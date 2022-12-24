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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gece surpriz atamalar

Bazı kurum ile kuruluşlara ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre; 6 üniversiteye rektör atandı, bazı bakanlık ve kurumlarda 42 kişi değişik makamlara görevlendirildi.

GÜNDEM 24.12.2022, 11:42 Murat Aydın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gece surpriz atamalar

Bazı kurum ile kuruluşlara ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre; 6 üniversiteye rektör atandı, bazı bakanlık ve kurumlara 42 kadro ihdası gerçekleştirildi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, bazı kurum ile kuruluşlara ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yayımlanan kararlara göre, İletişim Başkanlığında açık bulunan İstanbul Bölge Müdürlüğüne Metin Erol getirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Strateji Geliştirme Başkanı Ali Osman Akalan, Strateji Geliştirme Başkanlığına da Şeyda Kutsi atandı.

YÖK ÜYELİKLERİNE ATAMA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliklerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Prof. Dr. Naci Gündoğan, Prof. Dr. Burhaneddin Sandıkçı, Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu ile Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Arif Bilgin atandı.

6 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr Mümin Şahin, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Kul, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cem Zorlu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Bakan, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bülent Çakmak, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Naci Çağlar atandı.

42 YENİ KADRO

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlara 42 kadro ihdası gerçekleştirildi. “Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”, Resmi Gazete’de yayımlandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatına 18 kuruluş müdürü ve 9 kuruluş müdür yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatına 4 daire başkanı ile 4 şube müdürü, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının merkez teşkilatına 2 başkan yardımcısı ile Ticaret Bakanlığı merkez teşkilatına 5 daire başkanı kadrosu ihdas edildi.

ENERJİDE ACELE KAMULAŞTIRMA KARARLARI

Acele kamulaştırma, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yapılması planlanan Gelibolu ilçesi Doğalgaz Boru Hattı Projesi kapsamında bazı taşınmazlar Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine doğalgaz ulaştırılabilmesi için ihtiyaç duyulan RMS-A şehir giriş istasyonu ve yolun yapımı amacıyla Çayırköprü köyü sınırları içerisindeki taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.

Ayrıca Sivas ve Erzincan sınırları içerisinde tesis edilecek Bilfer Maden Demir İşletmeleri Enerji Nakil Hattı'nın yapımı için bazı taşınmazlar Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

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