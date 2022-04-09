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Danıştay'ın iptal ettiği Kamulaştırma alanı için, yeni Acele Kamulaştırma kararı

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Mardin’in Yeşilli ilçesine bağlı daha önce alınıp Danıştay tarafından iptal edilen Gül ve Tepebaşı mahallelerini kapsayan alanın yeniden alınan acele kamulaştırılma kararını TBMM gündemine taşıdı.

GÜNDEM 09.04.2022, 11:29 Murat Aydın
Danıştay'ın iptal ettiği Kamulaştırma alanı için, yeni Acele Kamulaştırma kararı

Mardin’in Yeşilli ilçesine bağlı Gül ve Tepebaşı mahalleleri ile ilgili Riskli Alan ilan edilerek daha önce alınan kamulaştırma kararı Danıştay tarafından iptal e dilmişti. Karar yine gündeme getirildi ve yeniden kamulaştırma kararı alındı. DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Mardin’in Yeşilli ilçesine bağlı Gül ve Tepebaşı mahallelerini kapsayan alanın acele kamulaştırılmasını gündeme getirdi.

TBMM’de soru önergesi veren Yeneroğlu, söz konusu alanın 2016 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile riskli alan ilan edildiğini ancak Danıştay’ın bu ilanı iptal ettiğini hatırlattı. Buna rağmen aynı alanın geçtiğimiz şubat ayında Cumhurbaşkanı Kararıyla acele kamulaştırıldığını ifade eden Yeneroğlu, bölgedeki konutlarda elektriğin ve suyun kesildiğini, taşınmazların düşük değerle kamulaştırıldığını ve insanların tahliyeye zorlandığını vurguladı.

‘Usulsüz yıkım hakkında inceleme başlatıldı mı?’

Yeneroğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a şu soruları sordu:

1- 2016 yılında 6306 sayılı yasaya istinaden Yeşilli İlçesi, Gül ve Tepebaşı mahallelerinin belirli bölümlerinin riskli alan ilan edilmesine dair alınan Bakanlar Kurulu Kararı’nın Danıştay tarafından iptaline rağmen neden 5180 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın “acele kamulaştırma” yapması yöntemine başvurulmuştur?

2- Yeşilli İlçesi’nde kaç adet ruhsatlı ve iskanı alınmış bina mevcuttur ve ilçedeki iskanlı binaların elektrik, su gibi hizmetler için abonelik tesis edilmiş toplam binalar içerisindeki oranı nedir?

3- Acele kamulaştırma sonucu maddi olarak mağdur olacakları için direnç gösteren vatandaşların, belediye ile anlaşmaya ve evlerini terke zorlanması için elektrik ve sularının kesildiği iddiaları doğru mudur? Doğru ise hangi gerekçelerle kamu hizmeti sunulmamaktadır? Elektrik ve su hizmetlerinin kesilmesinin sebebi olarak binaların ruhsatsız olması gösteriliyorsa Yeşilli İlçesi’ndeki diğer ruhsatsız ve iskansız binaların kaçında benzer uygulama yapılmıştır?

4- Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılardan 31.12.2017 öncesi yapılmış olup 2018’de ilan edilen imar barışından yararlanabilen bina sayısı kaçtır? Bunlara herhangi bir işlem yapılmakta mıdır? Bu yapıların da zorunlu bir kentsel dönüşüme tâbi tutulması planı var mıdır?

5- Gül ve Tepebaşı mahallelerinde vatandaşların konutlarından tahliyeye zorlandığı ve usulsüz yıkım uygulamalarında bulunulduğu iddiaları hakkında herhangi bir inceleme başlatıldı mı? 

6- Üretici fiyat endeksinin 2021’de %100’ün üzerinde arttığı, yapı malzeme fiyatları, benzin, mazot ve benzeri giderlerin 2022’de de yüksek enflasyon sürecine teslim olduğu, emlak fiyatlarının ve kiraların astronomik seviyelere ulaştığı bir ortamda, vatandaşların acele kamulaştırmaya tâbi tutulan taşınmazlarına değer biçilirken hangi kriterler baz alınmakta ve hangi yöntemle hesaplama yapılmaktadır?

#Mardin #yeşili #risklialan #kamulaştırma
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