çıkarılan DASK, evi olan herkesi ilgilendiriyor” diye konuştu.