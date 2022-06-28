Cüneyt Arkın hayatını kaybetti; Türk Sineması ve Sevenleri yasta
Yeşilçam'ın usta oyuncusu sanatçı Cüneyt Arkın'dan acı haber geldi. Arkın'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Usta sanatçı Ulus'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi..
Yeşilçam'ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın'dan acı haber geldi. Arkın'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Usta sanatçı Ulus'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi..
Birçok unutulmaz filme imza atan Cüneyt Arkın'dan acı haber geldi. Usta oyuncu, dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi. 85 yaşındaki oyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
CÜNEYT ARKIN'IN SOSYAL MEDYA'DAN SON PAYLAŞIMI
Sosyal medya hesabını aktif kullanan Arkın, son olarak Babalar Günü'nde oğluyla fotoğrafını paylaşmıştı.
CÜNEYT ARKIN KİMDİR?
Cüneyt Arkın olarak bilinen ancak gerçek adı Fahrettin Cüreklibatur olan ünlü oyuncu, Türk sinemasının en çok filmde rol alan oyuncularından biridir. Cüneyt Arkın, rol aldığı yüzlerce filmin yanı sıra birçok filmde de senarist ve yönetmen koltuğunda yer almıştır.
Aslen doktor olan Arkın, 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Cüneyt Arkın‘ın sinema sektörüne geçiş sürecini şu şekilde özetleyebiliriz:
Türk sinemasının hiç kuşkusuz en önemli isimlerinden biri olan Cüneyt Arkın, rol aldığı filmlerde izleyenleri ekrana kilitledi. Battalgazi, Malkoçoğlu ve Kara Murat karakterleriyle birçok sinema filminde izlediğimiz Cüneyt Arkın’ın gerçek adı aslında Fahrettin Cüreklibatır’dır.
8 Eylül 1937 tarihinde Eskişehir’de dünyaya gelen Cüneyt Arkın, birçok sinema filminde rol aldı. Hayatı boyunca iki evlilik yapan Arkın’ın Filiz Canlı, Murat Cüreklibatur ve Kaan Cüreklibatur olmak üzere 3 çocuğu bulunuyor.
Meslek olarak aslında Doktor olan arkın, kariyerini tiyatro ve oyunculuk olarak daha aktif kullandığı görülüyor. Rol aldığı filmlerden dolayı birçok ödül alan ünlü oyuncu 3 kez farklı yıllarda En İyi Erkek Oyuncu ödülüne de layık görülmüştür. Cüneyt Arkın’ın filmleri ve aldığı ödüllere ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.
CÜNEYT ARKIN HAKKINDA
Cüneyt Arkın, 1937 yılında doğdu. Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatur olan sanatçı, Eskişehir'in bir köyünde doğdu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı.
1963 yılında "Artist" dergisinin düzenlediği sinema artisti yarışmasına girdi ve birincilik aldı. Kariyerindeki dönüm noktası 1963'te askerliğini yaparken 1. Hava Jet Üssü'nde yönetmen Halit Refiğ ile tanışması oldu.
Askerlik bitince, 1964'te Halit Refiğ'in "Gurbet kuşları" filmiyle sinemaya adım attı.
1964 yılında oynadığı "Gurbet Kuşları" filminin finalindeki kavga sahnesi, Arkın'ın kariyerinde bir kırılma noktası oldu. Bir süre daha duygusal-romantik jön karakterlerini canlandırdıktan sonra yine Halit Refiğ'in önerisiyle aksiyon filmlerine yöneldi. Bu dönemde İstanbul'a gelen Medrano Sirki'nde altı ay süreyle akrobasi eğitimi aldı. Burada öğrendiklerini "Malkoçoğlu" ve "Battalgazi" serilerinde beyaz perdeye aktararak Türk sinemasına daha önce hiç örneği olmayan bir tarz getirdi. Özellikle Maden (1978) ve Vatandaş Rıza (1979) filmleri, Cüneyt Arkın'ın kariyerinde özel bir yer kaplar.
