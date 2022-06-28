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Cüneyt Arkın hayatını kaybetti; Türk Sineması ve Sevenleri yasta

Yeşilçam'ın usta oyuncusu sanatçı Cüneyt Arkın'dan acı haber geldi. Arkın'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Usta sanatçı Ulus'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi..

GÜNDEM 28.06.2022, 08:57 28.06.2022, 09:23 Murat Aydın
Cüneyt Arkın hayatını kaybetti; Türk Sineması ve Sevenleri yasta

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın'dan acı haber geldi. Arkın'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Usta sanatçı Ulus'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.. 

Birçok unutulmaz filme imza atan Cüneyt Arkın'dan acı haber geldi. Usta oyuncu, dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi. 85 yaşındaki oyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CÜNEYT ARKIN'IN SOSYAL MEDYA'DAN SON PAYLAŞIMI

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Arkın, son olarak Babalar Günü'nde oğluyla fotoğrafını paylaşmıştı.

CÜNEYT ARKIN KİMDİR?

Cüneyt Arkın olarak bilinen ancak gerçek adı Fahrettin Cüreklibatur olan ünlü oyuncu, Türk sinemasının en çok filmde rol alan oyuncularından biridir. Cüneyt Arkın, rol aldığı yüzlerce filmin yanı sıra birçok filmde de senarist ve yönetmen koltuğunda yer almıştır.

Aslen doktor olan Arkın, 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Cüneyt Arkın‘ın sinema sektörüne geçiş sürecini şu şekilde özetleyebiliriz:

Türk sinemasının hiç kuşkusuz en önemli isimlerinden biri olan Cüneyt Arkın, rol aldığı filmlerde izleyenleri ekrana kilitledi. Battalgazi, Malkoçoğlu ve Kara Murat karakterleriyle birçok sinema filminde izlediğimiz Cüneyt Arkın’ın gerçek adı aslında Fahrettin Cüreklibatır’dır. 

8 Eylül 1937 tarihinde Eskişehir’de dünyaya gelen Cüneyt Arkın, birçok sinema filminde rol aldı. Hayatı boyunca iki evlilik yapan Arkın’ın Filiz CanlıMurat Cüreklibatur ve Kaan Cüreklibatur olmak üzere 3 çocuğu bulunuyor.

Meslek olarak aslında Doktor olan arkın, kariyerini tiyatro ve oyunculuk olarak daha aktif kullandığı görülüyor. Rol aldığı filmlerden dolayı birçok ödül alan ünlü oyuncu 3 kez farklı yıllarda En İyi Erkek Oyuncu ödülüne de layık görülmüştür. Cüneyt Arkın’ın filmleri ve aldığı ödüllere ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

CÜNEYT ARKIN HAKKINDA

Cüneyt Arkın, 1937 yılında doğdu. Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatur olan sanatçı, Eskişehir'in bir köyünde doğdu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı.

1963 yılında "Artist" dergisinin düzenlediği sinema artisti yarışmasına girdi ve birincilik aldı. Kariyerindeki dönüm noktası 1963'te askerliğini yaparken 1. Hava Jet Üssü'nde yönetmen Halit Refiğ ile tanışması oldu.

Askerlik bitince, 1964'te Halit Refiğ'in "Gurbet kuşları" filmiyle sinemaya adım attı.

1964 yılında oynadığı "Gurbet Kuşları" filminin finalindeki kavga sahnesi, Arkın'ın kariyerinde bir kırılma noktası oldu. Bir süre daha duygusal-romantik jön karakterlerini canlandırdıktan sonra yine Halit Refiğ'in önerisiyle aksiyon filmlerine yöneldi. Bu dönemde İstanbul'a gelen Medrano Sirki'nde altı ay süreyle akrobasi eğitimi aldı. Burada öğrendiklerini "Malkoçoğlu" ve "Battalgazi" serilerinde beyaz perdeye aktararak Türk sinemasına daha önce hiç örneği olmayan bir tarz getirdi. Özellikle Maden (1978) ve Vatandaş Rıza (1979) filmleri, Cüneyt Arkın'ın kariyerinde özel bir yer kaplar.

Yönetmenliğini Çetin İnanç'ın yaptığı 1982 tarihli "Dünyayı Kurtaran Adam" zamanla bir kült film hâline geldi. 1980'li yıllarda "Ölüm Savaşçısı", "Kavga", "Sürgündeki Adam" ve "İki Başlı Dev" gibi aksiyon filmlerinden sonra, 1990'lı yıllarda da polisiye dizilere yöneldi.

Cüneyt Arkın’ın oynadığı filmler ve diziler

Cüneyt Arkın’ın oynadığı film sayısı 300’ün üzerindedir. Başrol oyuncusu olarak rol aldığı ve oyuncu olarak yer aldığı tüm filmler yıllara göre listelenmiştir. Cüneyt Arkın en son 2014 yılında Panzehir filminde Mafya Lideri Cemal olarak izleyici karşısına çıkmıştır. İşte usta oyuncunun tüm filmleri. 

