Cüneyt Arkın hayatını kaybetti; Türk Sineması ve Sevenleri yasta

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın'dan acı haber geldi. Arkın'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Usta sanatçı Ulus'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi..

Birçok unutulmaz filme imza atan Cüneyt Arkın'dan acı haber geldi. Usta oyuncu, dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi. 85 yaşındaki oyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CÜNEYT ARKIN'IN SOSYAL MEDYA'DAN SON PAYLAŞIMI

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Arkın, son olarak Babalar Günü'nde oğluyla fotoğrafını paylaşmıştı.

CÜNEYT ARKIN KİMDİR?

Cüneyt Arkın olarak bilinen ancak gerçek adı Fahrettin Cüreklibatur olan ünlü oyuncu, Türk sinemasının en çok filmde rol alan oyuncularından biridir. Cüneyt Arkın, rol aldığı yüzlerce filmin yanı sıra birçok filmde de senarist ve yönetmen koltuğunda yer almıştır.

Aslen doktor olan Arkın, 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Cüneyt Arkın‘ın sinema sektörüne geçiş sürecini şu şekilde özetleyebiliriz:

Türk sinemasının hiç kuşkusuz en önemli isimlerinden biri olan Cüneyt Arkın, rol aldığı filmlerde izleyenleri ekrana kilitledi. Battalgazi, Malkoçoğlu ve Kara Murat karakterleriyle birçok sinema filminde izlediğimiz Cüneyt Arkın’ın gerçek adı aslında Fahrettin Cüreklibatır’dır.

8 Eylül 1937 tarihinde Eskişehir’de dünyaya gelen Cüneyt Arkın, birçok sinema filminde rol aldı. Hayatı boyunca iki evlilik yapan Arkın’ın Filiz Canlı, Murat Cüreklibatur ve Kaan Cüreklibatur olmak üzere 3 çocuğu bulunuyor.

Meslek olarak aslında Doktor olan arkın, kariyerini tiyatro ve oyunculuk olarak daha aktif kullandığı görülüyor. Rol aldığı filmlerden dolayı birçok ödül alan ünlü oyuncu 3 kez farklı yıllarda En İyi Erkek Oyuncu ödülüne de layık görülmüştür. Cüneyt Arkın’ın filmleri ve aldığı ödüllere ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

CÜNEYT ARKIN HAKKINDA

Cüneyt Arkın, 1937 yılında doğdu. Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatur olan sanatçı, Eskişehir'in bir köyünde doğdu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı.

1963 yılında "Artist" dergisinin düzenlediği sinema artisti yarışmasına girdi ve birincilik aldı. Kariyerindeki dönüm noktası 1963'te askerliğini yaparken 1. Hava Jet Üssü'nde yönetmen Halit Refiğ ile tanışması oldu.

Askerlik bitince, 1964'te Halit Refiğ'in "Gurbet kuşları" filmiyle sinemaya adım attı.

1964 yılında oynadığı "Gurbet Kuşları" filminin finalindeki kavga sahnesi, Arkın'ın kariyerinde bir kırılma noktası oldu. Bir süre daha duygusal-romantik jön karakterlerini canlandırdıktan sonra yine Halit Refiğ'in önerisiyle aksiyon filmlerine yöneldi. Bu dönemde İstanbul'a gelen Medrano Sirki'nde altı ay süreyle akrobasi eğitimi aldı. Burada öğrendiklerini "Malkoçoğlu" ve "Battalgazi" serilerinde beyaz perdeye aktararak Türk sinemasına daha önce hiç örneği olmayan bir tarz getirdi. Özellikle Maden (1978) ve Vatandaş Rıza (1979) filmleri, Cüneyt Arkın'ın kariyerinde özel bir yer kaplar.

Yönetmenliğini Çetin İnanç'ın yaptığı 1982 tarihli "Dünyayı Kurtaran Adam" zamanla bir kült film hâline geldi. 1980'li yıllarda "Ölüm Savaşçısı", "Kavga", "Sürgündeki Adam" ve "İki Başlı Dev" gibi aksiyon filmlerinden sonra, 1990'lı yıllarda da polisiye dizilere yöneldi.