Yönetmenliğini Çetin İnanç'ın yaptığı 1982 tarihli "Dünyayı Kurtaran Adam" zamanla bir kült film hâline geldi. 1980'li yıllarda "Ölüm Savaşçısı", "Kavga", "Sürgündeki Adam" ve "İki Başlı Dev" gibi aksiyon filmlerinden sonra, 1990'lı yıllarda da polisiye dizilere yöneldi.
Cüneyt Arkın’ın oynadığı filmler ve diziler
Cüneyt Arkın’ın oynadığı film sayısı 300’ün üzerindedir. Başrol oyuncusu olarak rol aldığı ve oyuncu olarak yer aldığı tüm filmler yıllara göre listelenmiştir. Cüneyt Arkın en son 2014 yılında Panzehir filminde Mafya Lideri Cemal olarak izleyici karşısına çıkmıştır. İşte usta oyuncunun tüm filmleri.
|Yıl
|Film adı
|Rol
|1964
|Aşk ve Kin
|Doktor Kadri
|Gözleri Ömre Bedel
|Hepimiz Kardeşiz
|Sokakların Kanunu
|Ayşecik Çıtı Pıtı Kız
|Fikret
|İstanbul Sokaklarında
|Günah Kızları
|Sıkı Dur Geliyorum
|Yalnız Değiliz
|İstanbul
|Çöpçatanlar Kampı
|Cehennem Arkadaşları
|Eşref
|Yankesici Kız
|Şoför Nebahat Ve Kızı
|Gurbet Kuşları
|Selim Bakırcıoğlu
|1965
|Kırık Hayatlar
|Sürtük
|Dudaktan Kalbe
|Serseri Aşık
|Sevgim Ve Gururum
|Haremde Dört Kadın
|İnatçı Gelin
|Ah Bu Dünya
|Devlerin Kavgası
|Horasan’dan Gelen Bahadır
|Ölüme Kadar
|Sevişmek Yasak
|Silahların Sesi
|Canım Sana Feda
|Aşk ve İntikam
|Horasan’ın Üç Atlısı
|Fakir Gencin Romanı
|Satılık Kalp
|1966
|Dişi Düşman
|Fakir Bir Kız Sevdim
|İntikam Uğruna
|Kıskanç Kadın
|Malkoçoğlu
|Acı Tesadüf
|Karanlıklar Meleği
|Şafakta Üç Kurşun
|Ayrılık Şarkısı
|İki Yabancı
|Kolsuz Kahraman
|İntikam Ateşi
|Yakut Gözlü Kedi
|Damgalı Adam
|Göklerdeki Sevgili
|Cibali Karakolu
|Affedilmeyen
|Suçsuz Firari
|Çıtkırıldım
|1967
|Yıkılan Yuva
|Kırbaç Altında
|Malkoçoğlu Krallara Karşı
|Alpaslan’ın Fedaisi Alpago
|Bir Şoförün Gizli Defteri
|Cici Gelin
|Ringo Kid
|Seni Affedemem
|Yüzbaşı Kemal
|Zengin Ve Serseri
|Hacı Murat
|Namus Borcu
|İdam Günü
|Zehirli Hayat
|Pranga Mahkumu
|Silahlı Paşazade
|1968
|Artık Sevmiyeceğim
|Şafak Sökmesin
|Eşkiya Halil (Haydut)
|Belalı Hayat
|Malkoçoğlu Kara Korsan
|Gök Bayrak
|Kader
|Acı İntikam
|Köroğlu
|İlk ve Son
|Yüzbaşının Kızı
|Beş Ateşli Kadın
|Baharda Solan Çiçek
|Hacı Murat Geliyor
|Kader Ayırsa Bile
|Son Vurgun (Kurşunların Yağmuru)
|1969
|Sevgili Babam
|Vatan Ve Namık Kemal
|İnsanlar Yaşadıkça
|Lekeli Melek
|Malkoçoğlu Akıncılar Geliyor
|Osmanlı Kartalı
|Ala Geyik
|Melikşah
|Büyük Yemin
|Aşk Mabudesi
|Ekrem Arkın
|Hayat Kavgası
|Malkoçoğlu Cem Sultan
|1970
|Arım, Balım, Peteğim
|Selahattin Eyyubi
|Ferhat ile Şirin
|Yarım Kalan Saadet
|Yusuf İle Züleyha / Hazreti Yusuf
|Hayatım Sana Feda
|Adsız Cengaver
|Yumurcak Köprüaltı Çocuğu
|1971
|Vahşi Çiçek
|Her şey Oğlum İçin
|İki Esir
|Battal Gazi
|Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri
|Fakir Aşıkların Romanı
|Cehenneme Bir Yolcu
|Severek Ayrılalım
|Küçük Sevgilim
|Satın Alınan Koca
|Adını Anmayacağım
|Oyun Bitti
|Hak Yolu
|1972
|Köle
|Mahkum
|Murat İle Nazlı
|Öldüren Örümcek
|Nazlı İle Murat
|Hayatımın En Güzel Yılları
