Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yazıcıoğlu'nun ölüm yıl dönümünde Tokat Havalimanı'nı açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Her değişim, her devrim gibi bu sürecin de sancılarını yaşıyoruz, bedellerini ödüyoruz ama inşallah tüm bu fedakârlıklarımıza değecek müreffeh bir gelecek bizi bekliyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Tokat Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.

Törende Meydanı dolduran vatandaşları selamlayarak konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç yıldır gelemediği Tokat'ı özlediğini söyledi. Tokat'ın da kendisini özlediğini gördüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, cadde boyunca Tokatlıların kendisini büyük bir coşkuyla karşıladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün hem sizlerle hasret gidermek hem de yeni havalimanımız başta olmak üzere tamamlanan eserlerin ve hizmetlerin resmî açılışını gerçekleştirmek üzere birlikteyiz. Cumhuriyet Meydanı'ndan Tokat'ın tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki, köylerindeki, hanelerindeki kardeşlerime selamlarımı iletiyorum" diye konuştu.

“BİRBİRİMİZE DAHA ÇOK KENETLENECEĞİZ”

"Kıymet mi biçilir cevher taşına / Kamilce bir sarraf karışmayınca / Kimse üstat olmaz kendi başına / Bulup erbabına danışmayınca" dizelerini okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün, hem şehre kazandırdıkları eser ve hizmetleri vatandaşların takdirine sunmaya hem de kalpten kalbe yolun işaret ettiği yeni hedefleri, yeni istikametleri görmeye geldiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim, birliğimizi, beraberliğimiz, uhuvvetimizi daim eylesin. Aramıza hiçbir fitne, fesat, haset sahibini sokmasın diyorum" ifadesini kullandı.

"13 yıl önce yine bir 25 Mart günü Tokat’ta mitingimizi yaparken vefat haberini aldığımız Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle yâd ediyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Muhsin kardeşimin, dava ve siyaset yolculuğunun her adımı, kendisinin, 'Düz yaşayacağız, dik duracağız, doğru gideceğiz' sözüne uygun şekilde geçmiştir. Ülkemiz siyasetinin son dönemlerinde kimlerin nereye savrulduğunu gördükçe hep Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimin onurlu ve sağlam duruşunu hatırlıyorum. Bir kez daha kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum."

Gösterilen coşku ve ihtişama işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu durumun, Tokat'ın bir, beraber ve kardeş olduğunu da gösterdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kadim tarihi ve sahip olduğu eşsiz zenginliklerle Tokat, sadece şehirlerden bir şehir değildir. Osmanlı'nın hâkimiyetine girdiği 14. yüzyılda burası, İstanbul ve Bursa'dan sonra ülkenin üçüncü kalabalık şehriydi. Doğuyu ve batıyı, kuzeyi ve güneyi birbirine bağlayan ticaret yollarının kesişim noktasında yer alan Tokat, aynı zamanda önemli bir zanaat ve üretim merkeziydi. Gençler, işte bunu çok iyi öğrenmeniz lazım. Niye söylüyorum? Çünkü birbirimize daha çok kenetleneceğiz ve bizi bölemeyecekler, bizi parçalamayacaklar."

“BRÜKSEL'DE TÜRKİYE OLARAK NEREDE DURDUĞUMUZU ANLATTIK”

Dün Brüksel'de Olağanüstü NATO Liderler Zirvesi'ne katıldığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Orada mesajlarımızı verdik. Türkiye olarak nerede durduğumuzu anlattık, şimdi bugün de sizlerle beraber Tokat'tayım. Tokat'ta atılacak adım, 900 yıllık bir geçmişin izlerine şahitlik etmemizi sağlıyor. Malazgirt Zaferi'nden sonra Anadolu'da Buhara mimarisiyle yapılan ilk camilerden biri, bu şehirdedir. Aynı şekilde Anadolu'nun ilk üniversitesi diyebileceğimiz Yağıbasan Medresesi de Tokat sınırları içindedir."

Tokat'ın bugün eğitimdeki öncü rolünü de sürdürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Millî Eğitim Bakanımızdan Millî Savunma ve İstanbul Üniversitesi rektörlerimize, bir önceki YÖK Başkanımıza kadar ülkemiz eğitiminde öne çıkan pek çok isim Tokatlıdır. Burası, Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'nın sembolü olduğu vatan savunması yolunda gözlerini kırpmadan canlarını feda etmeye hazır nice yiğitleri bağrından çıkartmış bir şehirdir. Tokat, sıradan bir şehir değil, onun için benim her Tokatlı kardeşim Tokat'ın kadrini, kıymetini bilmelidir. Tokat'ın bizim gönlümüzde de ayrı bir yeri var. Bunun için Tokat'ı hak ettiği hizmetlere kavuşturmaya özel önem veriyoruz."