Cüneyt Arkın’ın oynadığı filmler ve diziler

Cüneyt Arkın’ın oynadığı film sayısı 300’ün üzerindedir. Başrol oyuncusu olarak rol aldığı ve oyuncu olarak yer aldığı tüm filmler yıllara göre listelenmiştir. Cüneyt Arkın en son 2014 yılında Panzehir filminde Mafya Lideri Cemal olarak izleyici karşısına çıkmıştır. İşte usta oyuncunun tüm filmleri.

Yıl Film adı Rol 1964 Aşk ve Kin Doktor Kadri Gözleri Ömre Bedel Hepimiz Kardeşiz Sokakların Kanunu Ayşecik Çıtı Pıtı Kız Fikret İstanbul Sokaklarında Günah Kızları Sıkı Dur Geliyorum Yalnız Değiliz İstanbul Çöpçatanlar Kampı Cehennem Arkadaşları Eşref Yankesici Kız Şoför Nebahat Ve Kızı Gurbet Kuşları Selim Bakırcıoğlu 1965 Kırık Hayatlar Sürtük Dudaktan Kalbe Serseri Aşık Sevgim Ve Gururum Haremde Dört Kadın İnatçı Gelin Ah Bu Dünya Devlerin Kavgası Horasan’dan Gelen Bahadır Ölüme Kadar Sevişmek Yasak Silahların Sesi Canım Sana Feda Aşk ve İntikam Horasan’ın Üç Atlısı Fakir Gencin Romanı Satılık Kalp 1966 Dişi Düşman Fakir Bir Kız Sevdim İntikam Uğruna Kıskanç Kadın Malkoçoğlu Acı Tesadüf Karanlıklar Meleği Şafakta Üç Kurşun Ayrılık Şarkısı İki Yabancı Kolsuz Kahraman İntikam Ateşi Yakut Gözlü Kedi Damgalı Adam Göklerdeki Sevgili Cibali Karakolu Affedilmeyen Suçsuz Firari Çıtkırıldım 1967 Yıkılan Yuva Kırbaç Altında Malkoçoğlu Krallara Karşı Alpaslan’ın Fedaisi Alpago Bir Şoförün Gizli Defteri Cici Gelin Ringo Kid Seni Affedemem Yüzbaşı Kemal Zengin Ve Serseri Hacı Murat Namus Borcu İdam Günü Zehirli Hayat Pranga Mahkumu Silahlı Paşazade 1968 Artık Sevmiyeceğim Şafak Sökmesin Eşkiya Halil (Haydut) Belalı Hayat Malkoçoğlu Kara Korsan Gök Bayrak Kader Acı İntikam Köroğlu İlk ve Son Yüzbaşının Kızı Beş Ateşli Kadın Baharda Solan Çiçek Hacı Murat Geliyor Kader Ayırsa Bile Son Vurgun (Kurşunların Yağmuru) 1969 Sevgili Babam Vatan Ve Namık Kemal İnsanlar Yaşadıkça Lekeli Melek Malkoçoğlu Akıncılar Geliyor Osmanlı Kartalı Ala Geyik Melikşah Büyük Yemin Aşk Mabudesi Ekrem Arkın Hayat Kavgası Malkoçoğlu Cem Sultan 1970 Arım, Balım, Peteğim Selahattin Eyyubi Ferhat ile Şirin Yarım Kalan Saadet Yusuf İle Züleyha / Hazreti Yusuf Hayatım Sana Feda Adsız Cengaver Yumurcak Köprüaltı Çocuğu 1971 Vahşi Çiçek Her şey Oğlum İçin İki Esir Battal Gazi Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri Fakir Aşıkların Romanı Cehenneme Bir Yolcu Severek Ayrılalım Küçük Sevgilim Satın Alınan Koca Adını Anmayacağım Oyun Bitti Hak Yolu 1972 Köle Mahkum Murat İle Nazlı Öldüren Örümcek Nazlı İle Murat Hayatımın En Güzel Yılları Çöl Kartalı Günahsızlar Yaralı Kurt Alın Yazısı Battal Gazi’nin İntikamı Kara Murat: Fatih’in Fedaisi 1973 Yumurcak Küçük Kovboy Kuşçu Çaresizler Yaralı Vurgun