Yıl Film adı Rol
1964 Aşk ve Kin Doktor Kadri
Gözleri Ömre Bedel
Hepimiz Kardeşiz
Sokakların Kanunu
Ayşecik Çıtı Pıtı Kız Fikret
İstanbul Sokaklarında
Günah Kızları
Sıkı Dur Geliyorum
Yalnız Değiliz
İstanbul
Çöpçatanlar Kampı
Cehennem Arkadaşları Eşref
Yankesici Kız
Şoför Nebahat Ve Kızı
Gurbet Kuşları Selim Bakırcıoğlu
1965 Kırık Hayatlar
Sürtük
Dudaktan Kalbe
Serseri Aşık
Sevgim Ve Gururum
Haremde Dört Kadın
İnatçı Gelin
Ah Bu Dünya
Devlerin Kavgası
Horasan’dan Gelen Bahadır
Ölüme Kadar
Sevişmek Yasak
Silahların Sesi
Canım Sana Feda
Aşk ve İntikam
Horasan’ın Üç Atlısı
Fakir Gencin Romanı
Satılık Kalp
1966 Dişi Düşman
Fakir Bir Kız Sevdim
İntikam Uğruna
Kıskanç Kadın
Malkoçoğlu
Acı Tesadüf
Karanlıklar Meleği
Şafakta Üç Kurşun
Ayrılık Şarkısı
İki Yabancı
Kolsuz Kahraman
İntikam Ateşi
Yakut Gözlü Kedi
Damgalı Adam
Göklerdeki Sevgili
Cibali Karakolu
Affedilmeyen
Suçsuz Firari
Çıtkırıldım
1967 Yıkılan Yuva
Kırbaç Altında
Malkoçoğlu Krallara Karşı
Alpaslan’ın Fedaisi Alpago
Bir Şoförün Gizli Defteri
Cici Gelin
Ringo Kid
Seni Affedemem
Yüzbaşı Kemal
Zengin Ve Serseri
Hacı Murat
Namus Borcu
İdam Günü
Zehirli Hayat
Pranga Mahkumu
Silahlı Paşazade
1968 Artık Sevmiyeceğim
Şafak Sökmesin
Eşkiya Halil (Haydut)
Belalı Hayat
Malkoçoğlu Kara Korsan
Gök Bayrak
Kader
Acı İntikam
Köroğlu
İlk ve Son
Yüzbaşının Kızı
Beş Ateşli Kadın
Baharda Solan Çiçek
Hacı Murat Geliyor
Kader Ayırsa Bile
Son Vurgun (Kurşunların Yağmuru)
1969 Sevgili Babam
Vatan Ve Namık Kemal
İnsanlar Yaşadıkça
Lekeli Melek
Malkoçoğlu Akıncılar Geliyor
Osmanlı Kartalı
Ala Geyik
Melikşah
Büyük Yemin
Aşk Mabudesi Ekrem Arkın
Hayat Kavgası
Malkoçoğlu Cem Sultan
1970 Arım, Balım, Peteğim
Selahattin Eyyubi
Ferhat ile Şirin
Yarım Kalan Saadet
Yusuf İle Züleyha / Hazreti Yusuf
Hayatım Sana Feda
Adsız Cengaver
Yumurcak Köprüaltı Çocuğu
1971 Vahşi Çiçek
Her şey Oğlum İçin
İki Esir
Battal Gazi
Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri
Fakir Aşıkların Romanı
Cehenneme Bir Yolcu
Severek Ayrılalım
Küçük Sevgilim
Satın Alınan Koca
Adını Anmayacağım
Oyun Bitti
Hak Yolu
1972 Köle
Mahkum
Murat İle Nazlı
Öldüren Örümcek
Nazlı İle Murat
Hayatımın En Güzel Yılları
Çöl Kartalı
Günahsızlar
Yaralı Kurt
Alın Yazısı
Battal Gazi’nin İntikamı
Kara Murat: Fatih’in Fedaisi
1973 Yumurcak Küçük Kovboy
Kuşçu
Çaresizler
Yaralı
Vurgun
Battal Gazi Geliyor
Gönülden Yaralılar
Yanaşma
Acı Hayat
Kara Murat Fatih’in Fermanı
1974 Oğul
Belalılar
Dayı
Kin
Bırakın Yaşayalım
Babalık
Kara Murat Kardeş Kanı
Önce Vatan
Yalnız Adam
Battal Gazi’nin Oğlu
Ayrı Dünyalar
Kara Murat Ölüm Emri
Karateciler İstanbul’da
1975 Polizia Brancola Nel Buio, La
İnsan Avcısı
Aslan Adam
Babanın Oğlu
Cemil
Deli Yusuf
Kılıç Aslan
Soysuzlar
Babacan
Babaların Babası
Şafakta Buluşalım
Kara Murat Kara Şövalyeye Karşı
Üç Kağıtçılar