“YENİ TOKAT HAVALİMANI’NI ŞEHRİMİZİN GELECEKTEKİ HEDEFLERİNİN BİR SEMBOLÜ OLARAK GÖRÜYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat'a bugün elleri boş gelmediklerini vurgulayarak şunları kaydetti: "Ziyaretimiz vesilesiyle yatırım bedeli yaklaşık 5 milyar lirayı bulan yüzlerce eser ve hizmetin resmî açılışını bugün bu meydanda yapıyoruz. Bu yatırımlar Tokat'a yakışır. Biraz önce indiğimiz ve kurdele kesimiyle siftahını yaptığımız Yeni Tokat Havalimanı'nı şehrimizin gelecekteki hedeflerinin bir sembolü olarak görüyoruz. Yatırım bedeli ne biliyor musunuz? 1 milyar 200 milyon lira. Yıllık 2 milyon yolcu kapasitesi var. Teknik donanımlarıyla inşallah şehrimizin çok uzun yıllar boyunca havayolu ulaşımı ihtiyacını karşılayacaktır. Eski havalimanıyla mukayese edilemeyecek modern bir eser olan yeni havalimanımızın Tokat’ımıza ve burayı kullanacak herkese hayırlı olmasını diliyorum. Şehrimize kazandırdığımız tek ulaştırma yatırımı havalimanımız değildir. Havalimanımız ve kavşağıyla beraber Tokat Çevre Yolu Köprüsü ve heyelan ıslahının, Reşadiye-Aybastı yolunun, Tokat-Sivas yolu ikmalinin, Erbaa-Reşadiye yolu heyelan ıslahının, tarihi Hıdırlık Köprüsü'nün restorasyonunun da bugün resmî açılışını gerçekleştiriyoruz."

Eğitimde kentteki çeşitli ilçelerde anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve pansiyona kadar 25 ayrı yatırımı hizmete açtıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üniversitemizin çeşitli fakülte ve yüksekokul binalarıyla güneş enerjisi santralini de resmen bugün hizmete sunuyoruz. Sağlıkta 150 yataklı Erbaa ve 150 yataklı Turhal ve 10 yataklı Artova ve 10 yataklı Pazar devlet hastanelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda yatırımın açılışını bugün yapıyoruz" diye konuştu.

İl merkezi ve ilçelerindeki spor tesislerinin, Batmantaş Barajı'nın çok sayıda, yol, sulama, gölet, atık su, kana lizasyon, ağaçlandırma, tarımsal kalkınma projesinin resmî açılışlarını da gerçekleştireceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "18 Mart Köprüsü'nün açılışı çok şiddetli bir rüzgâr altındaydı, o gün şifa bulduk, daha henüz tam atlatamadık. Ama yeter ki bu açılışları yaparken şifayı kapalım, çünkü sizlerle bu gönül birlikteliği, bu şifa, inanıyorum ki dualarınızın himmetiyle bizleri çok daha ilerilere taşıyacaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli kurumlara ait hizmet binaları, restorasyon çalışmaları, sanayi sitelerine yapılan tesisler ile Tokat Belediyesinin hayata geçirdiği yol, meydan düzenlemesi, katı atık tesisi, park, hizmet aracı ve tesisi projelerinin resmî açılışlarını da yapacaklarını aktardı.

Tüm bu eser ve hizmetlerin Tokat'a hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, eserlerin kente kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik etti.

Son 20 yılda Tokat'a kazandırılan yatırımları ise saatlerce anlatsa bitiremeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırım tutarı 47 milyar lirayı bulan bu yatırımları, şöyle hatırlattı: "Eğitimde, Tokat'a 2 bin 121 adet yeni derslik inşa ettik, üniversitemizi büyüttük. Gençlik ve sporda, 8 bin 61 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. Birçok farklı branşta toplam 62 spor tesisi kazandırdık. Tokat'a dört tane yarı olimpik yüzme havuzu yaptık, altı adet yarı olimpik havuzun inşaatı da devam ediyor. Güreşte, tarih boyunca pek çok büyük şampiyonlar çıkarttı burası, olimpiyat şampiyonları çıkarttı. Biz Allah rahmet etsin bir Hüseyin Akbaş'ı unutmayız. Tokat'ta hizmete açtığımız beş yeni güreş antrenman salonuyla yeni şampiyonlar yetişmesine katkıda bulunduk."