|Çöl Kartalı
|Günahsızlar
|Yaralı Kurt
|Alın Yazısı
|Battal Gazi’nin İntikamı
|Kara Murat: Fatih’in Fedaisi
|1973
|Yumurcak Küçük Kovboy
|Kuşçu
|Çaresizler
|Yaralı
|Vurgun
|Battal Gazi Geliyor
|Gönülden Yaralılar
|Yanaşma
|Acı Hayat
|Kara Murat Fatih’in Fermanı
|1974
|Oğul
|Belalılar
|Dayı
|Kin
|Bırakın Yaşayalım
|Babalık
|Kara Murat Kardeş Kanı
|Önce Vatan
|Yalnız Adam
|Battal Gazi’nin Oğlu
|Ayrı Dünyalar
|Kara Murat Ölüm Emri
|Karateciler İstanbul’da
|1975
|Polizia Brancola Nel Buio, La
|İnsan Avcısı
|Aslan Adam
|Babanın Oğlu
|Cemil
|Deli Yusuf
|Kılıç Aslan
|Soysuzlar
|Babacan
|Babaların Babası
|Şafakta Buluşalım
|Kara Murat Kara Şövalyeye Karşı
|Üç Kağıtçılar
|1976
|Tek Başına
|Tuzak
|Yarınsız Adam
|İki Arkadaş
|Kara Murat, La Belva Dell’Anatolia
|Babanın Suçu
|Che Carambole Ragazzi
|Şahin
|Hınç
|Korkusuz Cengaver
|Mağlup Edilemeyenler
|Kara Murat Şeyh Gaffar’a Karşı
|1977
|Sevgili Oğlum
|İstasyon
|Gırgır Ali
|Akrep Yuvası
|Altay’dan Gelen Yiğit
|Hakanlar Çarpışıyor
|Güneş Ne Zaman Doğacak
|Baba Ocağı
|Adalet
|Satılmış Adam
|Yıkılmayan Adam
|Cemil Dönüyor
|Kara Murat Denizler Hakimi
|Baskın
|1978
|Gelincik
|İnsanları Seveceksin
|Maden
|İlyas
|Baba Kartal
|Kaplanlar Ağlamaz
|Ölüm Görevi
|Görünmeyen Düşman
|Kara Murat Devler Savaşıyor
|Vahşi Gelin
|Kılıç Bey
|1979
|Küskün Çiçek
|Üç Sevgili
|Vatandaş Rıza
|İki Cambaz
|Tayfun
|Kanun Gücü
|Üç Tatlı Bela
|Üç Sevgilim
|Canikom
|Süpermenler
|1980
|Sarışın Tehlike
|Destan
|Kartal Murat
|Rahmet Ve Gazap
|Rüzgar
|1981
|Takip
|İntikam Yemini
|Kader Arkadaşı
|Öğretmen Kemal
|Önce Hayaller Ölür
|Acı Günler
|Su
|Unutulmayanlar
|Doktor
|1982
|Son Savaşçı
|Dört Yanım Cehennem
|Gırgır Ali
|Ölümsüz
|Kelepçe
|Kanije Kalesi
|Son Akın
|Dünyayı Kurtaran Adam
|1983
|Erkekçe
|İdamlık
|Çöl
|En Büyük Yumruk
|İntikam Benim
|Ölüme Son Adım
|Vahşi Kan
|1984
|Yaşadıkça
|Ölüm Savaşçısı
|Dev Kanı
|Deli Fişek
|Bırakın Yaşasınlar
|Kanun Kanundur
|Kartal Bey
|Birkaç Güzel Gün İçin
|Alev Alev
|1985
|Ateş Çemberi
|Paramparça
|Paranın Esiri
|Kanun Adamı
|Kaplanlar
|Bin Defa Ölürüm
|Doruk
|Kaçış
|Kahreden Gençlik
|Katiller De Ağlar
|Mahkum
|Son Darbe
|1986
|Sert Adam
|Tokatçılar
|Gırgır Hafiye
|Ölümsüz Aşk
|Kavga
|Babanın Oğlu
|Yalnız Adam
|Kanca
|Sokak Kavgacısı
|Kral Affetmez
|Silah Arkadaşları
|Vazife Uğruna
|Yedi Bela
|Melek Yüzlü Cani / Nefret
|1987
|Sen Ağlama
|Sevdam Benim
|Son Kahramanlar
|Dökülen Yapraklar
|Asılacak Adam
|İnsan Avcıları
|Cehennem Ateşi
|Dört Hergele
|Şeytanın Oğulları
|Damga
|Sürgündeki Adam
|Tanık
|1988
|Yasak İlişki
|Yaşamak
|Bombacı
|Şafak Sökerken
|Babam Ve Ben
|Muhteşem Serseri
|Kızım ve Ben / Gurbet Kadını
|1989
|Eski Silah
|Av
|Doktorlar
|Polis Dosyası
|1990
|İki Başlı Dev
|Oğulcan
|Bekir
|1998
|Gülün Bittiği Yer
|2001
|Bıçak Sırtı
|2004
|Gölge Ekibi
|2006
|Dünyayı Kurtaran Adam’ın Oğlu
|Fantastiğin Sineması
|Kendisi
|2007
|Natuk Baytan Belgeseli
|Kendisi
|Hicran Sokağı
|Bekir
|Çılgın Dersane