1976 Tek Başına
Tuzak
Yarınsız Adam
İki Arkadaş
Kara Murat, La Belva Dell’Anatolia
Babanın Suçu
Che Carambole Ragazzi
Şahin
Hınç
Korkusuz Cengaver
Mağlup Edilemeyenler
Kara Murat Şeyh Gaffar’a Karşı
1977 Sevgili Oğlum
İstasyon Gırgır Ali
Akrep Yuvası
Altay’dan Gelen Yiğit
Hakanlar Çarpışıyor
Güneş Ne Zaman Doğacak
Baba Ocağı
Adalet
Satılmış Adam
Yıkılmayan Adam
Cemil Dönüyor
Kara Murat Denizler Hakimi
Baskın
1978 Gelincik
İnsanları Seveceksin
Maden İlyas
Baba Kartal
Kaplanlar Ağlamaz
Ölüm Görevi
Görünmeyen Düşman
Kara Murat Devler Savaşıyor
Vahşi Gelin
Kılıç Bey
1979 Küskün Çiçek
Üç Sevgili
Vatandaş Rıza
İki Cambaz Tayfun
Kanun Gücü
Üç Tatlı Bela
Üç Sevgilim
Canikom
Süpermenler
1980 Sarışın Tehlike
Destan
Kartal Murat
Rahmet Ve Gazap
Rüzgar
1981 Takip
İntikam Yemini
Kader Arkadaşı
Öğretmen Kemal
Önce Hayaller Ölür
Acı Günler
Su
Unutulmayanlar Doktor
1982 Son Savaşçı
Dört Yanım Cehennem
Gırgır Ali
Ölümsüz
Kelepçe
Kanije Kalesi
Son Akın
Dünyayı Kurtaran Adam
1983 Erkekçe
İdamlık
Çöl
En Büyük Yumruk
İntikam Benim
Ölüme Son Adım
Vahşi Kan
1984 Yaşadıkça
Ölüm Savaşçısı
Dev Kanı
Deli Fişek
Bırakın Yaşasınlar
Kanun Kanundur
Kartal Bey
Birkaç Güzel Gün İçin
Alev Alev
1985 Ateş Çemberi
Paramparça
Paranın Esiri
Kanun Adamı
Kaplanlar
Bin Defa Ölürüm
Doruk
Kaçış
Kahreden Gençlik
Katiller De Ağlar
Mahkum
Son Darbe
1986 Sert Adam
Tokatçılar
Gırgır Hafiye
Ölümsüz Aşk
Kavga
Babanın Oğlu
Yalnız Adam
Kanca
Sokak Kavgacısı
Kral Affetmez
Silah Arkadaşları
Vazife Uğruna
Yedi Bela
Melek Yüzlü Cani / Nefret
1987 Sen Ağlama
Sevdam Benim
Son Kahramanlar
Dökülen Yapraklar
Asılacak Adam
İnsan Avcıları
Cehennem Ateşi
Dört Hergele
Şeytanın Oğulları
Damga
Sürgündeki Adam
Tanık
1988 Yasak İlişki
Yaşamak
Bombacı
Şafak Sökerken
Babam Ve Ben
Muhteşem Serseri
Kızım ve Ben / Gurbet Kadını
1989 Eski Silah
Av
Doktorlar
Polis Dosyası
1990 İki Başlı Dev
Oğulcan Bekir
1998 Gülün Bittiği Yer
2001 Bıçak Sırtı
2004 Gölge Ekibi
2006 Dünyayı Kurtaran Adam’ın Oğlu
Fantastiğin Sineması Kendisi
2007 Natuk Baytan Belgeseli Kendisi
Hicran Sokağı Bekir
Çılgın Dersane Dershane Sahibi Hadi
Çılgın Dersane Kampta Hadi
2008 Afacanlar Sınıfı
2014 Panzehir Mafya Lideri Cemal

Cüneyt Arkın’ın rol aldığı diziler

Yıl Dizi adı Rol
1989 Doktorlar Doktor Cemal
1992 Polis Murat
1993 Şişeler Cem
Kumarbaz
Merhamet Doktor Cemal
Zirvedekiler Şahin Bey
1994 Uyuşturucu
1995 Bizim Ev Haşim Denizbey
2000 Karate Can Kemal
2002 Reyting Hamdi Cüneyt
2003 Serseri Şahin
2004 Cennet Mahallesi Kendisi
2005 Köpek Kadir
Ölümüne Sevdalar Doğan
2008 Kırmızı Işık Ekrem
2010 Arka Sokaklar Boks Antrenörü
2013 Harem Kale Murat’ın Babası
2020 Kuruluş Osman Aksaçlılar Reisi

#Cüneyt Arkıkn #Fahrettin Cüreklibatur #türk sineması #Ünlü oyuncu Cüneyt Arkın
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