Tokat'a değer katacağına inandığı bir kültür merkezi ile 2 bin 500 kişilik bir spor salonunu da şehre kazandıracaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sosyal yardımlarda ihtiyaç sahibi Tokatlı vatandaşlarıma toplam yaklaşık 3,5 milyar lira tutarında kaynakla destek olduk. Sağlıkta, 17 adedi hastaneden oluşan toplam 46 adet sağlık tesisi inşa ettik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulaştırmada, 16 kilometreden devraldıkları bölünmüş yolu, 278 kilometre ilave yaparak 294 kilometreye ulaştırdıklarına dikkati çekerek, "Biz buyuz. Birileri laf üretir, biz ise iş üretiriz. Unutmayın Ziya Paşa ne diyor, 'Eşek ölür kalır semeri insan ölür kalır eseri.' Farkımız bu. Onun için şurada ne kaldı, 15 ay. 15 ayda kapı kapı dolaşmaya var mıyız?" diye konuştu.

Haziran 2023'te karşısındaki bu kalabalığın yeni bir destan yazacağına olan inancını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre ve şehircilikte, Tokat'ta TOKİ vasıtasıyla 5 bin konut yaptıklarını, inşası süren 296 konutu da bu yıl tamamlayacaklarını vurguladı.

“TOKATLI ÇİFTÇİLERİMİZE 1,5 MİLYAR LİRA TUTARINDA TARIMSAL DESTEK VERDİK”

Erbaa Çamlığı'nda hizmete açtıkları millet bahçesi ile kente toplam altı millet bahçesi kazandırdıklarını da aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Tarım ve ormanda, dokuz baraj ve bir göleti bitirdik, üç baraj daha inşa ediyoruz. Bugüne kadar tamamladığımız tesislerle 104 bin dekar tarım arazisini sulamaya açtık. Yüzde 90 bitme seviyesine gelen Turhal Barajı 44 bin dekar araziyi sulayacak. Yapımı devam eden beş adet sulama tesisi ile toplamda 202 bin dekar araziyi de sulamaya açacağız. Taşkın korumada 159 tesisi yaptık, altı adet tesisin inşaat çalışmaları devam ediyor. Tokatlı çiftçilerimize 1,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam çiftçilerle "Cumhur İttifakı Çiftçi Buluşması"nda bir araya geleceklerini ve dertleşeceklerini de söyledi.

“TOKAT'I DAHA BÜYÜK HİZMETLERLE BULUŞTURMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

Sanayide, kente 39 firmanın faaliyet gösterdiği, inovasyon ürettiği "teknopark" kurduklarını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Enerjide, Tokat, Turhal, Erbaa, Niksar, Zile, Reşadiye, Pazar, Başçiftlik ve Almus'a doğal gaz arzı sağladık. Bitmedi, seneye Şenyurt'a, bir sonraki yıl Yeşilyurt, Sulusaray, Artova'ya da doğal gaz arzını sağlıyoruz. Benim hanım kardeşlerim artık odun, kömür taşımasın. Butona bassın, doğal gazı ile hem yemeğini yapsın hem banyoda suyunu ısıtsın vesaire. Artık dünyada modern toplumlar neyi yaşıyorsa, artık benim toplumum da bunu yaşayacak. Benim toplumum buna layık ve biz bunu başardık. Daha iyi olacak, olur değil mi? İnşallah 2023'te vereceğiniz destekle Tokat'ı daha büyük hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Türkiye'nin büyük ve dünyada çok az halka nasip olan binlerce yıllık devlet geleneğine sahip bir ülke olduğuna dikkati çekti.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

Türk milletinin, Çanakkale Savaşı'nda verdiği mücadeleye işaret ederek büyük bir millet olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın bir numaralı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart'ta on binlerce vatandaşla birlikte hizmete açıldığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, köprünün bedelinin 2,5 milyon avro olduğunu belirterek, "Muhalefet konuşuyor... Muhalefete davet yaptık, 'Siz de gelin, beraber açalım' dedik. Bay Kemal gelmedi, yanındakiler gelmedi. Gelin bu heyecanı beraber paylaşalım, gelmediler ama biz milletimizle beraber açtık" dedi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün daha önce dünyanın bir numaralı köprüsüne sahip Japonya'yı da geride bırakarak ilk sıraya yerleştiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, köprünün orta açıklıkta 2 bin 23 metre olduğunu, köprü sayesinde Lapseki'den Gelibolu'ya geçişin altı dakikaya indiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin bu hizmetlere layık olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kâğıt üzerinde parsellenen ve kıyısından, köşesinden yağmalanmaya başlanan vatan topraklarını verdiği millî mücadeleyle kurtararak üzerinde yepyeni bir devlet inşa etmiş bir milletiz. Bu millet böyle bir millet. Cumhuriyetimizin bir asra yaklaşan geçmişinde de acısıyla, tatlısıyla yaşadığımız pek çok tecrübenin ardından kendimize 2023 hedeflerini belirlemiş, 2053 vizyonunu terennüm etmiş, 2071'i ufkumuza yerleştirmiş bir milletiz. Gençler, unutmayın siz TEKNOFEST gençliğisiniz. Biz de geçtiğimiz 20 yılda Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanları üçe, beşe, ona katlayan eser ve hizmetleri ülkemize kazandırarak bu aziz millete layık olmaya gayret ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar verdikleri her mücadelede hem milletin desteğini yanlarında hissettiklerini hem de kendilerine tevdi edilen sorumluluğu hakkıyla yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti.