|Dershane Sahibi Hadi
|Çılgın Dersane Kampta
|Hadi
|2008
|Afacanlar Sınıfı
|2014
|Panzehir
|Mafya Lideri Cemal
Cüneyt Arkın’ın rol aldığı diziler
|Yıl
|Dizi adı
|Rol
|1989
|Doktorlar
|Doktor Cemal
|1992
|Polis
|Murat
|1993
|Şişeler
|Cem
|Kumarbaz
|Merhamet
|Doktor Cemal
|Zirvedekiler
|Şahin Bey
|1994
|Uyuşturucu
|1995
|Bizim Ev
|Haşim Denizbey
|2000
|Karate Can
|Kemal
|2002
|Reyting Hamdi
|Cüneyt
|2003
|Serseri
|Şahin
|2004
|Cennet Mahallesi
|Kendisi
|2005
|Köpek
|Kadir
|Ölümüne Sevdalar
|Doğan
|2008
|Kırmızı Işık
|Ekrem
|2010
|Arka Sokaklar
|Boks Antrenörü
|2013
|Harem
|Kale Murat’ın Babası
|2020
|Kuruluş Osman
|Aksaçlılar Reisi
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|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
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|9. Adana Demirspor
|38
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|38
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|38
|53
|12. Hatayspor
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|45
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|38
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|18. Altay
|38
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|38
|28
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|20
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|70
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|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
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|58
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|51
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|49
|10. Tuzlaspor
|36
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|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
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|48
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|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
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|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
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|12
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|38
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|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
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|38
|45
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|40
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|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
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|38
|35
|19. Watford
|38
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|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
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|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
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|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31
Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016