Battal Gazi Geliyor Gönülden Yaralılar Yanaşma Acı Hayat Kara Murat Fatih’in Fermanı 1974 Oğul Belalılar Dayı Kin Bırakın Yaşayalım Babalık Kara Murat Kardeş Kanı Önce Vatan Yalnız Adam Battal Gazi’nin Oğlu Ayrı Dünyalar Kara Murat Ölüm Emri Karateciler İstanbul’da 1975 Polizia Brancola Nel Buio, La İnsan Avcısı Aslan Adam Babanın Oğlu Cemil Deli Yusuf Kılıç Aslan Soysuzlar Babacan Babaların Babası Şafakta Buluşalım Kara Murat Kara Şövalyeye Karşı Üç Kağıtçılar 1976 Tek Başına Tuzak Yarınsız Adam İki Arkadaş Kara Murat, La Belva Dell’Anatolia Babanın Suçu Che Carambole Ragazzi Şahin Hınç Korkusuz Cengaver Mağlup Edilemeyenler Kara Murat Şeyh Gaffar’a Karşı 1977 Sevgili Oğlum İstasyon Gırgır Ali Akrep Yuvası Altay’dan Gelen Yiğit Hakanlar Çarpışıyor Güneş Ne Zaman Doğacak Baba Ocağı Adalet Satılmış Adam Yıkılmayan Adam Cemil Dönüyor Kara Murat Denizler Hakimi Baskın 1978 Gelincik İnsanları Seveceksin Maden İlyas Baba Kartal Kaplanlar Ağlamaz Ölüm Görevi Görünmeyen Düşman Kara Murat Devler Savaşıyor Vahşi Gelin Kılıç Bey 1979 Küskün Çiçek Üç Sevgili Vatandaş Rıza İki Cambaz Tayfun Kanun Gücü Üç Tatlı Bela Üç Sevgilim Canikom Süpermenler 1980 Sarışın Tehlike Destan Kartal Murat Rahmet Ve Gazap Rüzgar 1981 Takip İntikam Yemini Kader Arkadaşı Öğretmen Kemal Önce Hayaller Ölür Acı Günler Su Unutulmayanlar Doktor 1982 Son Savaşçı Dört Yanım Cehennem Gırgır Ali Ölümsüz Kelepçe Kanije Kalesi Son Akın Dünyayı Kurtaran Adam 1983 Erkekçe İdamlık Çöl En Büyük Yumruk İntikam Benim Ölüme Son Adım Vahşi Kan 1984 Yaşadıkça Ölüm Savaşçısı Dev Kanı Deli Fişek Bırakın Yaşasınlar Kanun Kanundur Kartal Bey Birkaç Güzel Gün İçin Alev Alev 1985 Ateş Çemberi Paramparça Paranın Esiri Kanun Adamı Kaplanlar Bin Defa Ölürüm Doruk Kaçış Kahreden Gençlik Katiller De Ağlar Mahkum Son Darbe 1986 Sert Adam Tokatçılar Gırgır Hafiye Ölümsüz Aşk Kavga Babanın Oğlu Yalnız Adam Kanca Sokak Kavgacısı Kral Affetmez Silah Arkadaşları Vazife Uğruna Yedi Bela Melek Yüzlü Cani / Nefret 1987 Sen Ağlama Sevdam Benim Son Kahramanlar Dökülen Yapraklar Asılacak Adam İnsan Avcıları Cehennem Ateşi Dört Hergele Şeytanın Oğulları Damga Sürgündeki Adam Tanık 1988 Yasak İlişki Yaşamak Bombacı Şafak Sökerken Babam Ve Ben Muhteşem Serseri Kızım ve Ben / Gurbet Kadını 1989 Eski Silah Av Doktorlar Polis Dosyası 1990 İki Başlı Dev Oğulcan Bekir 1998 Gülün Bittiği Yer 2001 Bıçak Sırtı 2004 Gölge Ekibi 2006 Dünyayı Kurtaran Adam’ın Oğlu Fantastiğin Sineması Kendisi 2007 Natuk Baytan Belgeseli Kendisi Hicran Sokağı Bekir Çılgın Dersane Dershane Sahibi Hadi Çılgın Dersane Kampta Hadi 2008 Afacanlar Sınıfı 2014 Panzehir Mafya Lideri Cemal

Cüneyt Arkın’ın rol aldığı diziler