“ÜLKEMİZİ BÜYÜTMEK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE UĞRAŞIYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerektiğinde millî iradeyi hiçe sayan vesayetçilere, gerektiğinde sokakları karıştırmaya çalışan çapulculara, gerektiğinde vatan topraklarına göz diken terör örgütlerine, gerektiğinde sınırlarımıza dayanan o sinsi alçaklara, gerektiğinde silaha sarılan darbecilere meydan okurken önce Allah'ın yardımına, ardından milletimizin desteğine güvendik" dedi.

Bir süredir aynı mücadelenin ekonomide yürütüldüğüne dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nasıl mücadelelerimizi başarıyla sonuçlandırdıysak bu alanı da ülkemizin ve milletimizin başarı hanesine yazacağız. Her değişim, her devrim gibi bu sürecin de sancılarını yaşıyoruz, bedellerini ödüyoruz ama inşallah tüm bu fedakârlıklarımıza değecek müreffeh bir gelecek bizi bekliyor" diye konuştu.

Kovid-19 salgınında başta gelişmiş ülkeler olmak üzere dünyadaki dengelerin nasıl sarsıldığının görüldüğüne işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de şu anda 19 şehir hastanesiyle vatandaşlara hizmet verildiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 81 ilinin tamamında hastanelerin bulunduğuna dikkati çekerek, "Sağlık krizinin tetiklediği ekonomik sarsıntı henüz dinmemişken Ukrayna-Rusya savaşıyla krizin nasıl derinleştiğine de beraberce şahit olduk. Türkiye, güçlü alt yapısı sayesinde nasıl salgının üstesinden geldiyse küresel enerji ve emtia fiyatlarındaki artışın etkisiyle yaşadığı hayat pahalılığı sorununu da kısa sürede aşacaktır" ifadelerini kullandı.

Milletle birlikte bu engelleri de aşacaklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Unutmayın bizim önceliğimiz insanımızın evvela istiklalini ve istikbalini, onunla birlikte işini, aşını, ekmeğini kaybetmemesi, yokluğa, yoksulluğa düşmemesidir. Bunun için yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmek için var gücümüzle uğraşıyoruz" dedi.

“TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜN BÜYÜKLÜĞÜNÜ BÖLGEMİZDE VE DÜNYADA HERKES GÖRÜYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret artışından sosyal desteklerin kapsamının genişletilmesine kadar alınan pek çok tedbirle vatandaşları enflasyona ezdirmemeye çalıştıklarını belirterek şunları kaydetti: "Hayat pahalılığının canımızı yaktığını gayet iyi biliyoruz. Kimi üretim maliyetlerindeki artışlardan, kimi aç gözlülükten kaynaklanan fiyat artışlarının yol açtığı yükün omuzlarımıza bindiğini biliyoruz. Hukuki ve idari önlemlerle bu sürecin yükünü olabildiği kadar azaltmaya çalışıyoruz. Sabredersek, çalışmaya devam edersek, sağlam durursak, hedeflerimize doğru yürümeyi sürdürürsek hepimizi güvenli, huzurlu, müreffeh bir geleceğin beklediğinden şüpheniz olmasın. Günübirlik veya dönemsel sıkıntılar kimseyi aldatmasın. Türkiye'nin gücünün büyüklüğünü bölgemizde ve dünyada herkes görüyor. Dün güneyimizde, bugün kuzeyimizde yaşanan güvenlik krizleri, insani trajediler, kirli oyunlar hepimiz için birer ibret vesikasıdır. Hiç şüpheniz olmasın ki Türkiye'yi de bu duruma düşürmek için çok uğraştılar, her yolu denediler, her aracı kullandılar, her sinsiliği yaptılar. Hamdolsun bu badirelerin hepsinden de sıyrılarak bugünlere geldik.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomideki çalkantıların sadece Türkiye'de değil tüm dünyada olduğuna, Avrupa başta olmak üzere dünyanın her yerinde çok daha fazla sıkıntının yaşandığına işaret etti. Türkiye'nin bu süreci fırsata dönüştürdüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete tarihin en yüksek artışının yapıldığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte bunun için diyorum ki 2023 çok önemli. Eğer Türkiye, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'ü birliğine, beraberliğine, kardeşliğine sahip çıkarak atlatırsa Allah'ın izniyle ekonomi dâhil hiçbir alanda kimse bizi tutamaz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışı yapılan yeni Tokat Havalimanı ile diğer eser ve hizmetlerin hayırlı olmasını dileyerek bu çalışmalarda emeği geçenleri tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Tokat Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılışını kurdele keserek yaptı.