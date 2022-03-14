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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.

GÜNDEM 14.03.2022, 23:12 14.03.2022, 23:19 Murat Aydın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etti. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "İşbirliğinin artmasının ve pozitif gündeme odaklanmanın karşılıklı ve bölgesel faydaları üzerinde duruldu" denildi. Miçotakis de ikili ilişkilerin düzelmesi için temel atıldığını bildirdi.

2 saat süren görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair konuların yanı sıra güncel jeopolitik gelişmeler ile Rusya-Ukrayna savaşının yansımaları dahil bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

İLETİŞİM KANALLARI AÇIK TUTULACAK

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısıyla değişen Avrupa güvenlik mimarisinde Türkiye ve Yunanistan’ın özel bir sorumluluk taşıdığına işaret edilen görüşmede, iki ülke arasında iş birliğinin artmasının ve pozitif gündeme odaklanmanın karşılıklı ve bölgesel faydaları üzerinde duruldu.
Görüşmede, Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıklara rağmen, iletişim kanallarının açık tutulması ve ikili ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda mutabık kalındı.

10 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ HEDEFİ

İki ülke arasındaki 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma doğrultusunda atılacak adımlar da masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açmak hedefiyle Türkiye’nin attığı adımlara değinerek; Ege sorunları, azınlık, terörle mücadele, yasadışı göç gibi konularda da ilerleme sağlama ve ilişkileri daha ileri bir noktaya taşıma inancını koruduğunu ifade etti.
Sorunların samimi ve dürüst bir diyalog yoluyla çözülebileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki komşu ülke olarak sadece kriz zamanlarında değil, her zaman konuşmaları gerektiğini dile getirdi.

MİÇOTAKİS: İŞ BİRLİĞİNİN TEMELLERİNİ ATTIK

Yunanistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Miçotakis, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşmesinde, Erdoğan ile temaslarına yönelik değerlendirmede bulundu.

Görüşmenin olumlu havada geçtiğini belirten Miçotakis, "İnsanlık olarak ve NATO müttefiki iki ülke olarak böylesi bir dönemde öyle çok ortak sorunla karşı karşıyayız ki, bizi ayıran sorunlardan çok bizi birleştiren bu sorunlara odaklanmamızın daha önemli olduğunda mutabık kaldık." dedi.

#recep tayyip erdoğan #cumhurbaşkanı #Yunanistan Başbakanı #Kiryakos Miçotakis
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