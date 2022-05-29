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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un Fethi’nin 569. Yılı Kutlama Töreni’ne katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un Fethi’nin 569. Yılı Kutlama ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni’ne katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

GÜNDEM 29.05.2022, 21:32 Murat Aydın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un Fethi’nin 569. Yılı Kutlama Töreni’ne katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un Fethi’nin 569. Yılı Kutlama ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni’ne katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

Eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla,  kendilerine eşlik eden çocuklarla birlikte ilk fidanı diken Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nden 81 vilayetteki tüm vatandaşlara selam göndererek konuşmasına başladı.

Fatih Sultan Mehmet’in; her devirde dünyanın göz bebeği olan, bugün de aynı vasfını sürdüren İstanbul’u fethetmiş olmasıyla, tarihte ve kalplerde ayrı bir yere sahip olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul’un fethi dâhiyane planların, büyük emeklerin, ustaca hazırlıkların, emsalsiz fedakârlıkların, sarsılmaz bir azmin ve kararlılığın neticesinde gerçekleşmiştir” dedi.

“İSTANBUL’UN FETHİ, ANADOLU’NUN EBEDÎ TÜRK YURDU OLARAK KALACAĞININ TARİHE KAZINMIŞ MÜHRÜDÜR”

Türklerin tarihinde kolay kazanılmış hiçbir zafer olmadığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Ama İstanbul’un fethi, Anadolu’nun ebedî Türk yurdu olarak kalacağının tarihe kazınmış mührüdür. Fetih mübarek olsun, Fethin 569. yılı mübarek olsun. Fetihlerin anası bu fethin daha nice yılları, asırları şimdiden mübarek olsun. Fatih’ten Allah razı olsun. Fatih’in asırlardır izini takip eden torunlarından Allah razı olsun. Bugün de Fatih’in izinden gitmek için kendini yetiştiren evlatlarımızdan Allah razı olsun.”

“Milleti arkasından yürütecek gençlerimiz olduğu sürece, bu ülkenin önünde kimse duramaz” vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Atasından aldığı işareti takip eden gençlerimiz olduğu müddetçe, bu milletin önünü kimse kesemez. İşte bu gençliği şimdi burada, karşımda görüyorum” şeklinde konuştu.

Ülke ve millet düşmanlarının senaryolarının figüranlığına soyunanlara, kendi medeniyetine, tarihine, kültürüne, değerlerine husumet besleyenlere ve ihtirasları gözlerini körleştirip kalplerini nasırlaştıranlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Hepinize sesleniyor ve diyorum ki; hiçbir siyasi çıkar hevesi, hiçbir şahsi ikbal kaygısı, hiçbir etnik veya mezhebi bağnazlık hissi, hiçbir maddi beklenti hırsı bu mübarek milletin hayallerini, bu mübarek ülkenin geleceğini tehlikeye atmaya değmez. Gelin hayırda yarışalım, gelin eser ve hizmette yarışalım, gelin sorunların, sıkıntıların çözümünde yarışalım, gelin vizyonda yarışalım. Biz hepsine varız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında, “Ama bu yarışı asla kör düşmanlığa, yıkıcı siyasete, iftira ve yalan rüzgârına çevirmeyin. Türkiye, küresel güvenlik ve ekonomik dalgalanmalar içinde kendine bir yol açmaya çalışırken, bunu sabote edecek işler yapmayın” dedi.

“TÜRKİYE, TARİHÎ BİR HAYSİYET MÜCADELESİ YÜRÜTÜRKEN, MANDACI ZİHNİYETİ HORTLATACAK ATRAKSİYONLARA YÖNELMEYİN”

“Türkiye, asırlık sorunlarının çözümü için sınırları boyunca güvenlik koridoru oluşturacak operasyonlar gerçekleştirirken, buna zarar verecek davranışlar sergilemeyin” çağrısı da yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye, mevcut altyapısının üzerinde yeni bir kalkınma hamlesi başlatırken, günlük sıkıntılar üzerinden asıl hedeflerimize darbe vuracak kurnazlıklar sergileme kolaycılığına kaçmayın. Bir şey elde edemezsiniz. Türkiye, egemenlik haklarına yönelik tacizlere karşı tarihî bir haysiyet mücadelesi yürütürken, mandacı zihniyeti hortlatacak atraksiyonlara yönelmeyin” dedi.

Bu konuların şahsıyla, hükûmetiyle, partisiyle, ittifakıyla bir ilgisi olmadığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunların hepsi de Türkiye’nin meselesidir. Bunların hepsi de Türk Milletinin meselesidir” ifadesini kullandı.

“Bunların hepsi de gözü ve kalbi ülkemize yönelmiş yüz milyonlarca dostumuzun, kardeşimizin meselesidir” sözleriyle konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunların hepsi de asırlık kayıplarımızı telafi etme, ortak hedeflerimize ulaşma meselesidir. Kendi ülkesinin, kendi milletinin, kendi devletinin derdiyle dertlenmeyen bu ülkenin siyasetçisi de olamaz, aydını da olamaz, sanatçısı da olamaz, iş insanı da olamaz” değerlendirmesinde bulundu.

“Gelin ülkemizi, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına adadığımız 2023 hedeflerine beraberce ulaştıralım” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İşte bunun için diyoruz ki; gelin ülkemizi, fethin 600. yılına adadığımız 2053 vizyonuyla mutlaka buluşturalım” şeklinde konuştu.

#CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan #İstanbulun Fethi #Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi #Fidan Dikim Töreni
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