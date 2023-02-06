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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Depremde 912 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok kentte hissedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremle ilgili açıklama yaptı. Depremde 912 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

GÜNDEM 06.02.2023, 12:54 06.02.2023, 14:05 Murat Aydın
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Depremde 912 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok kentte hissedildi.  Cumhurbaşkanı Erdoğan depremle ilgili açıklama yaptı. Depremde 912 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. 

 Merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olarak tespit edilen ve son değerlendirmeye göre büyüklüğü 7.7 olarak ölçülen deprem geniş bir alanda hissedildi. Güney komşumuz Suriye'de sınırlarımıza yakı şehirlerinde de ciddi yıkımlar yaşanmıştır. Devletimiz deprem anından itibaren tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir.

 AFAD ve Kızılay gibi doğrudan afet görevi olan kurumlarımız ekiplerini bölgeye göndermiştir. TSK ve belediyelerimiz başta olmak üzere afet çalışmaları konusunda altyapısı olan birimlerimiz göreve çağrılmıştır.

Depremin ağır hasara yol açtığı illerimizde yıkılan binaların altında kalan vatandaşlarımızın tespiti ve kurtarma çalışmaları kesintisiz sürüyor. Ankara'daki koordinasyon merkezimizi Cumhurbaşkanı yardımcımız Fuat Oktay başkanlığında hemen harekete geçti. Bakanlarımız deprem bölgesi şehirlerimize giderek çalışmaları koordine etmeye başladılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anki tespitlerimize göre 912 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 5 bin 385 vatandaşımız yaralanmıştır. Enkaz altından kurtulan kişi sayısı 2 bin 470'i bulmuştur.

ERDAĞAN SOSYAL MADYADAN AÇIKLADI

Cumhurbaşkanlığı’ndan paylaşılan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı'nın yönetimindeki Adana, Hatay ve Mersin belediye başkanlarını aramadı. Bu şehirlerin sadece valilerini aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem olan Adana, Hatay ve Mersin'in CHP'li belediyelerini aramadı

Cumhurbaşkanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından paylaşılan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı'nın yönetimindeki Adana, Hatay ve Mersin belediye başkanlarını aramadı.

AKP yönetiminde olan şehirlerin hem valileri hem de belediye başkanları ile iletişime geçen Erdoğan,  Millet İttifakı'nın yönetimindeki Adana, Hatay ve Mersin'in sadece valilerini aradı. Belediye başkanlarını ise aramadı.

Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından şu bilgiler paylaşıldı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Adıyaman, Osmaniye ve Şanlıurfa valileri ile telefonda görüşerek deprem sonrası durum ve arama kurtarma faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana Valisi Süleyman Elban, Malatya Valisi Hulusi Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidini Beyazgül ile de telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmelerde, depremden etkilenen bölgelerdeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ile de depremin hemen ardından telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

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