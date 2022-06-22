Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Prensi Selman'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmî ziyarette bulunan Suudi Arabistan Krallığı Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Prens Selman ile görüştü... Dikkat çeken ortak bildiri! Karşılıklı ticaret ve yatırım vurgusu

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, resmi ziyareti çerçevesinde Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muhammed bin Selman resmi törenle karşıladı. Karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prens bir araya geldi. Baş başa yapılan görüşme yaklaşık 2 saat 10 dakika sürdü. Görüşme sonrası iki ülke ortak bildiri yayınladı. Bildiride, "Resmi görüşmeler iki ülke arasındaki mükemmel ilişkilerin derinliğini bünyesinde barındıran samimiyet ve kardeşlik ortamında gerçekleşti. Taraflar, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin kolaylaştırılmasını ve yatırım fırsatlarının araştırılmasını el aldı. " ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin 28 Nisan'daki Cidde ziyareti ile Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinde yeni bir dönem başladı. Yaklaşık 2 aylık aradan sonra Riyad yönetiminden iade-i ziyaret gerçekleşiyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ı taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı.

PRENS SELMAN RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Prens Selman’ın bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prens Selman’ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Selman’ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Veliaht Prens Selman, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı.

Törende tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens Selman, merdivenlerde Türkiye ve Suudi Arabistan bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi

Karşılama töreninde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

GÖRÜŞME SONRASI ORTAK BİLDİRİ

Erdoğan ve Selman, baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşme yaklaşık 2 saat 10 dakika sürdü. Görüşmenin ardından ortak bildiri yayınlandı.

50 milyar dolarlık paket iddiası

İki ülke arasındaki görüşmede, bölgesel konuların yanı sıra sağlık, enerji, gıda güvenliği, tarım teknolojileri, savunma sanayi, finans, ticaret, turizm, müteahhitlik, gayrimenkul gibi kritik alanlarda anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

Bildiride şu ifadeler yer aldı:

"Resmi görüşmeler iki ülke arasındaki mükemmel ilişkilerin derinliğini bünyesinde barındıran samimiyet ve kardeşlik ortamında gerçekleşti. Taraflar, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin kolaylaştırılmasını ve yatırım fırsatlarının araştırılmasını el aldı."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nisan ayında Suudi Arabistan'ı ziyaret etmiş ve birçok konuda görüşmeler gerçekleştirmişti.

Öte yandan bazı çevreler, yapılacak olan anlaşmanın 40 milyar dolarının swap, 10 milyar dolarının ise nakit olmak üzere 50 milyar dolarlık bir paketi içerdiğini iddia ediyor.

Erdoğan Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan da 28-29 Nisan'da Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud'un daveti üzerine Cidde'ye giderek çeşitli temaslarda bulunmuştu. Erdoğan ayrıca 10 Mayıs'ta Prens Muhammed Bin Selman'la yaptığı telefon görüşmesinde de ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele almıştı.

Prens Muhammed Bin Selman'ın Ankara'ya yapacağı ziyareti, 17 Haziran'da kamuoyuna duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah biz de Külliye’de kendilerini kabul edeceğiz. Orada gerek ikili gerek heyetler arası görüşmelerimizi yapacağız ve bundan sonraki sürece yönelik Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini inşallah çok daha ileri derecede, çok daha yüksek seviyede nerelere taşıyabiliriz, bunları değerlendirme fırsatını bulacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Kaşıkçı davasının devrinden sonra gelişen ilişkiler

Türkiye'nin 2018 yılında İstanbul’daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda öldürülen Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı’nın davasını yaklaşık bir ay önce sözkonusu ülkeye devretmesi ardından ilişkiler ivme kazandı.

Suudi Arabistan ile normalleşme yoluna giren Erdoğan için "petrol ihracatçısı ülkeden yatırım çekmek ve ticaret hacmini artırmak hedefiyle Suudi Veliaht Prens Bin Selman ile ilişkileri geliştirmek istiyor" yorumları yapılmıştı.

'Kimse bu meselenin kapatılacağını aklından geçirmesin'

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018 yılında İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından Erdoğan, TBMM'deki grup toplantısında bir konuşma yapmış ve isim vermeden sorumluluk konusunda Muhammed bin Selman'ı işaret etmişti. Erdoğan, "Unutulmamalıdır ki bu cinayet Türkiye toprakları içinde gerçekleşti. Kimse bu meselenin kapatılacağını aklından dahi geçirmesin" ifadelerini kullanmıştı.

'Bu millet enayi değil'

Erdoğan bir konferansta yaptığı konuşmada ise, "Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan bizden belgeleri almak istedi. Belgeleri dinletiriz ama vermeyiz, bir de bunları yok mu edeceksiniz. Ses kaydında üst düzey asker açıkça ‘Ben kesmeyi iyi bilirim’ diyor. Bunlar dünyayı enayi zannediyor, insanları enayi zannediyor. Bu millet enayi değil, hesabı sormasını bilir" diye konuşmuştu.

Washington Post'a yazmıştı

Erdoğan Kaşıkçı cinayetinin üzerinden yaklaşık bir yıl geçmişken Amerikan Washington Post gazetesi için bir yazı kaleme almış ve bu yazısında, "11 Eylül 2001'deki terör saldırıları sayılmazsa", muhtemelen 21. yüzyılın en etkileyici ve tartışmalı olayı olduğunu belirtmişti.

Bakanlar törende hazır bulundu

Karşılama töreninde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

Baş başa görüştüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın baş başa görüşmesi bitti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme yaklaşık 2 saat sürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile baş başa görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü.